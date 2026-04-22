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Страна и мир Россиян не пустили в мавзолей на Красной площади в день рождения Ленина, а теперь его закроют на месяц

Россиян не пустили в мавзолей на Красной площади в день рождения Ленина, а теперь его закроют на месяц

Зато в усыпальницу пускали коммунистов по приглашениям

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Коммунисты собрались у мавзолея | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUКоммунисты собрались у мавзолея | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Коммунисты собрались у мавзолея

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Москвичей и туристов не пустили в мавзолей на Красной площади в день рождения Ленина. Согласно сообщению ФСО, 22 апреля — последняя дата работы усыпальницы, после чего ее закроют почти на месяц.

Корреспондент MSK1.RU побывал у мавзолея, посмотрел на толпы людей и поговорил с теми, кто решил прийти туда именно сегодня — в день рождения Владимира Ильича.

Толпы людей с красными флагами на Красной площади | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUТолпы людей с красными флагами на Красной площади | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Толпы людей с красными флагами на Красной площади

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Сам мавзолей оказался закрыт, вокруг всё перекрыли, можно было только возложить цветы. На площади собралось множество людей с красными гвоздиками, флагами КПРФ и СССР. Кто-то пришел с портретом Ленина, в кепках СССР и выпусками газеты «Мысль».

В мавзолей не пускают, но люди возлагают цветы | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUВ мавзолей не пускают, но люди возлагают цветы | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

В мавзолей не пускают, но люди возлагают цветы

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

На входе стоят металлические рамки, дежурит Росгвардия и полиция, а людей очень много, передает журналист. В это время в Александровский сад промаршировал оркестр, но попасть туда нельзя — там тоже перекрыто.

Силовики следят за порядком | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUСиловики следят за порядком | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Силовики следят за порядком

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Мавзолей огорожен | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUМавзолей огорожен | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Мавзолей огорожен

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Подойти к самому Мавзолею с флагами запрещают, на входе проверяют наличие запрещенных предметов, осматривают книги и все бумаги. Одного из посетителей потребовали сдать обращение в Госдуму, которое он принес, и забрать после мероприятия.

Сзади видно рамки металлодетекторов | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUСзади видно рамки металлодетекторов | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Сзади видно рамки металлодетекторов

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

При этом некоторых внутрь все-таки пускали — на кадрах видно несколько человек, которые зашли.

Корреспондент MSK1.RU поинтересовался у сотрудников полиции, как пройти в мавзолей.

«Сегодня мавзолей закрыт, сегодня возложение цветов. Пройдите к рамкам, там вход по пригласительным», — сообщила сотрудница МВД на Красной площади.

Вероятно, внутрь смогли пройти лишь обладатели неких пригласительных.

Кто-то всё же зашел в мавзолей

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Девушка по имени Франческа рассказала MSK1.RU, что расстроилась, когда узнала о грядущем закрытии мавзолея. Она ходила туда на все праздники вместе с родителями.

«Решили прийти почтить память нашего товарища Ленина, потому что это человек большой величины», — поделилась она.

Анастасия, убежденная коммунистка с 18 лет, пришла со всей семьей, вместе с детьми. Она не знала, что мавзолей временно закрывают, и испугалась, что навсегда.

«Я уважаю Ленина за его взгляды, читала много его работ. Мы ходим всегда в память о нем, возлагаем цветы», — рассказала ленинистка.

Последователи Владимира Ленина собрались отметить его день рождения | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUПоследователи Владимира Ленина собрались отметить его день рождения | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Последователи Владимира Ленина собрались отметить его день рождения

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Еще одна посетительница мавзолея — Наталья, она в Москве первый раз и специально приехала из Красноярска. Про массовое возложение цветов не знала.

«Я всю жизнь мечтала попасть на Парад Победы сюда, но работаю в школе и на 9 Мая должна быть со своими детьми. И я рада, что попала сегодня на не менее значимое мероприятие», — сказала она.

Мавзолей огорожен | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUМавзолей огорожен | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Мавзолей огорожен

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Толпа людей у стен Кремля | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUТолпа людей у стен Кремля | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Толпа людей у стен Кремля

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Все коммунисты сегодня здесь | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUВсе коммунисты сегодня здесь | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Все коммунисты сегодня здесь

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

В день рождения Ленина на улице наконец солнечно | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUВ день рождения Ленина на улице наконец солнечно | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

В день рождения Ленина на улице наконец солнечно

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Посетители читают газеты | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RUПосетители читают газеты | Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Посетители читают газеты

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

ФСО обещала ограничить доступ к мавзолею и некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 17 мая 2026 года, но попасть туда москвичи не смогли уже сегодня.

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Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Владимир Ленин Мавзолей Красная площадь
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Комментарии
15
Гость
22 апреля, 19:54
Дом Ипатьева в Свердловске снёс не Андропов, а Ельцин.
Гость
22 апреля, 19:54
Коммунисты люди странные. Но они существуют. Иногда даже пользу приносят.
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Гость
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