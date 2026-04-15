Власти хотят ввести ответственность за использование VPN? Ответ из Кремля

Уже просят передавать данные об использовании таких сервисов Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Информации о планах по введению ответственности за использование VPN сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о введении в ближайшее время дополнительных ограничений. По его словам, никаких запретов на этот счет не существует.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование (VPN. — Прим. ред.) не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — сказал Песков.