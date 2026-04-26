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Страна и мир Репортаж Под 40-летним слоем радиоактивной пыли. Как сейчас выглядят Чернобыльская АЭС и зона отчуждения: фото и видео

Под 40-летним слоем радиоактивной пыли. Как сейчас выглядят Чернобыльская АЭС и зона отчуждения: фото и видео

Репортаж MSK1.RU из лесов и деревень, которые хранят секреты одной из величайших техногенных катастроф человечества

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Корреспонденты MSK1.RU побывали в зоне отчуждения спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUКорреспонденты MSK1.RU побывали в зоне отчуждения спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Корреспонденты MSK1.RU побывали в зоне отчуждения спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

— Оперативную машину на выезд!
— Что там случилось?
— Танечка, иди сюда быстрее, у нас атомная горит.
— Ой, мать…

Такой вызов поступил на пульт пожарной охраны Киевской области ночью 26 апреля 1986 года. Могло показаться, что это обычная заявка на «хлопок» на 4-м энергоблоке, но… Никто еще не знает, что эти сухие секунды эфира — точка невозврата. То, что записано на этой пленке, не просто вызов. Это первый сигнал об одной из величайших техногенных катастроф в истории человечества, которая только что назвала свой адрес.

Пожарных вызвали на Чернобыльскую атомную электростанцию, где из-за эксперимента над реактором произошел взрыв. Радиоактивный выброс облетел половину Европы и навсегда изменил жизнь сотен тысяч человек.

Спустя ровно 40 лет после трагедии MSK1.RU побывал в белорусской зоне отчуждения и увидел роковой четвертый энергоблок. Как он выглядит сейчас и что происходит в местах, где жизнь закончилась в 1986 году, — читайте и смотрите в нашем репортаже.

Что происходит в белорусской зоне отчуждения — смотрите в видео

Источник:

Сергей Суханов для MSK1.RU

Как и почему произошла авария на ЧАЭС?

Сооружение Чернобыльской АЭС началось в марте 1970-го и шло вплоть до 1987-го. Первый энергоблок запустили спустя семь лет (с опозданием на три года), остальные — еще позже. Роковой четвертый заработал в ноябре 1983-го.

Несмотря на важность объекта, его строительство проходило в обычном советском стиле. Арматура оказалась недостаточно прочной, бетон уложили как попало (чертежи в итоге подогнали под то, что получилось), привезли бракованные трубы и некачественную облицовку. Начальство закрывало глаза, ведь еще сильнее срывать сроки просто нельзя.

Проблемы были и с реакторами большой мощности. Из-за конструкторских недочетов, при определенных действиях, они могли быстро «разогнаться». А стержни, которые должны «тормозить» работу, вначале, наоборот, только увеличивали мощность (это явление получило название «концевой эффект»).

Без последствий, конечно, это всё не обошлось. Согласно документам КГБ, в 1978–1982 годах на ЧАЭС произошло 27 аварий и 87 отказов техники. Один раз даже утекла радиация.

Хронология катастрофы

25 апреля, ≈01:00. За день до трагедии четвертый энергоблок начали останавливать для «планово-предупредительного ремонта». Обычно так делали, чтобы провести испытания оборудования.

В этот раз инженеры хотели проверить, смогут ли турбогенераторы дальше вырабатывать электричество, если реактор внезапно обесточится. Эксперимент планировался при мощности в 700 мегаватт.

26 апреля, 00:05. Мощность реактора снизили до 720 мегаватт, но она продолжала падать дальше.

00:28. ЧАЭС переходила с одной системы регулировки на другую. В это время оператору, 25-летнему Леониду Топтунову, не удалось удержать нужную мощность и в моменте она снизилась аж до 30 мегаватт.

В таком случае реактор должны срочно отключить, но вместо этого сотрудники станции попытались поднять энергию. К 01:03 всё получилось — стабильные 200 МВт. Испытание решили проводить при этой мощности, хотя вообще-то ее требовалось поднять еще на 500 МВт.

01:23:04. Эксперимент стартовал. Реактор начал резко «разгоняться».

01:23:39. Поняв, что всё идет не так, 32-летний начальник смены Александр Акимов дал команду заглушить реактор. Но аварийная кнопка не сработала — было уже слишком поздно.

