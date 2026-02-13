«Пары в университете заканчиваются около 11 часов вечера»: студенты — о плюсах и минусах обучения в Китае

Чем плох и хорош Китай?

Учеба по обмену в другой стране — это то, о чем задумывался практически каждый студент. Сейчас, когда стоимость обучения стремительно растет, а путешествовать без визы сложно, мечты о таком формате кажутся недостижимыми.

Корреспонденты NGS55.RU Анна Иванина и Кирилл Башинский пообщались со студентами из Омска, которые семестр учились в большом городе Китая. Подробнее о том, как проходила учеба, чем различаются два народа и во сколько обошлась поездка, — в материале.

Как решились на путешествие?

Каково это — жить в Китае? Все плюсы и минусы страны — в одном видео

Александра Воронько и Богдан Покровский третий год учатся на факультете филологии, переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ по направлению «лингвистика». Их выбор профиля — «китайский и английский» — был неслучайным. Студенты изучают английский с самого детства, а к Китаю особая тяга.

«С седьмого класса я увлеклась Китаем и поняла, что хочу изучать культуру и язык. Поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь», — начала рассказ Саша.

В выпускном классе узнала о программе по обмену и именно тогда загорелась идеей. На первом курсе Саша и Богдан познакомились и начали встречаться. В то же время студентка начала изучать подробности программы. Сначала расспросила старшекурсниц, но те ввели в заблуждение, сказав, что такое обучение обойдется в миллион рублей. Но сумма не смутила, и Саша готова была ехать за такие деньги.

Поделилась идеей с парнем, и тот сразу ее поддержал. Два года совмещали учебу и работу репетиторами: подрабатывали в местной языковой школе и копили средства на поездку.

За лето подготовили все документы, оформили визы и купили билеты. Бумаг оказалось гораздо меньше, чем ожидали. Единственное, что мешало, — это стресс от неизвестности и ожидания того, что будет дальше.

Выбор пал на город Сиань, и ребята поступили в Сианьский университет перевода. Обучение оказалось полностью бесплатным благодаря программе. Заплатили только за билеты, страховку, общежитие и оформление визы. На одного человека расходы составили около 250 тысяч рублей. На развлечения за границей тратили максимум 25 тысяч рублей в месяц.

Сиань — один из древнейших городов Китая и бывшая столица нескольких империй. Здесь сохранились огромные городские стены, старинные ворота и колоритные улочки с лавками и уличной едой, а главная гордость города — терракотовая армия императора Цинь Шихуанди.

Родители Богдана и Саши поддержали их стремление учиться в Китае и помогли с финансами, частично оплатив расходы на обучение и проживание.

Образование в Китае

«Наш университет находился в 30 километрах от города. Кампус располагался на закрытой территории и напоминал отдельный город. Он был разделен на две зоны: одна для китайских студентов, другая для иностранцев. Здесь можно было проводить весь день: работало множество кафе и магазинов, даже можно сделать стрижку или маникюр», — поделилась девушка.

К иностранным студентам в студгородке относятся лучше, чем к китайским. По словам Богдана, приезжим предоставляют больше свободы передвижения и комфортные условия проживания в общежитиях.

В каждой из комнат размещалось по двое студентов одного пола. Пространство полностью обустроено: полутораспальные кровати, душ, раковина, туалет, кондиционер и стиральная машина. Китайским учащимся в этом плане повезло меньше.

«Однажды я побывал в китайском общежитии. Студенты живут там по шесть человек в комнате. Кроме того, у них возникают проблемы с горячей водой и стиральными машинами. Несколько раз мы видели, как они приходили в наше общежитие, чтобы просто постирать вещи».

На программе для иностранцев предусмотрено два уровня: начальный и продвинутый. Омичи были зачислены на начальный. Максимальная нагрузка составляла три пары в день — и то лишь раз в неделю. В остальные дни — по одной-две пары. Занятия оказались настолько продуктивными, что этого объема материала вполне хватало. Все преподаватели были китайцами и обучали исключительно на родном языке.

