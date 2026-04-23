Авиакомпании снова отменяют рейсы, а в море — сотни мин: главное о конфликте на Ближнем Востоке

Танкеры вынуждены долгое время стоять на якоре в Ормузском проливе Источник: Асгар Бешарати / Associated Press

США начали войну с Ираном 28 февраля. 7 апреля обе стороны договорились на две недели прекратить огонь. Этот срок истек, но соглашения о мире по сей день нет — конфликт продолжается. Вашингтон отдает приказ обстреливать иранские суда. Тель-Авив готов присоединиться к атаке. Тегеран сдаваться не собирается. Подробнее о развитии ситуации читайте в сегодняшнем материале.

Трамп приказал топить корабли, которые ставят мины в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные должны уничтожать иранские суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе — ключевом маршруте для нефти. Сообщение он опубликовал 23 апреля в своей соцсети Truth Social.

«Я приказал ВМС США открывать огонь и уничтожать любые суда, устанавливающие мины в водах Ормузского пролива. Никаких колебаний быть не должно», — написал американский лидер, указав, что военные уже отправили на дно моря 159 иранских кораблей.

На Ближний Восток прибыл третий по счету американский авианосец, сообщило Центральное командование ВС США. Военно-морские силы впервые с 1986 года применили корабельное артиллерийское орудие против другого судна. Эсминец USS Spruance открыл огонь по иранскому грузовому судну Touska у побережья Ирана. Об этом пишет The War Zone.

Американские военные предупредили Конгресс: чтобы убрать все иранские мины из Ормузского пролива, потребуется до шести месяцев. Об этом пишет The Washington Post. К операциям по разминированию готовятся британские водолазы, сообщает Politico.

Израиль ожидает одобрения США для ударов по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна готова к возобновлению военных действий против Ирана и ожидает разрешения от Соединенных Штатов для нанесения ударов по ключевым объектам Исламской Республики.

По его словам, целью Израиля является «возвращение Ирана в каменный век» через разрушение энергосистемы и подрыв национальной экономики.

«Израиль ждет „зеленого света“ от Соединенных Штатов, прежде всего для ликвидации режима Хаменеи, а также для уничтожения центральных энергетических объектов и экономической инфраструктуры Ирана», — цитирует его The Times of Israel.

Тегеран сохранил значительную часть военного потенциала

Несмотря на удары США и Израиля, Иран имеет гораздо больше военной мощи, чем заявляет Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными. По их информации, к моменту вступления в силу перемирия 8 апреля Иран сохранял около 50% баллистических ракет и пусковых установок.

Кроме того, несмотря на потери в военно-морских подразделениях, 60% сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остались нетронутыми, включая быстроходные катера, которые Тегеран использует для контроля над Ормузским проливом. Также сообщается, что две трети иранской авиации после кампании США и Израиля остаются боеспособными.

Госдеп США призвал своих граждан срочно уезжать из Ирана

Американцам советуют покинуть страну, пока Иран частично открыл свое воздушное пространство. Об этом предупреждает официальный сайт Госдепартамента США. Американцам, которые не могут выехать из Исламской Республики, рекомендуют оставаться в убежище — дома, в отеле или другом безопасном месте — до новых указаний. Также советуют держаться подальше от окон.

«По состоянию на 21 апреля воздушное пространство Ирана частично снова открыто. Гражданам США следует покинуть Иран сейчас, ориентируясь на местные СМИ для поиска актуальной информации и консультируясь с коммерческими перевозчиками по поводу дополнительной информации о рейсах. Американцы, которые пытаются покинуть Иран, также могут это сделать по суше через Армению, Азербайджан, Турцию и Туркменистан», — говорится в сообщении.

Дональд Трамп заявил, что не торопится завершать конфликт с Ираном

В своем сообщении в Truth Social он отметил, что те, кто читает The New York Times или смотрит CNN, могут думать, что он стремится к быстрому окончанию войны. Однако, по его словам, он «самый не подверженный давлению» президент в истории США.

«У меня есть всё время мира, а у Ирана — нет. Часы тикают», — написал Трамп. Он также добавил, что любая сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если она будет выгодна для США, их союзников и всего мира.

При этом Трамп категорически исключил возможность применения ядерного оружия в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что такие вооружения не должны использоваться ни при каких обстоятельствах.

Тегеран угрожает ответить на новую агрессию США

Иранские военные разработали детальный план возможных ответных мер в случае эскалации конфликта с Соединенными Штатами. Как сообщает агентство Fars, в основе этой стратегии лежит принцип симметричного возмездия, предусматривающий адекватный ответ на любые агрессивные действия.

В частности, если Вашингтон или Тель-Авив решатся нанести удары по ключевым объектам иранской энергетической инфраструктуры, ответом станут точечные атаки на электростанции Израиля и американских союзников в регионе. При этом Тегеран готовит и более масштабные меры: в ответ на усиление морской блокады планируется полное перекрытие судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив и дальнейшее минирование стратегически важного Ормузского пролива.

В случае попытки наземных военных операций США на территории Ирана Тегеран намерен активизировать партизанскую войну, привлекая к участию местное население и военизированные группы «Оси сопротивления» для захвата американских военных баз в регионе.

Рост цен на авиатопливо привел к серьезным изменениям в работе европейских авиакомпаний

Немецкий холдинг Lufthansa Group принял решение о закрытии дочернего перевозчика Lufthansa CityLine и временном выводе из эксплуатации шести дальнемагистральных самолетов. Голландская KLM сокращает расписание, отменяя 160 рейсов — это около 1% от общего числа ее европейских маршрутов.

Британский лоукостер EasyJet сообщил о дополнительных расходах в 25 миллионов фунтов стерлингов только за последний месяц из-за подорожания топлива. В Германии основная компания группы Lufthansa планирует отменить около 20 тысяч рейсов по той же причине. Ирландский перевозчик Ryanair рассматривает возможность сокращения на 5–10% количества рейсов в пиковый летний сезон — с мая по июль.

Иран начал получать доходы от пошлин за проход судов через Ормузский пролив