01:23:42. Станцию затрясло, произошел первый взрыв. Через пару секунд за ним последовал второй. Расшифровка телефонного разговора двух сотрудников ЧАЭС в тот момент:

— О, свет потух.
— Как?
— Свет что-то по ряду потух.

Взрывы быстро уничтожили реактор и находящиеся рядом помещения. Бесследно пропал 35-летний оператор насосов Валерий Ходемчук, его тело не найдено до сих пор.

Другому сотруднику, 35-летнему инженеру-наладчику Владимиру Шашенку, упавшая балка сломала позвоночник и ребра. Из-за пожара он получил сильнейшие ожоги, в том числе от радиации.

В 01:24 на пульт пожарной части № 2 пришел сигнал о ЧП. Бригады выехали на место без защиты. К двум ночи кожа пожарных окрасилась в коричнево-красный («ядерный загар»), у некоторых начались судороги и тошнота — это острая лучевая болезнь.

В шесть утра в больнице, не приходя в сознание, умер инженер Шашенок. Пожар в четвертом энергоблоке потушили. Тем временем жители Припяти, города-спутника ЧАЭС, как ни в чем не бывало просыпались на работу.

Вывозить горожан начнут только через день, 27 апреля в 14:00. По радио несколько раз подчеркнули, что эвакуация из-за «неблагоприятной радиационной обстановки» временная. Припятчане даже не подозревали, что в свои дома они больше не вернутся.

Трасса «Речица — Киев»

Зона отчуждения начинается за голубыми воротами со знаками, предупреждающими о радиации. Попасть сюда можно только по пропуску и после обязательной росписи в технике безопасности. Все просто — местные грибы и ягоды не есть, под ноги смотреть и не курить.

Вероятно, самый радиоактивный флаг республики Беларусь | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВероятно, самый радиоактивный флаг республики Беларусь | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Вероятно, самый радиоактивный флаг республики Беларусь

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Транспорт пускают только после проверки | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUТранспорт пускают только после проверки | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Транспорт пускают только после проверки

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Заброшенным местом тут пока не пахнет. По хорошему асфальту в зону иногда заезжает техника, а рядом с КПП стоят отремонтированные дома. Дело в том, что деревня Бабчин — единственная, где постоянно есть люди. Это сотрудники полесского радиационного заповедника.

Радиация здесь уже превышает норму | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUРадиация здесь уже превышает норму | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Радиация здесь уже превышает норму

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Если не знаки радиации, то Бабчин можно было бы принять за обычную белорусскую деревню | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЕсли не знаки радиации, то Бабчин можно было бы принять за обычную белорусскую деревню | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Если не знаки радиации, то Бабчин можно было бы принять за обычную белорусскую деревню

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Ее жителей эвакуировали в сентябре 1986 года, спустя полгода после аварии. На фоне своеобразного памятника висит табло с информацией об излучении — 46 микрорентген в час. Норма — 20–30 мкР/час. До отселения тут жили 728 человек, были собственный магазин, дом культуры и совхоз «Октябрь».

Дорога на радиационный контроль | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДорога на радиационный контроль | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Дорога на радиационный контроль

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Сейчас же в Бабчине располагаются музей, пожарная часть, лаборатория и даже пасека. Но первым делом нас встретила огромная средняя школа, успевшая проработать всего десять лет до взрыва на ЧАЭС. Позже здание переоборудовали под штаб ликвидаторов — здесь они ночевали, принимали решения и разъезжались по работам.

Один из корпусов бабчинской школы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОдин из корпусов бабчинской школы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Один из корпусов бабчинской школы

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Ни одной целой оконной рамы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUНи одной целой оконной рамы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Ни одной целой оконной рамы

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

От школы практически ничего не осталось — окна выбиты, из электрощитка вырваны все провода, в спортивном зале нет даже колец для волейбола. Всё, что было хоть немного ценным, вынесли мародеры.

В огромном спортзале давно не бегали дети | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВ огромном спортзале давно не бегали дети | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

В огромном спортзале давно не бегали дети

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

У входа, рядом с противогазом, лежит разбитая памятная доска: «С 1925 по 1929 гг. в <…> учился член <…> депутат верховного совета СССР <…> совета министров СССР по телевидению и радиовещанию Вячеслав Петрович <…> Станкевич. 1912–1971 гг».

