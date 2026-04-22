Дачников разоряют щедрые акции на товары для сада. Как распознать опасную схему обмана

Аферисты активно «охотятся» на дачников в апреле Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники начали создавать фальшивые сайты садовых магазинов, завлекая жертв очень низкими ценами. О новой схеме обмана предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Дачники ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения. Мошенники создают сайты-клоны известных садовых магазинов с низкими ценами, требуя 100% предоплату. Товар не приходит», — рассказали эксперты.

Целью аферистов становятся владельцы загородных домов, садоводы, пенсионеры. Схема особенно распространена в апреле, когда начинается период активных работ на дачном участке, пишет РИА Новости.

«Покупайте товары для сада только в проверенных магазинах с репутацией», — советуют в «Мошеловке».

Это не единственная схема обмана, которую мошенники используют против дачников. Так, аферисты начали массово рассылать поддельные сообщения от имени правлений товариществ с требованиями срочно оплатить целевые взносы, спил деревьев или погасить задолженности.