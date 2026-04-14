«Дети выросли, я свободна!» История 51-летней фанатки BTS, которая осуществила мечту и покорила Корею

Три года назад Татьяна открыла для себя корейскую поп-культуру Источник: из архива Татьяны Баленис

Татьяне 51 год, она работает удаленно аналитиком в calI-центре, у нее есть уже взрослые дети и даже внук, но вместо тихого отдыха на даче она выбирает дорогу. Ее новая цель — Южная Корея, страна дорам, k-pop и удивительных контрастов. Корреспондент Voronezh1.ru поговорила с Татьяной о том, сколько стоит мечта, почему она полюбила остров Чеджу и как корейцы радовались, узнав, что она из России.

Детская любовь к поездкам

Татьяна родом из Смоленска, но сейчас живет в Подмосковье. Она рассказывает, что любовь к путешествиям у нее была всегда.

«Еще в детстве я с радостью соглашалась на разного рода поездки, которые предлагала мама. Это и Новый год в Геленджике без родителей в 12 лет, Мариуполь в 14 лет, Белоруссия в школьные каникулы, Рига, Ленинград, Москва», — вспоминает она.

Потом был долгий перерыв: двое детей, три работы, отсутствие времени и свободных денег: «Сейчас дети выросли, даже внук есть, я свободна и полна желаний снова покорять новые места».

Много лет Татьяна ездила в Турцию, но душа просила перемен. Хотелось в Европу, но попасть туда сейчас довольно сложно. Тогда взгляд упал на Азию.

Источник: из архива Татьяны Баленис Источник: из архива Татьяны Баленис

Как дорама и BTS изменили маршрут

Три года назад Татьяна случайно посмотрела свою первую дораму (корейский сериал. — Прим. ред.).

«В этой дораме играл один айдол (корейский поп-исполнитель. — Прим. ред.). Так я перешла на k-pop. И влюбилась в группу BTS. Это затягивает, скажу я вам!»

Примерно в мае прошлого года мечта побывать на родине любимой группы превратилась в цель.

Татьяна признается, что не боится путешествовать одна: «Я вполне себя комфортно чувствую соло в путешествии. Просто иногда хочется высказать свои эмоции от увиденного или происходящего. Но я нашла выход — я звоню своей сестре и примерно час-полтора мы разговариваем».

Источник: из архива Татьяны Баленис Источник: из архива Татьяны Баленис

География мечты: Сеул, Пусан и Чеджу

Для первой поездки Татьяна выбрала три точки: Сеул, Пусан и остров Чеджу. Хотелось закрыть так называемые обязательные точки посещений. Добиралась с пересадкой в Китае — заодно исполнила вторую подростковую мечту побывать в Поднебесной.

«Моя поездка условно делится на две части — Корея и Китай. Корея разделена на три главы — Сеул, Пусан и Чеджу. И вот на Чеджу я пропала… Это место, откуда мне не хочется уезжать, где я чувствую себя в себе, с собой, для себя. Это не объяснить словами. Такое понимаешь только, когда сам почувствуешь», — делится женщина.

Сравнивает города она так: «Сеул для меня четкий, правильный, по расписанию. Пусан напоминает Анталью — немного расслаблен, размазан, замедлен. Но тоже в „движухе“. А на острове можешь идти полчаса и не встретить никого. Вообще никого. И мимо проедет только десяток машин», — говорит Татьяна.

Природа, по ее словам, потрясающая, наша собеседница специально выбирала даты цветения вишни и рапса.

+2

Улыбки, поклоны и еда

Татьяне быстро удалось подстроиться под местный этикет: «Мне нравятся их поклоны. На самом деле, насмотревшись дорам, я стала за собой замечать, что так же делаю, задолго до путешествия. Здесь быстро подстроилась — поклон, улыбка, подать или взять двумя руками».

С едой оказалось сложнее из-за огромных порций: «Корейцы не едят в одиночестве, как правило. Так что я часто забирала остаток ужина с собой». Татьяна предпочла уличную еду, хотя признается, что так и не смогла пересилить себя и купить каких-нибудь личинок или жучков.

