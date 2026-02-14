Работу детских садов изменят: власти готовят реформу дошкольного образования. Новости 14 февраля

Упор сделают на воспитательной работе

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 февраля.

Кто взял олимпийское золото по фигурному катанию

На Олимпиаде-2026 завершились соревнования мужчин-одиночников в фигурном катании. Золотую медаль завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла. Серебро взял японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — еще один фигурист из Японии, Сюн Сато (274,90).

Россиянин Петр Гуменник занял шестое место. В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер, а также два сальхова: один в каскаде с тройным тулупом, другой — в секвенции с двумя двойными акселями. Сумма за обе программы составила 271,21 балла — это личный рекорд 23-летнего фигуриста. Свою произвольную программу он откатал под музыку из фильма «Онегин».

Американец Илья Малинин, который лидировал после короткой программы и считался главным фаворитом, не справился с произвольной: дважды упал и в итоге занял только восьмое место. Канадец Стивен Гоголев, также учившийся фигурному катанию в России, обошел Гуменника, но остался без медалей.

Какие фотографии опасно хранить в телефоне

Хранение в смартфоне фотографий паспортов и банковских карт может обернуться крупными финансовыми потерями. Об этом предупредила доцент РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — пояснила она.

По словам эксперта, мошенники всё чаще охотятся не за деньгами напрямую, а за персональными данными. Получив доступ к документам, злоумышленники впоследствии могут похитить гораздо более крупные суммы, отметила Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, любой смартфон может стать целью хакеров с вредоносными программами. Валишвили призвала не держать в памяти телефона изображения документов и платежных инструментов.

По какому сценарию может пойти блокировка Telegram

В случае введения ограничений работы Telegram в России блокировка мессенджера будет происходить поэтапно и займет время из-за его технических особенностей. Такой прогноз дала гендиректор агентства JAMI LUP, президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова.

«Если говорить о сценарии, то, как правило, ограничения происходят поэтапно: сначала замедление, затем частичные ограничения отдельных сервисов или регионов, возможны перебои в работе, после чего пользователи начинают массово использовать VPN. То есть на практике это не выглядит как „в один день перестало работать у всех“, а, скорее, как постепенное снижение доступности», — рассказала Долгова в беседе с ТАСС.

По ее словам, технические сложности связаны с архитектурой самого мессенджера: распределенная инфраструктура, CDN и динамическая смена IP-адресов не позволят заблокировать его быстро.

Ранее сенатор Андрей Клишас в интервью «Радио Sputnik» выразил мнение, что Telegram могут полностью заблокировать в России, если мессенджер не будет выполнять требования российского законодательства.

«Если они не будут выполнять требования российского закона, им работать в нашей стране будет всё сложнее и сложнее, и возможно, что они вообще не смогут здесь работать. Вот, собственно говоря, и всё», — заявил Клишас.

В Тамбовской области при обрушении навеса у больницы погиб человек

В городе Котовске Тамбовской области обрушился козырек возле входа в городскую клиническую больницу. В результате происшествия погиб мужчина 1955 года рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Тамбовской области.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще четыре человека и два автомобиля, пишет Telegram-канал «112». Точное количество пострадавших устанавливается. На месте работают спасатели, бригады скорой помощи и следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В рамках расследования оценят действия должностных лиц, ответственных за содержание больничного комплекса и своевременную очистку крыши от снега.

Во Франции в морозилке многодетной матери нашли два трупа новорожденных

Во Франции по подозрению в убийстве двух младенцев задержали мать девятерых детей. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокурора города Безансона Седрика Логелена.

Подозреваемая призналась, что заморозила тела сразу после родов, которые проходили дома в период с 2011 по 2018 год. Женщина, ранее не имевшая судимостей, утверждает, что скрывала беременность от окружающих.

Первое тело обнаружил супруг женщины, который и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли в морозильной камере еще одно тело младенца. Выяснилось, что женщина еще в декабре прошлого года ушла из дома и пропала, поэтому правоохранители уже вели ее розыск.

