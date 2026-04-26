Под 40-летним слоем радиоактивной пыли. Как сейчас выглядят Чернобыльская АЭС и зона отчуждения: фото и видео

Сооружение Чернобыльской АЭС началось в марте 1970-го и шло вплоть до 1987-го. Первый энергоблок запустили спустя семь лет (с опозданием на три года), остальные — еще позже. Роковой четвертый заработал в ноябре 1983-го.

Несмотря на важность объекта, его строительство проходило в обычном советском стиле. Арматура оказалась недостаточно прочной, бетон уложили как попало (чертежи в итоге подогнали под то, что получилось), привезли бракованные трубы и некачественную облицовку. Начальство закрывало глаза, ведь еще сильнее срывать сроки просто нельзя.

Проблемы были и с реакторами большой мощности. Из-за конструкторских недочетов, при определенных действиях, они могли быстро «разогнаться». А стержни, которые должны «тормозить» работу, вначале, наоборот, только увеличивали мощность (это явление получило название «концевой эффект»).

Без последствий, конечно, это всё не обошлось. Согласно документам КГБ, в 1978–1982 годах на ЧАЭС произошло 27 аварий и 87 отказов техники . Один раз даже утекла радиация.

Хронология катастрофы

25 апреля, ≈01:00 . За день до трагедии четвертый энергоблок начали останавливать для «планово-предупредительного ремонта». Обычно так делали, чтобы провести испытания оборудования.

В этот раз инженеры хотели проверить, смогут ли турбогенераторы дальше вырабатывать электричество, если реактор внезапно обесточится. Эксперимент планировался при мощности в 700 мегаватт.

26 апреля, 00:05 . Мощность реактора снизили до 720 мегаватт, но она продолжала падать дальше.

00:28 . ЧАЭС переходила с одной системы регулировки на другую. В это время оператору, 25-летнему Леониду Топтунову, не удалось удержать нужную мощность и в моменте она снизилась аж до 30 мегаватт.

В таком случае реактор должны срочно отключить, но вместо этого сотрудники станции попытались поднять энергию. К 01:03 всё получилось — стабильные 200 МВт. Испытание решили проводить при этой мощности, хотя вообще-то ее требовалось поднять еще на 500 МВт.

01:23:04 . Эксперимент стартовал. Реактор начал резко «разгоняться».

01:23:39 . Поняв, что всё идет не так, 32-летний начальник смены Александр Акимов дал команду заглушить реактор. Но аварийная кнопка не сработала — было уже слишком поздно.

01:23:42 . Станцию затрясло, произошел первый взрыв. Через пару секунд за ним последовал второй. Расшифровка телефонного разговора двух сотрудников ЧАЭС в тот момент:

— О, свет потух.

— Как?

— Свет что-то по ряду потух.

Взрывы быстро уничтожили реактор и находящиеся рядом помещения. Бесследно пропал 35-летний оператор насосов Валерий Ходемчук, его тело не найдено до сих пор.

Другому сотруднику, 35-летнему инженеру-наладчику Владимиру Шашенку, упавшая балка сломала позвоночник и ребра. Из-за пожара он получил сильнейшие ожоги, в том числе от радиации.

В 01:24 на пульт пожарной части № 2 пришел сигнал о ЧП. Бригады выехали на место без защиты. К двум ночи кожа пожарных окрасилась в коричнево-красный («ядерный загар»), у некоторых начались судороги и тошнота — это острая лучевая болезнь.

В шесть утра в больнице, не приходя в сознание, умер инженер Шашенок. Пожар в четвертом энергоблоке потушили. Тем временем жители Припяти, города-спутника ЧАЭС, как ни в чем не бывало просыпались на работу.