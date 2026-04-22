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Страна и мир Дачников разоряют щедрые акции на товары для сада. Как распознать опасную схему обмана

Дачников разоряют щедрые акции на товары для сада. Как распознать опасную схему обмана

Покупайте весь инвентарь и рассаду только в проверенных местах

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Аферисты активно «охотятся» на дачников в апреле | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUАферисты активно «охотятся» на дачников в апреле | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Аферисты активно «охотятся» на дачников в апреле

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники начали создавать фальшивые сайты садовых магазинов, завлекая жертв очень низкими ценами. О новой схеме обмана предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Дачники ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения. Мошенники создают сайты-клоны известных садовых магазинов с низкими ценами, требуя 100% предоплату. Товар не приходит», — рассказали эксперты.

Целью аферистов становятся владельцы загородных домов, садоводы, пенсионеры. Схема особенно распространена в апреле, когда начинается период активных работ на дачном участке, пишет РИА Новости.

«Покупайте товары для сада только в проверенных магазинах с репутацией», — советуют в «Мошеловке».

Это не единственная схема обмана, которую мошенники используют против дачников. Так, аферисты начали массово рассылать поддельные сообщения от имени правлений товариществ с требованиями срочно оплатить целевые взносы, спил деревьев или погасить задолженности.

Также прочитайте, за нарушение каких правил во время отдыха и работы на дачном участке можно попасть на крупный штраф.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Дача Обман Огород
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Комментарии
1
Гость
22 апреля, 06:44
а в стабильной есть хоть что нибудь честное кроме Его Превосходительства и Олигархата?
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Гость
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