Родителям младшеклассников могут разрешить уходить на удаленку во время каникул

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить за родителями право переходить на удаленный формат работы в периоды школьных каникул. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

По словам парламентария, во время каникул у родителей возникает проблема: нужно одновременно обеспечить безопасность и досуг ребенка и сохранить эффективность на работе. Сейчас многие вынуждены дробить отпуск, брать дни за свой счет или отгулы, что лишает семью полноценного летнего отдыха. Чернышов ссылается на данные ВЦИОМ, согласно которым 58% россиян сталкивались с неготовностью начальства отпустить их в отпуск в нужные даты. Особенно тяжело приходится одиноким родителям и тем, у кого нет помощников.

Парламентарий предлагает закрепить это право за одним из родителей детей, обучающихся в 1–4-х классах, при условии, что работа позволяет выполнять задачи удаленно. Переход должен осуществляться по простому уведомлению работодателя. Чернышов подчеркнул, что такой формат технически осуществим и не вредит бизнес-процессам, однако сейчас возможность удаленки полностью зависит от доброй воли начальства.

Стал известен самый распространенный вид рака у детей

Острый лимфобластный лейкоз — самое частое онкологическое заболевание у детей: он выявляется у трех-четырех из десяти несовершеннолетних пациентов с раком. Об этом сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

«Поскольку острый лимфобластный лейкоз — самое частое заболевание даже в группе гематологических опухолей, то он является моделью лечения рака. Поэтому, поскольку это заболевание самое частое, модельное, и из десяти детей, заболевших раком, фактически у трех-четырех детей только этот лейкоз, то терапия очень хорошо отработана», — пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

По словам академика, такие опухоли невозможно лечить хирургически или с помощью лучевой терапии. В течение последних 60 лет для этой группы онкологических заболеваний разрабатывались различные подходы к лечению, в первую очередь лекарственные.

За повторные нарушения в ЖКХ предложили отстранять руководителей УК

Штрафы за нарушение правил содержания жилых домов могут вырасти в пять-шесть раз, а за повторные проступки руководителей управляющих компаний предлагают отстранять их от должности на срок до года. Соответствующий законопроект направили в правительство. Что предлагается:

за первое нарушение должностным лицам — штраф 20–30 тысяч рублей (сейчас 4–5 тысяч), юрлицам — 50–100 тысяч;

за повторное — штраф 30–50 тысяч либо отстранение на 6–12 месяцев для должностных лиц, для юрлиц — 150–200 тысяч;

за сбои в поставках воды, тепла и света — штрафы до 30 тысяч, при повторе — до 50 тысяч рублей или отстранение от должности.

По словам одного из авторов проекта Леонида Слуцкого, люди постоянно жалуются на качество услуг ЖКХ, а аварии этой зимой охватили почти все крупные города Подмосковья. Парламентарий в беседе с РИА Новости указал, что контроль в отрасли необходимо усиливать.

Можно ли наказать сотрудника за беспорядок на столе

Привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за захламленное рабочее место можно, но только при соблюдении ряда условий. Об этом рассказал преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин.

По его словам, наказание возможно лишь в том случае, если беспорядок мешает сотруднику выполнять свои трудовые обязанности или нарушает внутренние правила компании.

«Если работник должным образом исполнял свои рабочие функции, формально привлечение к ответственности становится затруднительным», — пояснил эксперт.

Ключевую роль играют внутренние документы: Правила трудового распорядка и должностная инструкция. Если в них прописаны требования к чистоте на рабочем месте, то захламленный стол считается нарушением. Если нет, привлечь сотрудника сложно. В любом случае работодатель обязан убедиться, что сотрудник был ознакомлен с этими документами под подпись и осознает свою вину. Максимальные санкции за такое нарушение — замечание или выговор.

Минпросвещения планирует изменить стандарты дошкольного образования

Министерство просвещения намерено усовершенствовать работу детских садов, в том числе за счет обновления федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, планируется усилить воспитательную составляющую, а также разработать рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, включая группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В интервью РИА Новости Кравцов добавил, что план мероприятий будет ориентирован на практику, а для его реализации создадут организационный комитет, который учтет предложения регионов.