Памятная доска журналиста Вячеслава Полесского-Станкевича | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПамятная доска журналиста Вячеслава Полесского-Станкевича | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Памятная доска журналиста Вячеслава Полесского-Станкевича

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Внутри автомата&nbsp;пусто | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВнутри автомата&nbsp;пусто | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Внутри автомата пусто

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Даже если бы оборудование осталось, оно точно не заработало | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДаже если бы оборудование осталось, оно точно не заработало | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Даже если бы оборудование осталось, оно точно не заработало

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Бегающих школьников в таких условиях представить сложно | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUБегающих школьников в таких условиях представить сложно | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Бегающих школьников в таких условиях представить сложно

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

К нашей следующей остановке ведет бывшая трасса Речица — Киев, по бокам которой то и дело встречаются заколоченные полуразрушенные деревянные дома.

Дом, судя по номеру, 101-й | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДом, судя по номеру, 101-й | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Дом, судя по номеру, 101-й

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Мы остановились на перекрестке. Впереди КПП «Майдан», ограничивающий въезд в самую первую зону отчуждения. Слева дорога в белорусский город Брагин; справа — в Припять, «спутник» Чернобыльской АЭС.

«Вход и въезд запрещен» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Вход и въезд запрещен» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Вход и въезд запрещен»

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Путь на Припять | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПуть на Припять | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Путь на Припять

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Поначалу считалось, что радиация затронула лишь 30-километровую зону, поэтому изначально людей отселяли только из деревень в этом радиусе. Позже советские ученые провели замеры и в других селах, где нашли сильные превышения. Поэтому эвакуировать пришлось еще больше белорусов.

Колючий забор, не менявшийся с 1986-го | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUКолючий забор, не менявшийся с 1986-го | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Колючий забор, не менявшийся с 1986-го

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Стоило пройти чуть дальше забора и уровень радиации заметно вырос — 60, 90, даже 100 микрорентген в час. Особо «фонящие» места — это обочина и земля под колючим забором.

Превышение нормы как минимум в два раза | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПревышение нормы как минимум в два раза | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Превышение нормы как минимум в два раза

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

«Сталкер» Петр Филон заверил MSK1.RU, что, вопреки мифам, у животных зоны отчуждения почти нет аномалий. Например, на «Майдане» десять лет прожила кошка по кличке Анфиса и каждый год рожала здоровых котят.

Чтобы попасть внутрь, надо пробраться сквозь деревья | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЧтобы попасть внутрь, надо пробраться сквозь деревья | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Чтобы попасть внутрь, надо пробраться сквозь деревья

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Заколоченные окна в домах | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЗаколоченные окна в домах | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Заколоченные окна в домах

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Звери себя здесь действительно чувствуют неплохо — на болотах активно плавают утки, а вокруг звонко поют птицы. Еще в начале поездки нас предупредили, что в «заброшках» можно встретиться с кем-то и пострашнее — например, волками и лисами. Так что быть надо осторожнее.

Карта белорусской зоны отчуждения | Источник: Мария Романова / Городские медиаКарта белорусской зоны отчуждения | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Карта белорусской зоны отчуждения

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

30 километров без жизни

Оревичи — одна из крупнейших деревень зоны отчуждения. До эвакуации тут постоянно проживали более 500 человек.

«Об аварии люди узнали вечером 26 апреля, потому что у многих в Припяти были родственники, работавшие на станции, — рассказал Петр Филон. — Через день в Оревичах сел вертолет, вышли люди в белых халатах, взяли пробы песка, провели измерения, и по деревне пошли слухи, что грядет отселение».

Так и оказалось — в понедельник из деревни вывезли в санатории всех детей, а председатели сельсовета и колхоза начали обходить дома и составлять списки для отъезда. Власти описывали все имущество, даже скот и технику, поэтому позднее жители получили компенсацию.

Один из главных артефактов здесь — радиоактивный сапог (почти 1300 мкР/ч). Дело в том, что перед посадкой в автобусы людей проверяли на радиацию. Если некоторые элементы одежды не проходили контроль, их пытались отмыть либо оставляли на небольшой площадке.

