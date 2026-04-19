Пенсии начали считать по-новому, а с депозитов резко стали снимать деньги: итоги недели

За банковскими переводами будут следить пристальнее Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

VPN подорожает и может почти исчезнуть

Около 20 операторов связи договорились не расширять зарубежные каналы для международного трафика, сообщили РБК несколько источников на рынке. Такое решение направлено на борьбу с VPN-сервисами.

Операторы воспринимают VPN-трафик как иностранный, его объемы растут, а пропускная способность каналов ограничена. Компании будут либо фильтровать такие сервисы, либо повышать стоимость доступа к зарубежным серверам, вводя тем самым экономический фильтр, пояснил собеседник издания.

Власти рассчитывают, что мораторий подтолкнет зарубежные сервисы к установке собственных серверов в России, пишет РБК. Если этого не произойдет, скорость загрузки контента для российских пользователей снизится. Срок действия моратория не уточняется.

Семейную ипотеку изменят

Власти изменят семейную ипотеку, чтобы стимулировать покупку более просторного жилья и улучшить демографию. Об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин на Всероссийском Жилищном конгрессе.

«Параметры корректировки семейной ипотеки будут направлены на стимулирование покупки квартир большей площади. Это должно влиять на улучшение демографии нашей страны», — цитирует Стасишина канал «Денежный бро».

Он отметил, что снижение спроса на ипотеку связано с ключевой ставкой, которая сначала была на уровне 20%, а потом упала до 15%. Подробнее о грядущих изменениях можно почитать в отдельном материале.

За «верность» семье отцам хотят платить миллион рублей

На круглом столе в Госдуме предложили выплачивать отцам по миллиону рублей, если в течение года после рождения ребенка они не развелись и не ушли к другой женщине. Автор идеи — медиа-менеджер Иван Бакуров.

По его мнению, просто за факт рождения ребенка давать деньги отцам не следует. Мужчина должен пройти проверку временем, передает «Осторожно, Media». Если брак распался, и у бывшего супруга появилась новая семья, выплат не будет. Бакуров назвал такой подход «один отец, одна семья».

Актер Денис Матросов предложил ввести законодательную ответственность за запрет на общение с ребенком после развода — так называемую презумпцию добросовестности отца. Также он считает: если алименты превышают определенный порог, отец вправе запрашивать отчет о целевом расходе средств или перечислять часть суммы на личный счет ребенка до его совершеннолетия.

Кроме того, Матросов призвал приглашать отцов в школы на уроки труда. Они могли бы делиться опытом и обучать детей ручному труду, а не только вышиванию.

Пенсии начали рассчитывать по-новому

В России изменили правила расчета страховых пенсий. Поправки коснулись сразу нескольких категорий граждан.

Теперь в страховой стаж наравне с трудовой деятельностью включают периоды ухода за ребенком до полутора лет. Раньше действовало ограничение: суммарная продолжительность такого отпуска не могла превышать шесть лет. Это ограничение сняли.

Например, прежде в стаж засчитывали декретный отпуск максимум с четырьмя детьми. Теперь учитывают весь период ухода за каждым ребенком до полутора лет. Это позволит увеличить пенсии многодетным родителям, у которых пять и более детей.

Еще уточнили правила учета стажа работы в сельском хозяйстве. Этот стаж дает право на дополнительную выплату к страховой пенсии по старости и инвалидности для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и проработавших в этой отрасли не менее 30 лет.

Россияне массово забирают деньги с депозитов

Из-за падения доходности вкладов клиенты банков переориентируются на ипотеку и рублевые корпоративные облигации. Привлекательность депозитов снижается, поэтому клиенты переключаются на более сложные финансовые продукты.

Максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках опустилась к концу марта до 13,55% годовых. Прирост депозитов заметно замедлился, наблюдается отток с валютных счетов. Зато интерес к ипотеке вырос. В марте динамика средств на эскроу-счетах достигла 940 млрд рублей против 411 млрд за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Ставка ниже 20% годовых уже не кажется клиентам заградительной. Люди рассчитывают на дальнейшее снижение ставок и возможность перекредитоваться на новых условиях. Спрос на ипотеку подогревают и ожидания роста цен на вторичное жилье. Кроме того, Центробанк фиксирует интерес к рублевым корпоративным облигациям, которые могут принести доходность выше, чем депозиты.

Как долго будут проблемы с интернетом в России

Ограничения доступа в интернет в регионах носят временный характер и продиктованы необходимостью обеспечения безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, большинство граждан понимают целесообразность этих мер, несмотря на временные неудобства. Представитель Кремля подчеркнул, что такие ограничения не означают возврата в прошлое. Профильные службы уже работают над восстановлением стабильной работы интернета.

Для стабильной работы приложений пользователям советуют отключать VPN

Мобильные операторы и популярные сервисы всё чаще рекомендуют россиянам отключать VPN. Банки, маркетплейсы и даже кофейни советуют отказаться от технологии, чтобы приложения работали без сбоев.

Один из операторов предупреждает: из-за активного VPN данные могут не отображаться. Другой присылает push-уведомление с просьбой отключить его. Третий тоже рекомендует обходиться без подобных инструментов, поясняя, что без них приложение функционирует лучше.

Пользователи жалуются на проблемы с онлайн-сервисами розничной торговли и заведений общепита. На маркетплейсах зависает загрузка карточек товаров и информации в профиле, а у некоторых не открываются онлайн-банки.

В Кремле ответили, ждать ли штрафа за VPN

В настоящий момент никаких запретов на использование VPN в России не существует и ответственность за это не предусмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных дополнительных ограничениях.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — сказал Песков.

Социальные льготы для новых граждан России предложили вводить не сразу

Генпрокуратура России предложила предоставлять людям, получившим российское гражданство, социальные выплаты и льготы наравне с остальными гражданами только через определенный срок после получения паспорта. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан в ежегодном докладе Совету Федерации.

Предложение уже направили в Совет безопасности. Гуцан выразил уверенность, что его поддержат. Поводом для инициативы стали публикации СМИ о том, что многодетные семьи мигрантов вне очереди получают субсидии на жилье, тогда как местные жители ждут квартиры годами и считают такое положение дел вопиющей несправедливостью, заметил генпрокурор.

Два вооруженных нападения на школы произошли в Турции за два дня

На юго-востоке Турции ученик профессионально-технического лицея в провинции Шанлыурфа ворвался в учебное заведение с дробовиком. Пострадали не менее 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей, сообщила газета Sabah. Нападавший покончил с собой, когда полицейские окружили его в здании.

На следующий день в городе Кахраманмараш на востоке страны неизвестный открыл стрельбу в школе. Погибли девять человек, ранены 20. Некоторым школьникам пришлось выпрыгивать из окон, другие забаррикадировались в классах.

Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Для участников экзаменов сохраняется ряд запретов, нарушение которых грозит удалением из аудитории. Выпускникам нельзя пользоваться телефонами и другой техникой, разговаривать, выносить материалы. Все задания нужно выполнять самостоятельно.

Личные вещи следует оставлять до рамки металлоискателя в специально отведенном месте. На столе разрешены только экзаменационные материалы, черная гелевая ручка, удостоверение личности, разрешенные пособия, а также при необходимости лекарства, вода и перекус.

Если нужно выйти, экзаменационные материалы, черновики и ручку надо оставить на столе. Фотографировать или выносить их запрещено, сообщило РИА Новости. За нарушение участника удалят, составят акт и направят его в ГЭК. При неудовлетворительном результате по одному из обязательных предметов (русский язык или математика) можно пересдать в установленные сроки.

Летние каникулы для школьников продлятся почти 100 дней

В этом году летние каникулы в российских школах продлятся 97 дней. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что во многих странах летний отдых короче — 9–14 недель, тогда как в России он составляет 14 недель. Рекомендованные даты каникул — с 27 мая по 31 августа, то есть 97 дней (5 дней в мае и 92 летом). Речь идет об учениках 1–8-х и 10-х классов, которые не привязаны к расписанию экзаменов, пояснил Рыбальченко в разговоре с ТАСС.

