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Страна и мир Просил попугайчика или эвтаназию: прототип Ганнибала Лектера почти полвека сидит в стеклянной камере

Просил попугайчика или эвтаназию: прототип Ганнибала Лектера почти полвека сидит в стеклянной камере

Видеоистория серийного убийцы Роберта Модсли

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История убийцы Роберта Модсли, который стал прототипом Ганнибала Лектера

Источник:

Городские медиа

Британец Роберт Модсли — рекордсмен по одиночному заключению. Модсли и сделанная для него стеклянная клетка отчасти стали прототипами Ганнибала Лектера и его камеры в фильме «Молчание ягнят».

Модсли лишал жизни тех, кого считал педофилами. Первое убийство он совершил в 21 год — задушил мужчину, который показал ему фото изнасилованной им девочки. После Роберт сам пришел в полицейский участок и сдался. Его отправили в психбольницу, где он с другим пациентом заперлись в палате и 9 часов пытали осужденного за растление детей. Когда персонал смог вскрыть дверь, тело убитого было найдено с торчащей из его головы ложкой. Хотя Модсли уверял, что не ел плоть, этот случай закрепил за ним прозвище Ганнибал-Каннибал.

Отбывать пожизненное наказание Роберта отправили в так называемый «особняк монстров» — тюрьму Уэйкфилд, где он расправился еще с двумя заключенными. Чтобы обезопасить остальных, в 1979 году для Модсли в подвалах тюрьмы соорудили прозрачную камеру, откуда выходить он может только раз в сутки на часовую прогулку в сопровождении шести вооруженных тюремщиков.

В 2000 году заключенный просил хоть немного улучшить ему условия содержания, дать возможность завести попугайчика или подвергнуть эвтаназии. Суд ему отказал во всем.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Убийство Маньяк Кино Прототип Заключенный
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Комментарии
4
Гость
20 апреля, 06:28
А что у нас так не могут?
Гость
19 апреля, 23:12
Дайте ему наше гражданство и через пол года выйдет
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Гость
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