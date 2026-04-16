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Страна и мир В MAX зарегистрировались 7 миллионов иностранцев

В MAX зарегистрировались 7 миллионов иностранцев

Активнее всего мессенджером пользуются жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана

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Возможность звонить и обмениваться сообщениями в мессенджере открыта для граждан 40 государств | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВозможность звонить и обмениваться сообщениями в мессенджере открыта для граждан 40 государств | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Возможность звонить и обмениваться сообщениями в мессенджере открыта для граждан 40 государств

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Семь миллионов иностранных пользователей установили себе мессенджер MAX, с начала года они отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наиболее активно регистрируются в MAX в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.

Сегодня завести аккаунт в MAX могут граждане 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Как отмечают в пресс-службе национального мессенджера, на начало апреля в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория превысила 80 миллионов пользователей.

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Комментарии
3
Гость
16 апреля, 21:58
MAX отлично передает видеофайлы большого размера. Очень это хорошо!
Гость
16 апреля, 21:30
так же принуждали как и бюджетников?
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Гость
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