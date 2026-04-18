VPN может взорвать смартфон? Эксперт объяснил, как приложение влияет на работу вашего телефона

Эксперт назвал сценарий, из-за чего устройство может выйти из строя при включенном VPN Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Жители России стали чаще обращаться в сервисные центры по ремонту телефонов из-за перегрева аккумулятора. По их словам, это происходит из-за постоянно включенного VPN. IT-специалист Алексей Бойко объяснил, может ли это приложение стать причиной, по которой устройство выйдет из строя.

Как отметил специалист, VPN-приложение напрямую не может спровоцировать перегрев или взрыв аккумулятора в телефоне, однако если устройство старое, на него долгое время попадают солнечные лучи, а нагрузка слишком высока, то такая ситуация возможна.

«Может быть, на телефонах достаточно стареньких, которые конструировались задолго до того, как разрабатывалось современное программное обеспечение, какие-то элементы нагрева могут проявляться. На более-менее современном телефоне хотя бы среднего ценового класса, не говоря уже о премиальных, таких проблем и близко быть не должно. В современных аккумуляторах предусмотрена защита. И чтобы это привело к взрыву — очень маловероятные события», — рассказал эксперт «Абзацу».