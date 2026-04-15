Власти хотят ввести ответственность за использование VPN? Ответ из Кремля

Информации о планах по введению ответственности за использование VPN сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о введении в ближайшее время дополнительных ограничений. По его словам, никаких запретов на этот счет не существует.
«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование (VPN. — Прим. ред.) не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — сказал Песков.
Мобильные операторы, банки, маркетплейсы и другие популярные сервисы стали призывать пользователей отказаться от VPN. Они предупреждают, что при отключении приложения и сайты будут работать лучше. Минцифры обязало платформы «вычислять» посетителей с VPN и передавать ведомству данные о таких сервисах. Роскомнадзор уже создал «белый список» таких сервисов. В него вошли те, что используются в компаниях. Главные требования к ним — ограничение доступа к запрещенным ресурсам и взаимодействие с властями.