В MAX зарегистрировались 7 миллионов иностранцев

Возможность звонить и обмениваться сообщениями в мессенджере открыта для граждан 40 государств Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Семь миллионов иностранных пользователей установили себе мессенджер MAX, с начала года они отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наиболее активно регистрируются в MAX в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.

Сегодня завести аккаунт в MAX могут граждане 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.