Кусок радиоактивного сапога | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUКусок радиоактивного сапога | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Кусок радиоактивного сапога

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Сельский совет Оревичей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUСельский совет Оревичей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Сельский совет Оревичей

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

От неплохо сохранившейся фрески Владимира Ленина, смотрящего на сельсовет, уровень радиации был поменьше — всего 144 микрорентгена в час.

Взор Ильича на сельсовет и сараи | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВзор Ильича на сельсовет и сараи | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Взор Ильича на сельсовет и сараи

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Фонящий Ильич | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUФонящий Ильич | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Фонящий Ильич

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Правее, под мудрым взглядом Ильича, находится двухэтажный сельский совет. На входе лежит длинная красная надпись: «<разорвано> Великому Октябрю! 1985». Рядом с ней плакат, посвященный 40-летию освобождения Белоруссии от фашистов.

Реставрировать «агитки» никто не будет | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUРеставрировать «агитки» никто не будет | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Реставрировать «агитки» никто не будет

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Пустой кабинет | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПустой кабинет | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Пустой кабинет

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

На полу вперемешку с осколками стекла лежит облупившаяся серо-голубая краска. Видимо, самая слабая. Ведь большая часть с трудом, но всё еще держится на кирпичных стенах.

«Произвести мяса на 100 гектаров сельхозугодий» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Произвести мяса на 100 гектаров сельхозугодий» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Произвести мяса на 100 гектаров сельхозугодий»

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки дверей на полу | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОстатки дверей на полу | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки дверей на полу

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В кабинетах и коридорах — поваленные пустые шкафы и выбитые двери. Изредка встречаются потрепанные плакаты. «Наш совхоз в 11-й пятилетке», — гласит надпись с женщиной в национальном костюме. В самом последнем помещении на столе остались две книги и два пустых профсоюзных билета.

Часть документов никто не забрал | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЧасть документов никто не забрал | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Часть документов никто не забрал

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

На бумаге записи зеленого оттенка | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUНа бумаге записи зеленого оттенка | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

На бумаге записи зеленого оттенка

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Двухэтажную школу в Оревичах можно назвать одним из градообразующих предприятий — в ней учились до десятого класса, но ходили туда ребята и из соседних деревень. Некоторые из них, говорит Петр Филон, каждый день преодолевали по десять километров только в одну сторону.

Школа в Оревичах | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUШкола в Оревичах | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Школа в Оревичах

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Двери в нее всегда открыты | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДвери в нее всегда открыты | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Двери в нее всегда открыты

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

«До аварии учебное заведение проработало всего восемь лет, — объяснил экскурсовод. — Дети активно помогали и строить, и готовить школу к началу учебного года. Заносили парты, красили стены, расставляли книжки по шкафам».

«Быстрее, выше, сильнее» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Быстрее, выше, сильнее» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Быстрее, выше, сильнее»

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Пыльный противогаз | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПыльный противогаз | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Пыльный противогаз

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Заброшенная лабораторная в классе физики | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЗаброшенная лабораторная в классе физики | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Заброшенная лабораторная в классе физики

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Вероятно, художественный класс | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВероятно, художественный класс | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Вероятно, художественный класс

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В классах так и остались парты и деревянные стулья. Похожие, кажется, до сих пор есть во многих российских школах. На учительских столах, вместе с пылью и ржавыми вещами, всё еще лежат цветные учебники — учат то правильно склонять белорусские слова, то породам голубей.

Порядок сохранился не везде | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПорядок сохранился не везде | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Порядок сохранился не везде

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

«Гавары правiльна: ласка́вы» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Гавары правiльна: ласка́вы» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Гавары правiльна: ласка́вы»

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В кабинете физики стоят пустые колбочки, пыльное зеркальце для экспериментов, классный журнал с фамилиями и оценками детей, а еще проверенная тетрадь с лабораторной работой. Учитель оценил ее на тройку.

