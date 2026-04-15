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Страна и мир Власти хотят ввести ответственность за использование VPN? Ответ из Кремля

Власти хотят ввести ответственность за использование VPN? Ответ из Кремля

Пресс-секретарь президента России объяснил, что происходит

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Уже просят передавать данные об использовании таких сервисов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаУже просят передавать данные об использовании таких сервисов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Уже просят передавать данные об использовании таких сервисов

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Информации о планах по введению ответственности за использование VPN сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о введении в ближайшее время дополнительных ограничений. По его словам, никаких запретов на этот счет не существует.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование (VPN. — Прим. ред.) не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — сказал Песков.

Мобильные операторы, банки, маркетплейсы и другие популярные сервисы стали призывать пользователей отказаться от VPN. Они предупреждают, что при отключении приложения и сайты будут работать лучше. Минцифры обязало платформы «вычислять» посетителей с VPN и передавать ведомству данные о таких сервисах. Роскомнадзор уже создал «белый список» таких сервисов. В него вошли те, что используются в компаниях. Главные требования к ним — ограничение доступа к запрещенным ресурсам и взаимодействие с властями.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
10
Гость
15 апреля, 19:06
Сейчас планов нет. Завтра будет секретный указ о ведении административной ответственности и будут планы. Зачем вы об этом пишете? Как власть захочет, так и сделает, зачем тут планировать что-то
Гость
15 апреля, 17:58
Ясное дело. Зашуршали, испугались уголовники под плинтусом. Вредить России, воровать у меня деньги станет труднее.
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Гость
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