В кафе действовала просто: просила помочь с выбором и правильным способом употребления блюда.

«Никто не отказывал, а некоторые даже подходили несколько раз проверить, получается ли у меня, всем ли я довольна. Мне за эти две недели столько раз помогали корейцы. И всегда радовались, когда узнавали, что я из России», — делится Татьяна.

А что по деньгам?

На вопрос о ценах Татьяна отвечает философски: «Тут скорее вопрос — а что вы хотите получить?» Билеты — основная статья расходов, но и здесь можно сэкономить при раннем бронировании. У нее перелет Москва — Пекин — Сеул — Пекин — Москва обошелся в 63 тысячи рублей (а кто-то покупал за 80 тысяч).

Жилье искала со скидками и промокодами:

Сеул (Хондэ, гостевой дом, отдельная комната в блоке, общая кухня и ванная): 16 000 рублей за неделю;

Пусан (хостел на три ночи с завтраком): 4700 рублей;

Чеджу (отель рядом с аэропортом): 1500 рублей;

Чеджу (две ночи на юге острова): 3000 рублей.

Поезд в Пусан — 1-й класс, но можно и вторым: всего 4 часа пути. Внутренние перелеты (Пусан — Чеджу, Чеджу — Сеул) — по 2500–2800 рублей за каждый.

Входные билеты в большинство обязательных мест Татьяна называет смешными — до 3000 вон, то есть до 159 рублей. Но предупреждает: иногда нужно бронировать онлайн заранее, иначе не попасть.

+1

Фрукты в Корее — удовольствие не из дешевых: «Пара небольших бананов — 2000 вон» (106 рублей), упаковка клубники — от 10 до 15 тысяч вон (от 530 до 795 рублей), мандарины на Чеджу — 10 000 вон (530 рублей) за шесть штучек». Но, по словам Татьяны, это того стоит.

«Спасают магазины комбини (у дома). Там есть готовая или почти готовая еда. И это не просто „доширак“ со вкусом курицы. Нет, это будет полноценное блюдо с кусками мяса», рассказывает она.

Перехватить на улице что-то можно от 1000 до 5000 вон (от 53 до 265 рублей).

Источник: из архива Татьяны Баленис Источник: из архива Татьяны Баленис

Отдельное предупреждение — о дорамном молоке: «Будьте осторожны, оно слишком вкусное».

Кстати, о бытовых мелочах: «Во всех отелях есть шампуни, кондиционеры и гели для душа. Даже в хостеле. И не в малюсеньких пузырьках на один раз, а в огромных бутылях. Так что это можно не брать с собой ничего. Почти везде — зубная паста. В хостеле даже зубная щетка, шапочка для душа, средство для умывания лица и маска для лица с коллагеном».

А как же язык? Главный страх туриста — не проблема

Один из самых частых страхов туристов перед поездкой в Корею — незнание языка. Татьяна честно признается: с английским у нее беда.

«Я бы хотела знать корейский, но пока не знаю. И с английским у меня беда — только очень базово в рамках давней школьной программы», — говорит она.

Однако на месте выяснилось, что паниковать не стоило.

«Корейцы, работающие там, где много туристов, говорят на английском вполне достаточно для любой ситуации. Если вдруг возникает сложный вопрос, на помощь приходит переводчик. Рекомендую не „Гугл“, а именно Papago, им пользуются в Азии повсеместно. Так что без знания корейского и английского вполне реально», — делится женщина.

И напоследок — еще один лайфхак от путешественницы: «Ну и если уж совсем плохо — просто оглянитесь, где-то рядом наверняка есть русскоговорящие с уровнем английского выше вашего».

Источник: из архива Татьяны Баленис Источник: из архива Татьяны Баленис

Корея на две недели, а дальше — Китай

На момент разговора Татьяна уже почти завершила корейскую часть своего путешествия. Всего в Корее она провела две недели. «Завтра (9 апреля), уже отправляюсь в Китай», — делится планами. Там она пробудет неделю, прежде чем отправиться домой.

Две страны, три корейских города, один остров, который заставил ее замечтаться, и теперь — новый этап в Поднебесной.