Никто из школьников даже не подозревал, что столкнется с «мирным атомом» вживую | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUНикто из школьников даже не подозревал, что столкнется с «мирным атомом» вживую | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Никто из школьников даже не подозревал, что столкнется с «мирным атомом» вживую

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Большинство учеников были хорошистами и отличниками | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUБольшинство учеников были хорошистами и отличниками | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Большинство учеников были хорошистами и отличниками

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В коридорах вперемешку с мусором и разорванными бумажками лежат противогазы. Во время эвакуации их не использовали, только на уроках начальной военной подготовки. Но жути они нагоняют знатно.

Трубки от брошенных противогазов | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUТрубки от брошенных противогазов | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Трубки от брошенных противогазов

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Флаг советского союза, свисающий с окна | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUФлаг советского союза, свисающий с окна | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Флаг советского союза, свисающий с окна

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В такой большой деревне не могло обойтись без аптеки. Она располагалась в обычном деревянном домике без опознавательных знаков и крестов. На входе — стойка с бутылками, колбочками и толстой книжкой.

Вход в аптеку | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВход в аптеку | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Вход в аптеку

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Здесь продавали лекарства | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЗдесь продавали лекарства | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Здесь продавали лекарства

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Внутри нее отчеты заведующего пунктом: что и сколько нужно, какое количество привезли, какая цена установлена. Записи датируются второй половиной 1980-го года.

Рядом с документами&nbsp;— колбы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUРядом с документами&nbsp;— колбы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Рядом с документами — колбы

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

«Требование в оревичную аптеку № 68» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Требование в оревичную аптеку № 68» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Требование в оревичную аптеку № 68»

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Отапливалась аптека незамысловато — простой печкой. Всё ценное мародеры, судя по всему, успешно вынесли. Из столов вырвали все ящики.

Облупленная печка и остатки мебели в подсобке | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОблупленная печка и остатки мебели в подсобке | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Облупленная печка и остатки мебели в подсобке

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В паре шагов находится продолговатый дом с синими рамами — это бывшая больница. Она выдержала не все природные катаклизмы, поэтому на полу местами лежат деревянные обломки крыши.

Оревичная больница | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОревичная больница | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Оревичная больница

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Двери во все кабинеты и палаты открыты | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДвери во все кабинеты и палаты открыты | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Двери во все кабинеты и палаты открыты

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В помещениях осталась часть медицинского оборудования, например, металлическое гинекологическое кресло. Вокруг разбросаны документы, в основном с женскими именами.

«Кто крайний?» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Кто крайний?» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Кто крайний?»

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки советской гинекологии | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОстатки советской гинекологии | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки советской гинекологии

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Вероятно, здесь же и принимали роды, а потом на кукле учили новоиспеченных мамочек ухаживать за ребенком. Рядом с муляжом лежала «индивидуальная карта беременной и родильницы» 19-летней Татьяны Тищенко.

Комната, где обучали матерей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUКомната, где обучали матерей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Комната, где обучали матерей

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Кукла покрылась пылью | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUКукла покрылась пылью | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Кукла покрылась пылью

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

По остаткам записей можно собрать историю — в 1979 году девушка узнала о беременности, когда примерно через месяц ее начала одолевать тошнота. Ребенка решила оставить. Все проходило спокойно, к моменту родов у нее не было ни жалоб, ни отеков.

«Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 ударов в минуту. Беременность 39 недель», — гласит последний конспект на пожелтевшей бумаге.

«Индивидуальная карта» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Индивидуальная карта» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Индивидуальная карта»

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Разбросанные документы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUРазбросанные документы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Разбросанные документы

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

На подоконнике дома неподалеку рядом с пыльной вазой «сидит» забытый Чебурашка. В прихожей вместе с теркой и мусором стоят детские ботиночки.

Окна выбили, чтобы люди сюда не вернулись | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОкна выбили, чтобы люди сюда не вернулись | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Окна выбили, чтобы люди сюда не вернулись

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Мебели в домах нет, только небольшие вещи | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUМебели в домах нет, только небольшие вещи | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Мебели в домах нет, только небольшие вещи

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Сзади герой мультфильма выглядит еще неплохо, но стоит его развернуть — и становится ясно: пережил он многое. «Фонит» неплохо — 113 микрорентген в час.

