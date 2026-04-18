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Страна и мир VPN может взорвать смартфон? Эксперт объяснил, как приложение влияет на работу вашего телефона

VPN может взорвать смартфон? Эксперт объяснил, как приложение влияет на работу вашего телефона

Жители России пожаловались на неполадки в своих гаджетах

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Эксперт назвал сценарий, из-за чего устройство может выйти из строя при включенном VPN | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЭксперт назвал сценарий, из-за чего устройство может выйти из строя при включенном VPN | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Эксперт назвал сценарий, из-за чего устройство может выйти из строя при включенном VPN

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Жители России стали чаще обращаться в сервисные центры по ремонту телефонов из-за перегрева аккумулятора. По их словам, это происходит из-за постоянно включенного VPN. IT-специалист Алексей Бойко объяснил, может ли это приложение стать причиной, по которой устройство выйдет из строя.

Как отметил специалист, VPN-приложение напрямую не может спровоцировать перегрев или взрыв аккумулятора в телефоне, однако если устройство старое, на него долгое время попадают солнечные лучи, а нагрузка слишком высока, то такая ситуация возможна.

«Может быть, на телефонах достаточно стареньких, которые конструировались задолго до того, как разрабатывалось современное программное обеспечение, какие-то элементы нагрева могут проявляться. На более-менее современном телефоне хотя бы среднего ценового класса, не говоря уже о премиальных, таких проблем и близко быть не должно. В современных аккумуляторах предусмотрена защита. И чтобы это привело к взрыву — очень маловероятные события», — рассказал эксперт «Абзацу».

Недавно около 20 операторов связи подписали мораторий на расширение зарубежных каналов, по которым передается весь международный трафик, утверждают источники РБК. Предполагается, что это поможет в борьбе с VPN и сделает сервисы значительно дороже.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
VPN Телефон Перегрев Взрыв
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Комментарии
14
Гость
18 апреля, 22:53
От постоянно просмотра 1 и 2 канала может взорваться мозг
JayroslavMudryi

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18 апреля, 21:49
если не будет ВПН то все будет МалаяТокмачкаМалаяТокмачкаМалаяТокмачкаМалаяТокмачка
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