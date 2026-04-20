Перемирие истекает, на Иран надвигается дождь из бомб: главное о войне на Ближнем Востоке

В Ормузском проливе видны последствия авиаударов Источник: Асгар Бешарати / Associated Press

Трамп предупредил, что в случае провала переговоров с США на Иран обрушится «множество бомб», при этом главным условием соглашения остается полный отказ Исламской Республики от ядерного оружия. Тегеран категорически отвергает любые требования о приостановке ядерной программы, считая их нарушением своих суверенных прав. Подготовили для вас главное о ситуации на Ближнем Востоке.

США спешат на переговоры

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс и американская делегация, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера, уже направляются в Исламабад для переговоров с Ираном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post. По его словам, делегация приземлится в ближайшие часы, а переговоры пройдут на фоне срочной необходимости предотвратить эскалацию до истечения режима прекращения огня. Трамп заявил, что США не играют в игры и готовы встретиться с иранскими лидерами при наличии прогресса.

Тегеран сомневается, стоит ли продолжать диалог с Вашингтоном

Иран не намерен вести бессмысленные переговоры с США и ожидает от них исключительно ощутимых и ясных результатов, заявил глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Исламской Республики Эбрахим Азизи. Тегеран указал на то, что станет участвовать в переговорах с Вашингтоном в зависимости от того, будут ли выполняться его условия, сообщает иранское агентство Tasnim. Издание указывает, что наиболее серьезное препятствие для переговоров — это морская блокада Ормузского пролива со стороны Штатов.

Американская сторона настроена пессимистично

Трамп подчеркнул, что его «не заставят спешить и заключать плохую сделку», указав на большое количество времени. Об этом пишет Bloomberg. При этом президент заявил: «Крайне маловероятно, что я продлю его (перемирие — прим. ред.). Оно истекает в среду вечером».

Трамп предупредил, что если режим прекращения огня не будет продлен без достижения новых соглашений, он готов дать приказ о возобновлении военных действий против Ирана.

«Тогда начнет взрываться много бомб», — уверил он в комментарии для телекомпании PBS News. По его словам, от переговорщиков в Исламабаде ожидается подтверждение отсутствия у Ирана в перспективе ядерного оружия.

МИД Ирана: страна ответит, если Штаты начнут агрессию

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сделал ряд заявлений относительно переговоров с США. Так, Тегеран пока не принял решения о проведении второго этапа диалога с США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран не признаёт ни ультиматумов, ни давления со стороны президента США Дональда Трампа — особенно в вопросах, касающихся национальных интересов страны, и готов решительно отвечать на любые новые акты агрессии.

Багаи обвинил США в нестабильной позиции на переговорах: американские чиновники, по его словам, постоянно меняют формулировки, распространяют недостоверную информацию в СМИ и намеренно усложняют диалог.

Он также категорически опроверг слухи о возможной передаче иранского обогащенного урана США — этот вопрос, отметил дипломат, никогда не ставился на обсуждение. Отдельно Багаи подчеркнул: вопросы ракетной программы Ирана — это красная линия, которую Тегеран не обсуждает и не будет обсуждать ни при каких условиях.

Ранее турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на пакистанские источники, сообщило, что Иран планирует участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде — даже несмотря на обострение напряженности в Ормузском проливе.

Соединенные Штаты захватили иранское грузовое судно

США завладели кораблем Touska в Оманском заливе. Он шел из Китая в Иран и не остановился после нескольких предупреждений от американского эсминца USS Spruance. Корабль вывели из строя, пробив машинное отделение. Морские пехотинцы спустились по канатам и захватили судно. По словам президента США Дональда Трампа, оно находится под американскими санкциями и пыталось прорвать военную блокаду.

В ответ Иран заявил, что его силы атаковали американские корабли беспилотниками, назвав захват пиратством. Об этом сообщило агентство Tasnim. Однако в заявлении центрального штаба войск «Хатам-аль-Анбия» говорится, что Иран воздержался от силового ответа, поскольку атака представляла бы собой угрозу членам экипажа судна и членам их семей. Тегеран пообещал ответные меры, заявив, что действия США нарушают режим прекращения огня.

Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Продажу билетов в Объединенные Арабские Эмираты снова запустили, разрешение на это выдал Минтранс. Решение принято с учетом позиции МИД России. Полеты в Иран разрешены при строгом соблюдении требований республиканских авиавластей. Российское ведомство продолжает мониторить ситуацию на Ближнем Востоке, так что не исключены корректировки.

Возобновили работу тегеранские аэропорты Мехрабад и имени имама Хомейни. Воздушные гавани десяти других иранских городов начнут принимать рейсы 25 апреля.