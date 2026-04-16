В MAX зарегистрировались 7 миллионов иностранцев

Семь миллионов иностранных пользователей установили себе мессенджер MAX, с начала года они отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наиболее активно регистрируются в MAX в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.
Сегодня завести аккаунт в MAX могут граждане 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Как отмечают в пресс-службе национального мессенджера, на начало апреля в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория превысила 80 миллионов пользователей.