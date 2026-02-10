Страна и мир «Это подарок»: что российские политики говорят о блокировке Telegram

В работе мессенджера появились существенные проблемы

969
Парламентарии высказали свое мнение о популярной площадке | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Вопрос замедления работы Telegram в России получил большой отклик среди пользователей. Политики тоже активно обсуждают эту тему и дают комментарии журналистам. В этом материале мы собрали мнения парламентариев о судьбе Telegram.

Городские медиа поговорили с первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Мариной Ким. Парламентарий заявила, что суть проблемы проста — и она в исполнении законов.

«Здесь важно говорить прямо. Telegram годами игнорировал требования российского законодательства и сознательно не хотел работать по правилам страны, в которой у него огромная аудитория. Для нас принцип простой: если ты работаешь в России — соблюдай российские законы. Мы со своей красотой ни к кому не навязываемся: не хочет Telegram соблюдать закон — не надо. Это их выбор и их ответственность за последствия. У России есть свои цифровые решения и свои мессенджеры, и государство обязано защищать собственное правовое поле, а не подстраиваться под чужое упрямство», — считает депутат.

Также свою точку зрения по этому вопросу выразил депутат Андрей Свинцов. По словам парламентария, Telegram хоть и сотрудничает с Роскомнадзором, но делает это, как выразился Свинцов, «через губу».

«То есть Telegram такой великий, а Россия, так сказать, в лаптях. Нет, так дело не пойдет. Если Telegram хочет работать в России, присутствовать и пользоваться популярностью, и зарабатывать свои миллиарды долларов, пожалуйста, мы не против, и все возможности для этого есть, но есть одно но», — сказал Свинцов Telegram-каналу «Беспощадный Банкстер».

Депутат подчеркнул: мессенджер обязан в полной мере соблюдать требования российского законодательства.

Ключевыми условиями для работы Telegram в России, по мнению депутата, являются:

  • локализация данных — компания должна открыть представительство в РФ;

  • юридическая база — наличие официального юридического адреса в стране;

  • налогообложение — уплата налогов с доходов, получаемых от российской аудитории;

  • ответственность — готовность нести финансовые последствия за нарушения (в том числе оплачивать штрафы).

Свинцов обратил внимание на значительный коммерческий потенциал Telegram в России.

«В Telegram уже огромное количество рекламы, какие-то классные аккаунты и так далее. То есть миллиарды, а может, даже и десятки миллиардов рублей, которые они зарабатывают. Но что-то в бюджете никак не чувствуются эти все деньги, куда-то они все, видимо, выводят их в неизвестные юрисдикции. Так не пойдет», — отметил депутат.

Депутат поддержал возможные действия Роскомнадзора по ограничению Telegram. Парламентарий назвал это «сигналом» о наличии списка претензий к мессенджеру. Вместе с тем он призвал не путать регуляторные меры с техническими сбоями:

«Иногда сбои в той или иной IT-платформе являются не следствиями действия Роскомнадзора, а следствиями обычной деятельности настройки оборудования», — подчеркнул Свинцов.

Депутат отметил, что в ряде регионов наблюдаются проблемы с мобильным интернетом из‑за износа оборудования, и призвал людей не паниковать.

А вот глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и вовсе назвала происходящее «подарком».

«Символично, что сегодня всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок, что ли?» — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Юридические последствия для Telegram

На фоне обсуждения ограничительных мер стало известно, что в отношении Telegram составлено восемь административных протоколов, передает RT «на русском». Мессенджеру грозит штраф в размере до 64 млн рублей.

Из них:

  • семь протоколов — за отказ удалить запрещенный контент;

  • один протокол — за «неисполнение обязанностей владельца социальной сети».

Отметим, что пользователи замечают проблемы в работе Telegram уже второй день. Накануне, 9 февраля, в мессенджере возникли проблемы с отправкой фото, видео и сообщений. На следующий день проблема не исчезла.

Неполадки в работе мессенджера начались еще в 2025 году. С лета в нем не работают видео- и голосовые звонки. В начале января зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что Telegram могут заблокировать в России к осени 2026 года.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
21
Гость
10 февраля, 20:21
У меня такой вопрос к этим деятелям. Почему до февральских событий 2022 года все мессенджеры были дружественными, ничем этим ни какие "мошенники" не пользовались, законы РФ полностью соблюдались, и Ютьюб прекрасно работал? Почему всё единомоментно вдруг стало враждебным и запрещенным, хотя до 2022 ни у кого вопросов к ним не было? Может тут дело совсем не в этих причинах, что нам, как лапшу, на уши вешают? А?А?А?
Гость
10 февраля, 20:48
В России правду говорить опасно, за неё сажают.
Рекомендуем