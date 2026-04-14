В вузах предложили отменить дипломы и курсовые: что хотят ввести вместо них. Новости 14 апреля

Вместо дипломных работ предлагают ввести один экзамен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 апреля.

Брак между супругами предлагают упростить

В России в условиях активной борьбы за семейные ценности и демографию предлагают разработать механизм, позволяющий упростить процесс повторного заключения брака. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, в юридической практике нередки случаи, когда бывшие супруги ошибочно разводятся, а во время повторного желания зарегистрировать брак сталкиваются с бюрократическими сложностями. Мера, при которой бывшие муж и жена в упрощенном порядке могли бы оформить заявление через портал «Госуслуги», положительно отразилась бы на институте семьи.

«Предлагаю ввести упрощенную систему заключения брака между бывшими супругами. Например, через портал „Госуслуги“, без обязательного личного присутствия в загсе, с сокращенным сроком ожидания. Если оба согласны, если нет имущественных споров и общих несовершеннолетних детей, почему бы не дать людям возможность узаконить примирение за один день?» — отметил Иванов.

Это не только сэкономит время и нервы, но и даст им понять: государство поощряет восстановление семьи, а не чинит препятствия, подчеркнул общественник.

Также он добавил, что это было бы делом техники и доброй воли в эпоху цифровизации.

В стране выступили против введения платы для банков за проверку паспортов

Росфинмониторинг попросил МВД исключить плату за запрос в МВД о проверке действительности паспорта для банков, выполняющих функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом заявил статс-секретарь Герман Негляд на конференции по ПОД/ФТ.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Национальный совет финансового рынка НСФР направил в правительство отзыв о проекте МВД, который вводит плату за информацию о гражданах для банков и МФО. Негляд назвал эту норму необоснованной и подчеркнул, что доступ к системе потерянных и недействительных паспортов для банков должен быть бесплатным.

Позицию Росфинмониторинга поддержал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, отметив, что плата увеличит стоимость услуг для клиентов. ЦБ и Росфинмониторинг считают, что этот вопрос должен решаться иначе.

Семейную ипотеку изменят

Власти изменят семейную ипотеку, чтобы стимулировать покупку более просторного жилья и улучшить демографию. Об этом сообщил замминистра строительства Никита Стасишин на Всероссийском Жилищном конгрессе.

«Параметры корректировки семейной ипотеки будут направлены на стимулирование покупки квартир большей площади. Это должно влиять на улучшение демографии нашей страны», — цитирует Стасишина канал «Денежный бро».

Он отметил, что снижение спроса на ипотеку связано с ключевой ставкой, которая сначала была на уровне 20%, а потом упала до 15%.

«Было бы странно, если бы при ключевой ставке 20% и потом при снижении до 15% люди могли бы брать коммерческую ипотеку», — добавил замминистра.

Сейчас ключевой задачей в сегменте многоквартирного строительства остается соблюдение сроков передачи квартир. Стасишин отметил, что моратории отменены и застройщики, нарушающие сроки, будут строго наказаны за нарушения.

На сегодняшний день большинство квартир в новостройках продаются без ремонта, и эта ситуация вынуждает семьи дополнительно тратить деньги или покупать жилье на вторичном рынке. На конференции Domclick Digital Day банки предложили продавать квартиры с чистовым ремонтом по семейной ипотеке, чтобы люди могли сразу заселиться.

«Именно в такие квартиры семьи могут сразу заехать. И с точки зрения улучшения демографии это важно. Вопрос только в том, как контролировать ремонт, чтобы он был выполнен качественно. Стоит над этим подумать», — отметил руководитель управления «Ипотека» Т-Банка Иван Сафонов.

Пенсии начали назначать по новым правилам

В России внесены изменения в правила расчета страховых пенсий. Нововведения затронут сразу несколько категорий людей.

Теперь в страховой стаж будут включаться периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года. Их будут учитывать наравне с периодами трудовой деятельности.

Ранее существовало ограничение: суммарная продолжительность декретного отпуска не могла превышать шесть лет. Теперь это ограничение снято.

Например, раньше в стаж засчитывался декретный отпуск максимум с четырьмя детьми. Теперь же будет учитываться весь период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 года. Это изменение позволит увеличить размер пенсий для многодетных родителей, имеющих пять и более детей.

Еще уточнили правила учета стажа работы в сельском хозяйстве. Этот стаж дает право на дополнительную выплату к страховой пенсии по старости и инвалидности для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Ежемесячная доплата составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде пенсионера в город. Кроме того, в «сельский» стаж теперь будут включаться все периоды ухода за детьми до 1,5 года без каких-либо ограничений.

Скорректировали и порядок учета страхового стажа для родителей близнецов. При многоплодной беременности в стаж будет засчитываться фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком.

Например, если один из родителей находился в декрете с двойней, то в его стаж будет включено три года. При рождении тройни стаж составит до 4,5 года. Если в семье появились четверо детей и один родитель находился в отпуске до достижения ими возраста 1,5 года, то ему будет засчитано шесть лет стажа. Ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа теперь нет.

Когда перестанут отключать интернет в России

Интернет в регионах отключают из-за угроз безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Он подчеркнул, что это временные меры.

«Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер. Эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость», — заявил представитель Кремля во время брифинга.

Песков признал, что ограничения вызывают неудобства, но считает их необходимыми. Он также отметил, что профильные службы работают над восстановлением стабильной работы интернета.

Дополнительный выходной объявили на Радоницу

Жители восьми регионов будут отдыхать 21 апреля в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницей). В остальных регионах этот день будет рабочим.

«Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской Республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей)», — рассказала эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

В Карачаево-Черкесской Республике нерабочим днем в связи с Радоницей объявили понедельник, 20 апреля. По информации Подольской, введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах помогает снизить напряженность в обществе и повысить лояльность сотрудников.

Сочи накрыл снегопад перед началом туристического сезона

Сегодня утром на Сочи обрушился снегопад. За короткое время дороги и тротуары в поселках Лоо, Хобза и Вардане засыпало льдом.

В некоторых огородах и садах непогода повредила молодые посевы. Град побил также цветущие яблони, сливы и груши.

Из-за непогоды было парализовано движение на федеральной трассе Джубга — Сочи. Там образовались пробки. Всё из-за того, что многие водители уже сменили зимнюю резину на летнюю.

После града начался интенсивный дождь и на дорогах образовалась каша из снега и грязи. По прогнозам синоптиков, в горах Сочи весь день было до -8 градусов. Обильные снегопады наблюдаются до высоты 1100 метров над уровнем моря, ниже — сильные дожди.

Повезло тем, кто не успеть переобуть свои автомобили Источник: SOCHI_TODAY / max

В Китае распространяется новый опасный вирус

Китайские ученые выявили новый опасный вирус, который ранее передавался только между рыбами и креветками, но затем мутировал и стал заразным для людей. Первые случаи заболевания уже зарегистрированы в Китае.

Эксперты предположили, что виновником может быть скрытый нодавирус (CMNV). Эти данные опубликовал журнал Nature Microbiology.

Нодавирус — это род вирусов, которые поражают различные морские и пресноводные организмы, включая рыб, креветок, крабов и других морских животных. CMNV — одноцепочечный РНК-вирус без оболочки, который впервые выявили у креветок, выращиваемых в аквакультуре. Он вызывает вирусную болезнь скрытой смертности (VCMD), которая приводит к серьезным экономическим потерям в креветочной промышленности.

Отмечается, что вирус вызывает воспаление глаз и повышает внутриглазное давление. Эти симптомы могут привести к слепоте.

Заразиться вирусом рискуют те, кто употребляет сырые морепродукты и слабосоленую рыбу. Многие из таких продуктов импортные, а в Китае уже зафиксированы случаи заболеваний.

«Ученые из Китая обследовали 70 человек, у которых в период с января 2022 по апрель 2025 года было диагностировано это заболевание», — говорится в сообщении.

Чтобы защититься, рекомендуется подвергать морепродукты термической обработке. Поскольку вакцины от вируса пока нет, любителям сырых морепродуктов следует быть осторожнее.

Тренажер для подготовки к ЕГЭ появился на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появился тренажер для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), в котором можно будет отработать решение типовых заданий и познакомиться с форматом испытания. Подробности об этом рассказали в пресс-службе Минцифры.

«Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний. Сервис доступен бесплатно для всех пользователей», — говорится в сообщении.

Пока что в тренажере можно проверить свои знания по математике базового уровня и информатике. Сервис предлагает задания для подготовки к ЕГЭ, которые разработаны экспертами из Федерального института педагогических измерений, а также темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, и видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.

Чтобы перейти в тренажер, нужно открыть свой аккаунт на портале и попросить робота Макса найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ». После этого выбрать тренировочный экзамен. Все результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на «Госуслугах».

В вузах предлагают отменить дипломные и курсовые работы

В стране хотят рассмотреть меры, позволяющие отменить обязательную сдачу выпускных квалификационных работ (ВКР) для студентов всех специальностей. С такой инициативой выступил общественный деятель Алексей Ярошенко.

Эксперт объяснил, что на деле научная и аналитическая работа пригождается не всем выпускникам, а некоторые будущие специалисты и вовсе не используют собранные и систематизированные в рамках подготовки к ВКР знания на практике. Вместо дипломных работ он предложил проверять знания практическим итоговым экзаменом.

«Наука сама по себе — достаточно узкая, специализированная отрасль, ею занимаются ученые, но мы зачем-то загоняем в эту стезю специалистов всех профессий. Более того, люди, когда приходят учиться в бакалавриат или в магистратуру на разные специальности, гуманитарные или технические, не связывают свою дальнейшую работу с исследованиями. Нельзя требовать от студентов всех курсов аналитического, исследовательского подхода», — подчеркнул Ярошенко.

Образовательные учреждения должны выпускать специалистов, которые будут грамотными с точки зрения практики, поэтому к ним следует предъявлять предметные, наглядные требования, отметил общественник.

Он считает, что за счет отмены ВКР у студентов снизится теоретическая нагрузка, а это побудит обучающихся осваивать полезные для работы в отрасли навыки. Кроме того, ученые получат возможность применять в своей деятельности творческий подход.