Ряд граждан хотят оставить без льгот: чем руководствуется Генпрокуратура. Новости 15 апреля

Россияне годами ждут субсидий и льготного жилья Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 апреля.

За сушку белья грозит серьезный штраф

Размещение белья за пределами балконов или окон многоквартирного дома может обернуться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

«Во многих регионах Российской Федерации действуют местные рекомендации и правила относительно изменения внешнего вида здания. Многие правила по благоустройству прямо запрещают развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу», — отметил Пачулия в разговоре с ТАСС.

Такое наказание связано с риском затруднения эвакуации при пожаре. Кроме того, фасад дома считается общедомовым имуществом.

Россияне массово избавляются от вкладов

Из-за снижения доходности вкладов люди стали активнее вкладывать средства в ипотеку и рублевые корпоративные облигации. В условиях падения привлекательности депозитов клиенты переключаются на более сложные финансовые продукты, пишет «Коммерсантъ».

Максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках к концу марта опустилась до 13,55% годовых. Рост депозитов существенно замедлился, наблюдается отток из валютных счетов. При этом интерес к ипотеке вырос. Динамика средств на эскроу-счетах в марте составила 940 млрд рублей против 411 млрд за аналогичный период прошлого года.

Ставка ниже 20% годовых уже не воспринимается клиентами как заградительная. Кроме того, люди ожидают дальнейшего снижения ставок и возможности перекредитоваться на новых условиях. Еще один фактор роста спроса на ипотеку — ожидание повышения цен на вторичную недвижимость. Также Центробанк фиксирует спрос на рублевые корпоративные облигации, которые могут давать доходность выше, чем депозиты.

Пользователям рекомендуют отключать VPN для стабильной работы

Россияне всё чаще сталкиваются с предупреждениями от мобильных операторов и популярных сервисов о необходимости отключить VPN. Банки, маркетплейсы и даже кофейни советуют отказаться от этой технологии, чтобы обеспечить стабильную работу приложений.

Один из операторов предупреждает, что из-за включенного VPN данные могут не отображаться. Другой оператор отправляет push-уведомление с просьбой отключить его для корректной работы. Третий также рекомендует обходиться без подобного инструмента, поясняя, что без него приложение функционирует лучше.

Пользователи отмечают, что стало проблематично пользоваться онлайн-сервисами розничной торговли и точек общественного питания. На маркетплейсах возникают трудности при загрузке карточек товаров и информации в профиле, а у некоторых не получается воспользоваться онлайн-банками.

В Кремле ответили, ждать ли штрафа за VPN

В настоящий момент никаких запретов на использование VPN в России не существует и ответственность за это не предусмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных дополнительных ограничениях.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — сказал Песков.

В Анапе перед началом курортного сезона снова нашли мазут

Прямо перед открытием курортного сезона в Анапе на центральном пляже вновь обнаружили выбросы мазута. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Работники экстренных служб уже приступили к уборке и обещают завершить ее в ближайшие сутки.

Протяженность загрязнения составляет около 170 метров. На месте работают 89 сотрудников «Кубань-СПАС», МЧС и Морспасслужбы. По предварительной версии, причиной выброса стали атаки дронов на гражданские суда в акваториях Черного и Азовского морей.

Мошенники активизировались перед сезонными проверками газа

Весной 2026 года мошенники начали массово использовать тему проверок газового оборудования для обмана россиян. Злоумышленники звонят, приходят в квартиры и рассылают сообщения от имени газовых служб, чтобы выманить деньги или личные данные. Об этом предупредили эксперты по кибербезопасности, пишут «Известия».

Почему мошенники активизировались сейчас

Проверки газа охватывают миллионы людей, что дает преступникам широкое поле для атак. По словам руководителя BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрия Кирюшкина, мошенники делают ставку на массовый обман, а не на выгоду от небольшого числа жертв. Эта тема позволяет сразу завоевать доверие, поскольку человек не может просто положить трубку, а спорить с официальными на вид сотрудниками готов не каждый.

Какие схемы используют

Эксперты выделяют несколько вариантов развития событий. Первый — доступ в квартиру: под видом срочной проверки мошенники договариваются о визите, а затем требуют оплату за диагностику или навязывают замену оборудования. Второй — телефонное мошенничество: звонящий убеждает оплатить «штраф», «срочную проверку» или «страховку» переводом на карту. Третий — сбор персональных данных: под видом оформления заявки злоумышленники запрашивают паспортные данные, коды из СМС или банковскую информацию.

Как защитить себя

Вся информация о сроках проверки публикуется на сайтах региональных газовых компаний и в официальных СМИ. Представители управляющих компаний и сервисных организаций не общаются с гражданами в личных сообщениях соцсетей и мессенджеров.

Специалисты советуют проверять информацию на официальных ресурсах и уточнять график проверок у управляющей компании. Нельзя оставлять данные на непроверенных сайтах и называть код из СМС — в большинстве случаев за этим стоят мошенники. Подробности — в материале.

В Турции неизвестный открыл стрельбу в школе

В городе Кахраманмараш на востоке Турции неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате есть погибшие и раненые, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр. Это уже второе вооруженное нападение на учебное заведение в стране за два дня.

По словам губернатора, на месте работают десятки машин скорой помощи и полиции. Некоторым школьникам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись, другие забаррикадировались в классах. Изначально сообщалось о 4 погибших и 20 раненых, затем число жертв возросло до девяти. Задержали отца школьника, совершившего нападение, пишет Milliyet.