Игрушка не просто жуткая, но и опасная | Источник: Сергей Суханов для MSK1.RUИгрушка не просто жуткая, но и опасная | Источник: Сергей Суханов для MSK1.RU

Игрушка не просто жуткая, но и опасная

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Сергей Суханов для MSK1.RU

Деревня Дроньки, кажется, была весьма перспективным местом. До аварии здесь проживали 92 семьи, большинство из которых работали в огромном одноименном совхозе. Чтобы местная ребятня не преодолевала десяток километров до учебы, для них построили небольшую начальную школу.

Учительская | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUУчительская | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Учительская

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Туристы успели оставить след на доске | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUТуристы успели оставить след на доске | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Туристы успели оставить след на доске

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Михаил Мечев / MSK1.RU

В маленькой избе всего три комнатки — две из них предназначались для классов. Там до сих пор стоят парты, лежат учебники, детский портфель и даже игрушечные кубики. О чернобыльской трагедии напоминают только части противогазов.

Запылившиеся конструктор и книги | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЗапылившиеся конструктор и книги | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Запылившиеся конструктор и книги

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Забытая красная сумочка для тетрадок и принадлежностей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЗабытая красная сумочка для тетрадок и принадлежностей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Забытая красная сумочка для тетрадок и принадлежностей

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Михаил Мечев / MSK1.RU

«С детства свои действия и поступки учитесь подчинять интересам окружающих», — говорит прикрепленная кнопками бумажка, которая должна была воспитывать юных советских граждан.

«Не берите лучшее яблоко, когда вас угощают» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU«Не берите лучшее яблоко, когда вас угощают» | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Не берите лучшее яблоко, когда вас угощают»

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Документы и фотографии рядом с книгой о психособенностях пионеров | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДокументы и фотографии рядом с книгой о психособенностях пионеров | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Документы и фотографии рядом с книгой о психособенностях пионеров

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Михаил Мечев / MSK1.RU

На заднем дворе стоят мотоциклы. Точнее, то, что от них осталось — рамы да коляски для пассажиров. Зеленую и голубую краску медленно пожирает ржавчина.

В зоне отчуждения части транспорта&nbsp;— настоящий артефакт | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВ зоне отчуждения части транспорта&nbsp;— настоящий артефакт | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

В зоне отчуждения части транспорта — настоящий артефакт

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Яркие цвета редеют с каждым годом | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЯркие цвета редеют с каждым годом | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Яркие цвета редеют с каждым годом

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Особенно интересным местом для мародеров в последние три года был местный магазин, поэтому в нем практически ничего нет. Все витрины были перевернуты, а модный разноцветный потолок обрушился.

Прогуливаться по дроньковскому универмагу не очень безопасно | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПрогуливаться по дроньковскому универмагу не очень безопасно | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Прогуливаться по дроньковскому универмагу не очень безопасно

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки товаров | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОстатки товаров | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки товаров

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Единственное, что не забрали воры, — бледную детскую куклу, потрепанные кеды, мазь и разбитую бутылку водки «Русская».

Кукла пережила многое, кроме детского счастья | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUКукла пережила многое, кроме детского счастья | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Кукла пережила многое, кроме детского счастья

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Пить и буянить нельзя | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПить и буянить нельзя | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Пить и буянить нельзя

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Чернобыльская АЭС за лесом

Самая крупная деревня белорусской зоны отчуждения — Погонное. До взрыва на ЧАЭС здесь жили более тысячи человек. Это видно по инфраструктуре — огромный колхоз с комбайнами и даже собственный дом культуры.

Вид на местный колхоз | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВид на местный колхоз | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Вид на местный колхоз

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Дорога, ведущая в сторону Припяти | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДорога, ведущая в сторону Припяти | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Дорога, ведущая в сторону Припяти

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Тут же находится вышка. Забираться на нее удовольствие сомнительное: вся конструкция ржавая, доски на небольших платформах сгнившие, а хвататься во время подъема попросту не за что… Вдобавок чем выше забираешься, тем сильнее дует ветер, а башня начинает шататься активнее.

Деревенская вышка | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДеревенская вышка | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Деревенская вышка

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Подняться на нее&nbsp;— то еще испытание | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПодняться на нее&nbsp;— то еще испытание | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Подняться на нее — то еще испытание

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Но все эти адреналиновые качели стоят того — на самом верху открывается вид на взорвавшийся четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Сейчас он накрыт большим овальным саркофагом.

