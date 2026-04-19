Просил попугайчика или эвтаназию: прототип Ганнибала Лектера почти полвека сидит в стеклянной камере

История убийцы Роберта Модсли, который стал прототипом Ганнибала Лектера Источник: Городские медиа

Британец Роберт Модсли — рекордсмен по одиночному заключению. Модсли и сделанная для него стеклянная клетка отчасти стали прототипами Ганнибала Лектера и его камеры в фильме «Молчание ягнят».

Модсли лишал жизни тех, кого считал педофилами. Первое убийство он совершил в 21 год — задушил мужчину, который показал ему фото изнасилованной им девочки. После Роберт сам пришел в полицейский участок и сдался. Его отправили в психбольницу, где он с другим пациентом заперлись в палате и 9 часов пытали осужденного за растление детей. Когда персонал смог вскрыть дверь, тело убитого было найдено с торчащей из его головы ложкой. Хотя Модсли уверял, что не ел плоть, этот случай закрепил за ним прозвище Ганнибал-Каннибал.

Отбывать пожизненное наказание Роберта отправили в так называемый «особняк монстров» — тюрьму Уэйкфилд, где он расправился еще с двумя заключенными. Чтобы обезопасить остальных, в 1979 году для Модсли в подвалах тюрьмы соорудили прозрачную камеру, откуда выходить он может только раз в сутки на часовую прогулку в сопровождении шести вооруженных тюремщиков.