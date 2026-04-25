Школьникам хотят разрешить спать на уроках, но эту привилегию получат не все: новости 25 апреля

Речь идет о спокойной обстановке, где ребенок сам может прилечь отдохнуть без строгих правил Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 апреля.

Оползень в Дагестане разрушил жилые дома

Три жилых дома разрушены в селе Буцра в Хунзахском районе Дагестана из-за оползня. По информации МЧС России, пострадавших нет.

«От ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в Хунзахском районе, в селе Буцра, из-за активизировавшихся оползневых процессов разрушены три жилых дома, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что под угрозой остаются еще два жилых дома, в которых проживают 10 человек. Их эвакуировали.

Десятки ленивцев погибли в США

Более 30 ленивцев из Гайаны и Перу погибли в развлекательном центре в США. Причиной трагедии стало ненадлежащее содержание животных. Об этом говорится в отчете комиссии штата Флорида по охране рыбных ресурсов и диких животных.

Ленивцев приобрели для развлекательного центра в Орландо в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Склад, в котором жили животные, был не подготовлен для их содержания «в условиях холодного времени года во Флориде», указывается в отчете. В здании не было электричества и водоснабжения.

Из-за переохлаждения погиб 21 зверек из Гайаны, 2 ленивца из Перу погибли во время транспортировки, еще 8 животных скончались от истощения, передает ТАСС.

Кому доступна новая налоговая выплата

Право на получение новой семейной налоговой выплаты имеют оба работающих родителя. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Эта выплата введена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 при очном обучении в вузе). Право на нее имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

«Многие думают, что выплата одна на семью. Нет. Если работают оба родителя, каждый получает свой возврат пропорционально тому, сколько налогов он заплатил. Если вы заработали больше, чем супруг, и сумма возврата у вас будет больше. Это справедливо», — сказал Свищев.

По информации парламентария, заявление родители могут подать одновременно, даже если живут раздельно, и каждый получит свою сумму.

«Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Формула такая: годовой доход, с которого уплачен НДФЛ, умножается на 7% — разница между стандартной ставкой 13% и льготной 6%. Пример: если за год вы заработали 600 тысяч рублей, с них удержали 78 тысяч рублей налога. По льготной ставке налог составил бы 36 тысяч рублей. Разница — 42 тысячи рублей. Именно столько государство вернет вам на счет», — пояснил депутат в разговоре с РИА Новости.

Прием заявок на получение такой выплаты начнется с 1 июня. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Соцфонда.

Чем россияне болеют чаще всего

В России широко распространена артериальная гипертензия. Таким пациентам рекомендовано часто проходить диспансеризацию, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

«Артериальная гипертензия — это то заболевание, которое очень распространено в РФ. После проведения диспансеризации, когда мы выявляем повышенный уровень артериального давления, не расцениваем его как фактор риска, а рассматриваем как заболевание. Поэтому пациент сразу относится к третьей группе здоровья, которая подлежит диспансерному наблюдению», — сказала Драпкина в разговоре с РИА Новости.

Эффективно в стране лечится артериальная гипертензия. Существующие клинические рекомендации отвечают всем требованиям. При этом осведомленность о диагнозе и борьба с этим заболеванием напрямую связаны с увеличением продолжительности жизни.

Названа самая безопасная страна для летнего отпуска

Самую безопасную страну для отдыха назвал академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, это Россия, так как на ее территории нет инфекций.

«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал он в разговоре с ТАСС.

Он привел в пример страны Юго-Восточной Азии и отметил, что там распространяется холера, поэтому отдых на этих территориях опасен для здоровья.

«Это всё равно что ехать в регион, где идут боевые действия», — отметил Онищенко и посоветовал тщательно подбирать места для отпуска.

Впечатляющее астрономическое событие увидят жители России этим летом

Этим летом люди смогут увидеть максимальное сближение планет Венера и Юпитер. Стать свидетелями этого явления можно в июне.

«Сейчас у нас вечером появляется на небе Венера, которая потихоньку к нам приближается и с каждым днем становится всё больше и ярче. Максимум ее видимости достигнет в июле–августе. Навстречу Венере идет Юпитер. Они постепенно идут на сближение. Девятого июня планеты сблизятся на минимальное расстояние. Будет очень красивое астрономическое явление», — сказал РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

Он отметил, что с Земли это будет выглядеть как две расположенные по соседству очень яркие звезды.

Новый ГОСТ разработали на вейпы в стране

Рабочая группа разработала обновленный ГОСТ на вейпы. Проект приказа направлен в Росстандарт и скоро будет опубликован. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт и может быть опубликован в ближайшее время. В государственный стандарт будут внесены важные изменения», — поделился Александр Толмачев в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, рабочая группа завершила разработку документа, который существенно изменит требования к вейпам в России, — ГОСТ Р 58109–2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия». Теперь у устройств появится срок годности — два года. Также ГОСТ ограничивает объем жидкости и вводит требования к предупреждающим надписям на упаковке, аналогичные требованиям для сигарет.

Школьники могут отказаться от сдачи ЕГЭ в этом году

Некоторые школьники могут не сдавать ЕГЭ и поступить в университет на основании внутренних экзаменов в этом году. В соответствии с действующим законодательством внутренние экзамены в вузе доступны для учащихся с инвалидностью, детей медицинских работников, погибших от COVID-19, а также выпускников колледжей и других учебных заведений.

Кроме того, это право распространяется на:

абитуриентов, поступающих в вузы на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей;

абитуриентов, которые на 30 сентября 2022 года были постоянно зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях, при поступлении в любой вуз страны;

иностранных граждан и лиц без гражданства;

военнослужащих, сотрудников силовых структур, участников СВО и их детей.

Вступительные экзамены не будут сдавать победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и спортивных соревнований, а также абитуриенты, поступающие в вуз по квоте.

«Если сдаете ЕГЭ и внутреннее испытание по одному и тому же предмету, при поступлении будет учитываться лучший результат. Вузы могут проводить дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности», — указано на портале «Госуслуги».

В школах хотят разрешить тихий час

Школьникам необходим тихий час для более мягкой адаптации к учреждению. Но это касается лишь учеников младших классов, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах», — пояснил Рыбальченко в разговоре РИА Новости.

По его словам, дневной сон нужно организовывать с учетом возраста. Например, днем спят не все дети, но для многих это хороший способ восстановиться.

Эксперт добавил, что речь идет о спокойной обстановке, где ребенок сам может прилечь отдохнуть без строгих правил.

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