Четвертый энергоблок ЧАЭС, накрытый саркофагом | Источник: Сергей Суханов для MSK1.RUЧетвертый энергоблок ЧАЭС, накрытый саркофагом | Источник: Сергей Суханов для MSK1.RU

Четвертый энергоблок ЧАЭС, накрытый саркофагом

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Сергей Суханов для MSK1.RU

После подъема мы решили приложить дозиметр к рукам — 40 микрорентген в час. Превышение несильное, но всё-таки заметное. Здесь же, на земле, было огромное здание дома культуры.

Противогаз&nbsp;— символ зоны отчуждения | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПротивогаз&nbsp;— символ зоны отчуждения | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Противогаз — символ зоны отчуждения

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Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки мебели в доме культуры | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОстатки мебели в доме культуры | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Остатки мебели в доме культуры

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Всего 40 лет назад здесь проводили главные мероприятия в округе и напоминали о гражданской самосознательности — в большом зале и коридорах повсюду валяются плакаты.

Когда-то здесь выступали детские ансамбли | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUКогда-то здесь выступали детские ансамбли | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Когда-то здесь выступали детские ансамбли

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Михаил Мечев / MSK1.RU

И отмечали 9 Мая | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUИ отмечали 9 Мая | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

И отмечали 9 Мая

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

«4 марта 1984 года, воскресенье — День выборов в Верховный Совет СССР», — написано на красном плакате. Это были последние выборы до начала горбачевской перестройки.

Агитплакат, приуроченный к выборам | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUАгитплакат, приуроченный к выборам | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Агитплакат, приуроченный к выборам

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Тут же был избирательный участок № 262–538 | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUТут же был избирательный участок № 262–538 | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Тут же был избирательный участок № 262–538

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Наша финальная остановка — небольшое здание станции дезактивации. Именно тут ликвидаторы, а сейчас сотрудники зоны, избавляются от радиоактивной пыли. На входе стоят ванночка и душ, чтобы помыть обувь.

Вход на станцию дезактивации | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВход на станцию дезактивации | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Вход на станцию дезактивации

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Мыть обувь&nbsp;обязательно | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUМыть обувь&nbsp;обязательно | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Мыть обувь обязательно

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Руки здесь моют только пахучим хозяйственным мылом и обязательно под теплой водой.

Мыло только хозяйственное | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUМыло только хозяйственное | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Мыло только хозяйственное

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Часть помещений отделана деревом | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUЧасть помещений отделана деревом | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Часть помещений отделана деревом

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Если абстрагироваться от надписей «Специальная защитная одежда» на шкафчиках, то невольно можно забыть, что находишься в зоне отчуждения. Внутри уютно, много растений, все отделано в приятных тонах.

Один из шкафчиков | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUОдин из шкафчиков | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Один из шкафчиков

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В комнате отдыха | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВ комнате отдыха | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

В комнате отдыха

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

После всего увиденного даже странно вспоминать, как советская пропаганда рассказывала о взрыве на Чернобыльской АЭС — предприятия и колхозы, говорили дикторы, работали «нормально», а никаких гигантских разрушений на станции якобы не было.

Жителям Припяти и зоны отчуждения сообщили о «неблагоприятной радиационной обстановке» и посоветовали взять только документы и «крайне необходимые вещи». Спустя 40 лет никто из «временной эвакуации» в свои дома так и не вернулся.

Сергей СухановСергей Суханов
Сергей Суханов
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Читайте также воспоминания ликвидаторов чернобыльской аварии — многие даже не подозревали, что на самом деле ждет их в Припяти. Устраняла страшные последствия вся страна, в том числе смелые люди из далекой Сибири, их истории в этом материале.

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Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
Корреспондент MSK1.RU
Чернобыльская АЭС Катастрофа Авария Зона отчуждения Республика Беларусь Гомель Репортаж
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Комментарии
7
Гость
27 апреля, 20:22
А инструкции нарушаются до сих пор.
Гость
27 апреля, 02:37
И подпись в альте под видео у вас, когда речь идет о фишке, повлекшей кучу смертей, у вас - "ВИДОС". Красавцы! Позорище. Просто днище
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Гость
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