Днем ранее, 14 апреля, вооруженный ученик устроил стрельбу в лицее на юго-востоке Турции. Пострадали не менее 17 человек, включая школьников и преподавателей. Нападавшего окружила полиция, после чего он покончил с собой.

Путин потребовал объяснить причины падения экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 15 апреля потребовал от правительства и Центробанка объяснить, почему траектория макропоказателей оказалась ниже прогнозов. По его словам, они не дотягивают не только до ожиданий экспертов и аналитиков, но и до собственных прогнозов правительства и ЦБ.

Экономическая динамика в стране снижается уже два месяца подряд. ВВП за январь–февраль сократился на 1,8%. В минус ушли обрабатывающие отрасли, промышленное производство в целом и строительство.

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», — заявил Путин.

Президент отметил, что на снижение показателей повлияли объективные факторы: погодные, сезонные, календарные (в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в 2025-м, а в феврале — на один). Однако, подчеркнул он, деловую и инвестиционную активность определяют далеко не только они.

Уровень безработицы в России продолжает снижаться и составляет 2,1%. По словам Путина, это говорит о том, что рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости. Он ждет от участников совещания предложений по улучшению структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость.

Минпросвещения утвердило нормативы времени на выполнение домашних заданий для школьников

Максимальное время на домашнюю работу составит от одного часа в первом классе до трех с половиной часов в выпускных классах. Такие ориентировочные нормативы утвердило Минпросвещения, сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Для первоклассников установлена норма не более одного часа, для 2–3-х классов — до полутора часов, для 4–5-х — до двух часов, для 6–8-х — до двух с половиной часов, для 9–11-х — до трех с половиной часов. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.

Кравцов в интервью информационной службе «Вести» уточнил, что это не строгие правила, а ориентиры для учителей и родителей, позволяющие сделать нагрузку на школьников более сбалансированной.

Пенсионерам предлагают фейковые медали и надбавки к выплатам

В преддверии Дня Победы злоумышленники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками местных администраций и обещают вручить памятные медали. Под этим предлогом они выманивают персональные данные, чтобы получить доступ к «Госуслугам» и чужим сбережениям. Об этом предупредили в МВД по Кабардино-Балкарии.

Злоумышленники сообщают пенсионерам о якобы предстоящей выдаче наград, приуроченных к 9 Мая. Для убедительности называют конкретный этаж и номер кабинета, где можно будет получить медали. Однако на самом деле им нужны личные данные жертв.

Полученные сведения мошенники используют для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». В результате они могут распоряжаться чужими деньгами и оформлять кредиты, пишет ТАСС. В МВД призвали граждан быть бдительными и напомнили, что настоящие представители местных администраций никогда не звонят с подобными просьбами и не требуют личные данные по телефону.

Также мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Социального фонда России, и сообщают о дополнительном перерасчете или персональной надбавке, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Для получения выплаты жертву просят назвать данные карты или установить приложение фонда, которое на самом деле является вирусом.

В «Мошеловке» посоветовали положить трубку, если звонят «из фонда», и самостоятельно перезвонить по официальному номеру горячей линии. Индексация происходит автоматически, без подачи заявлений и звонков. Сотрудники СФР никогда не запрашивают данные карт и коды из СМС по телефону, пишет РИА Новости.

Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета AZAL

Президенты России и Азербайджана достигли договоренностей по урегулированию последствий крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, которое произошло 25 октября 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран. Катастрофа случилась из-за «непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве РФ», уточняется в документе.

Договоренности включают в том числе выплату компенсаций. Россия вновь принесла глубокие соболезнования родным и близким погибших. В заявлении также отмечается, что предпринятые шаги подтверждают стремление сторон к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. 25 декабря 2024 года он разбился в пяти километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли — граждане Азербайджана, России и Казахстана. Лайнер полностью разрушился и частично сгорел.

Российские банки ускорили закрытие отделений

За первые три месяца 2026 года российские банки закрыли около 500 офисов, почти втрое увеличив темпы по сравнению с предыдущим периодом. О причинах рассказал ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев.

«Один хорошо работающий мобильный канал заменяет десятки стационарных точек. При текущем уровне цифрового проникновения содержать тысячи офисов становится экономически нецелесообразно», — пояснил эксперт.

Как отмечают «Известия», дополнительным фактором стал рост затрат на технологии. Согласно данным «Эксперт РА», у крупнейших банков расходы на IT за 2025 год достигли 27% операционных затрат. При этом около 80% россиян пользуются дистанционными банковскими сервисами, тогда как десять лет назад этот показатель не превышал 25%.

Для пенсионеров предложили ввести единую социальную карту

Единая социальная карта для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории России и предоставлять базовые льготы (бесплатный проезд и другие), необходима для поддержки пожилых граждан. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, введение такого документа, аналогичного уже существующим картам для многодетных семей, станет эффективным шагом и важной поддержкой для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Особенно это упростит логистику для пенсионеров в таких регионах, как Москва, Московская область и приграничные районы, где много дач.

Гриб также отметил в беседе с РИА Новости, что действующая система льгот нуждается в расширении, в том числе за счет перевода части мер поддержки с регионального на федеральный уровень.

Новых граждан России предложили временно лишить социальных льгот

Генпрокуратура России предложила предоставлять людям, получившим российское гражданство, социальные выплаты и льготы наравне с остальными гражданами только через определенный срок после получения паспорта. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан в ежегодном докладе Совету Федерации.