«Основной дисциплиной у нас был китайский язык: он делился на слушание, письмо и чтение. Проводились занятия, посвященные культуре. Физ-ра проходила не в привычном формате. Вместо стандартных упражнений изучали духовные практики — китайский теневой бокс, который помогает почувствовать единение с природой», — поделился Богдан.

Система образования в Китае строгая, но в полной мере это касается только местных. Россияне видели, как местные учащиеся возвращаются с занятий около 11 часов вечера: поздние пары официально стоят в расписании.

Один из учащихся рассказал Богдану, что все китайцы обязаны приходить в назначенное время в указанный кабинет. У каждого установлено мобильное приложение, которое отслеживает геолокацию, и они должны провести определенное время на конкретной точке. Чем именно они занимаются, руководство контролирует слабее, чем факт присутствия.

«Один китаец говорил мне, что университет, конечно, сложный, но в школе учиться еще труднее. У них есть аналог ЕГЭ, к которому они готовятся практически беспрерывно. С девяти утра до девяти вечера находятся в школе. В вузе чувствуют себя свободнее. С 18 лет у них жизнь только начинается».

В конце семестра, в декабре, омичи на отлично сдали экзамены по всем предметам.

Городская жизнь

Каждые выходные студенты выезжали в город и исследовали его масштабы.

«Когда я приехала, я была просто в шоке. Сиань такой огромный: метро, бренды, жизнь в каждом уголке», — вспоминает Саша.

Они посетили одни из самых популярных развлечений: зоопарк, океанариум, побывали в храмах и на одной из пяти священных гор Китая, Хуашань, увидели терракотовую армию. Помимо культурной программы, исследовали и ночную жизнь — клубы, бары и рестораны.

«Это было незабываемо, — уверяет Саша. — Каждые выходные можно было открыть для себя что-то новое. Мы не успели побывать во всех местах внутри города, не говоря уже о провинциях, куда тоже легко и бюджетно путешествовать».

В горах был очень милый рыжий кот

Общественный транспорт удобный и недорогой. Недолгая поездка на метро стоит около 30 рублей, с окраины города в центр — примерно 40–50 рублей. В автобусах билет обойдется около 13 рублей в любую точку. В скоростных поездах проезд выходит около 700 рублей, в обычных — около 250 рублей.

На улицах Сианя кристальная чистота, хотя урн практически нет.

«Китаец может бросить мусор на пол, а потом на это место сразу же подбегает уборщик и сметает всё. У них эта работа организована, поэтому улицы намного чище, чем в Омске», — сравнила студентка.

«Нам уже было тошно»

Ежедневно приходилось питаться в кафе и ресторанах, так как кухни в общежитии не было. Цены на продукты в Китае ниже российских, но не на всё. Например, хлеб, молочные и мясные продукты не только стоили дороже, но и по вкусу оказались не очень.

«Газировка может стоить 25 рублей, а молоко — 150 рублей. В России это, конечно, уже не очень дорого, но в сравнении с Китаем — дорого», — заметила Саша.

По ее словам, в ресторанах часто подавали сырую куриную грудку. А из-за употребления местной молочки стало плохо, студентку увозили на скорой.

«У меня оказалась сильная аллергия на молоко, вплоть до того, что я задыхалась. В итоге увезли на скорой. Оказалось воспаление, но диагноз толком не поставили. Долго находилась в больнице. Всё это произошло на фоне того, что еда совсем другая, мне она не подошла. К концу поездки вообще начались проблемы с желудком».

В Китае пробовали буквально всё, что только можно, но блюда не нравились. Приходилось терпеть и питаться тем, что есть.

«Нам уже было тошно. Даже если взять куриный суп, он всё равно китайский — с их специями и соусами. Рис без ничего тоже китайский. Всё это другое и специфичное», — добавил Богдан.

Почему китайцы — эгоисты?

Люди, пожалуй, самое важное в любой стране. Нашим землякам удалось не только пообщаться с китайцами, но и завести среди них друзей. Однако культурные различия между двумя народами оказались весьма заметными.

По словам Богдана, и жизни не хватит, чтобы до конца понять культуру Китая. Молодая пара никогда бы не решилась заводить семью в этой стране. Всё дело в высокой конкуренции, которая чувствуется повсюду.