Когда работодатель может отказать в отпуске

Работодатель вправе не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск по нескольким причинам. Одна из них связана с дроблением отпуска. Закон требует, чтобы одна из частей составляла не менее 14 календарных дней, остальные можно дробить только по соглашению сторон, пояснила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Руководство может не одобрять короткие отпуска (например, с пятницы по понедельник) из-за высокой загруженности или отсутствия замены. Отпуск за свой счет возможен только по взаимной договоренности с работодателем, и он также вправе отказать, если отсутствие сотрудника негативно скажется на производственных процессах, пишет ТАСС.

Смертоносный вирус начал распространяться по России

Третий случай оспы обезьян в России с начала года свидетельствует о местном распространении вируса, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. Ранее заболевание завозили из‑за границы, теперь же, по его словам, цепочки заражения замыкаются внутри страны.

Оспа обезьян (MPOX) передается от животных человеку и между людьми. Симптомы: слабость, высокая температура, головная и мышечная боль, увеличение лимфоузлов — главное отличие от ветрянки и кори.

13 апреля Роспотребнадзор сообщил о случае в Подмосковье. Пациента госпитализировали, ведомство проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Авиакомпании сокращают перелеты по России

Российские авиаперевозчики уменьшают объемы внутренних перевозок из‑за нехватки самолетов и наращивают более прибыльные международные маршруты. Об этом говорится в отчете Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

За первые два месяца 2026 года международный пассажиропоток вырос на 1,6%, а в дальнее зарубежье — на 8,5%. Внутри страны перевозки, напротив, сократились на 1,6%. В АЭВТ подчеркивают, что эти цифры подтверждают сложившиеся тенденции.

Авиакомпании предпочитают эксплуатировать самолеты на международных рейсах, чтобы сохранить финансовую стабильность. За девять месяцев прошлого года затраты на аренду, лизинг, техобслуживание и аэропортовое обслуживание снизили операционную прибыль перевозчиков на 30,4% — до 51,2 млрд рублей. Расходы выросли на 8,6% (до 1,525 трлн рублей), доходы составили 1,576 трлн рублей, сообщает «Интерфакс».

Коммерческая загрузка на внутренних линиях остается высокой — 90,2%. Однако в будущем число внутренних рейсов, вероятно, сократится, а акцент сместится на международные направления.

Контроль за банковскими переводами усилят

С 2027 года Федеральная налоговая служба начнет получать данные о переводах на карты. Под усиленный контроль могут попасть люди с доходами свыше 2,4 млн рублей в год, которые не оформляют статус самозанятого или ИП, а также граждане с регулярными переводами от разных лиц. Эксперты прогнозируют рост спроса на наличные и использование «серых» схем на 2–3 трлн рублей в течение года после введения новых мер.

В ФНС опровергли информацию о том, что под контроль попадут 10 млн россиян. Делать такие оценки преждевременно, поскольку форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности еще не определены. Соглашение между ЦБ и ФНС не подписано, критерии находятся в стадии проработки. Нововведения не коснутся переводов на личные счета от близких родственников, отметили в ведомстве.

Какие переводы могут привлечь внимание налоговиков, рассказала старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева. По ее словам, Банк России будет направлять в налоговую службу информацию о тех, чьи операции напоминают предпринимательскую деятельность или систематическое получение доходов от других людей.

При их обнаружении налоговая служба вправе доначислить гражданину НДФЛ по ставке от 13 до 22%, НДС в размере 22%, страховые взносы и пени, пишет «Прайм». Кроме того, предусмотрены штрафы: за неподачу декларации — до 30% от неуплаченной суммы, за уклонение от уплаты налога — 20% (при доказанном умысле — 40%), а также административный штраф за незаконную предпринимательскую деятельность — до 2 тысяч рублей.

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