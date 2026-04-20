Горячую воду предложили отключать максимум на 5 дней: в Госдуме оценили, насколько это реально

Сейчас отключать воду могут на любой срок Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Плановые отключения горячей воды, которые сейчас длятся до двух недель, необходимо сократить до трех-пяти дней, а там, где позволяют технологии, — до одного-двух. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. В Госдуме отреагировали на инициативу и сделали альтернативное предложение.

«За эти две недели человек поневоле становится „моржом“, не все к этому готовы. Кроме того, постоянный нагрев воды для мытья ведет к дополнительным расходам — это и затраты на электричество, воду, появляются расходы и на баню, на фитнес. Особенно тяжело, если большая семья с детьми», — сказал Гриб в разговоре с ТАСС.

Проблема оказалась гораздо глубже простых неудобств, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с Городским медиа.

«Самая главная проблема заключается в том, что у нас сегодня вообще отсутствуют нормативные сроки отключения воды. Раньше в санитарных нормах и правилах содержался этот срок — 14 дней, но потом правила обновили. И сегодня абсолютно нет никаких нормативных требований к тому, на сколько должны отключать воду», — пояснила парламентарий.

По ее словам, по действующему законодательству воду в России могут отключать на любой срок. Из-за этого, пояснила депутат, граждане, пытающиеся защитить свои права в суде, оказываются в безвыходном положении — им просто не на что сослаться. Попытки ввести регулирование пока не увенчались успехом.

«Мы пытались в том числе и с Роспотребнадзором эту тему обсуждать, и на уровне закона предлагать регулирование. Но пока, к сожалению, так и остается правовой вакуум», — отметила депутат.

При этом она считает, что устанавливать единый короткий срок для всей страны было бы неправильно, поскольку ситуация в разных регионах и даже в разных домах одного города сильно различается.

«Новостройки практически не требуют ремонта в течение нескольких лет. В старых домах, к сожалению, и четырнадцати дней не хватает, а иногда и нескольких месяцев, чтобы привести инженерные коммуникации в нормальное состояние и подготовить дом к зиме», — пояснила она.

Поэтому депутат предлагает закрепить в законодательстве право регионов самостоятельно устанавливать сроки отключения горячей воды.

«Мне кажется, было бы правильно ввести такое предложение — о праве регионов устанавливать эти сроки самостоятельно. Тем более это происходит уже де-факто», — заключила парламентарий.