«Не хочется обрекать ребенка на бесконечную гонку за невероятными достижениями, которых всё равно невозможно добиться. Они постоянно конкурируют. Но как можно быть лучше всех? Это невозможно».

Стремление быть первым во всём закладывается с детства. Подобное поведение проявляется даже в бытовых ситуациях, например в спортзале.

«Мой друг пошел в зал, и за ним начал пристально наблюдать местный парень. Как только он закончил упражнение, китаец подошел и стал делать то же самое, но с большим весом. Потом посмотрел на него так, будто унизил. Естественно, друг обиделся и спросил у своего китайского приятеля: „Почему у вас всё так устроено?“»

Народ одновременно и стремится к общественному одобрению, и проявляет эгоизм. Это часть культуры: выложиться на максимум, доказать себе и другим, что ты лучший.

Китайцы обожают панд

«Мы играли в футбол, просто пинали мяч. Но китаец подошел и начал играть со мной так, как будто я профессиональный спортсмен. Он выкладывался на полную».

Такое стремление является токсичным желанием. Многие местные из-за этого нервничают и ведут себя напряженно. Психика нестабильна. Возможно, они и не хотят всего этого, но всё равно сидят до позднего вечера за учебой, чтобы соответствовать чужим ожиданиям.

«У них играет одна пластинка в голове»

Отдельным шоком стало курение в общественных местах: в магазинах, ресторанах, компьютерных клубах и даже в университетских аудиториях. Иногда от этого прованивалась одежда, так как дым был концентрированным.

Саша вспоминает, что в барах и кафе все с сигаретами. Сидя в ресторане, можно наблюдать, как кто-то бросает окурок на пол, а официант спокойно подходит и убирает его.

Одним из главных минусов назвали инфантильное поведение китайцев. По словам Богдана, иногда они ведут себя странно по отношению к белокожим: постоянно фотографируют исподтишка и пристально разглядывают.

«Мы были как обезьянки в зоопарке. Тебя просто фоткают без спроса. Это же дикость!»

Чтобы прекратить такое внимание, фотографировали местных в ответ. Тогда у некоторых людей словно щелкало в голове, и они понимали, что такое поведение некорректно.

Конфликтовать с местными лучше не стоит. Весь город усыпан камерами, и, если начинается драка, полиция приезжает за считаные минуты.

«При нас произошел конфликт в баре. Мы просто сидели за столом, как вдруг китаец взял нашу бутылку, разбил ее о стол и с розочкой направился к чернокожему. Мы почувствовали себя небезопасно и решили уйти».

По замечаниям студентов, у китайцев играет одна пластинка в голове. С кем бы ты ни говорил, почти всегда слышишь фразу: «Китай очень безопасная страна». Каждый это повторяет, и непонятно почему так.

Россиян удивило, как много китайцы переживают из‑за внешности: на улицах девушки носят медицинские маски не из‑за болезней, а чтобы скрыть лицо, даже молодые парни ежедневно делают макияж, культ красоты заметен повсюду.

Экологическая ситуация в Сиане тоже оставила неприятное впечатление: постоянный запах табака, выбросы предприятий и горный воздух поначалу затрудняли дыхание.

Трудолюбие китайцев впечатлило Богдана, но он считает, что такая жизнь того не стоит.

«Трудолюбие — это как хорошая, так и плохая черта китайцев. Огромный прогресс, быстрый рост ВВП, конкуренция с Америкой — всё это впечатляет, но за это приходится платить ментальным состоянием».

Последний минус, который заметила Саша, — непонятное дорожное движение. Самокатчики буквально влетают в людей. Если пешеход споткнется или замешкается, это становится только его проблемой.

«Напрягал хаос на дорогах: людей море, машин море, а еще вокруг мопеды. В общем, полный сумбур. Но со временем к этому просто привыкаешь. Через пару недель уже нормально».

Жить в Китае, скорее всего, не решатся. Зато съездить туда снова — поучиться или попутешествовать — им хочется. В будущем планируют связать карьеру с преподаванием языков или работой переводчиками.