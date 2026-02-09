Жительница Хабаровского края «заминировала» многоквартирный дом из-за соседей: новости 9 февраля

Полицейским женщина рассказала, что шум от соседей вывел ее из себя Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 февраля.

Новый штамм коронавируса стал доминирующим в стране

В Роспотребнадзоре рассказали о самом доминирующем штамме коронавируса в России. Им стал XFG («Стратус»), его доля среди новых случаев COVID-19 составляет 99%.

«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG», — отметили в ведомстве.

Как заявили в международной базе GISAID, «Стратус» доминирует в мире с долей 65% среди выявленных случаев. В США его еще больше (около 75%), в Великобритании чуть меньше (50%).

В ноябре в мире стал циркулировать вариант BA.3.2, характерный большим числом мутаций и потенциальных признаков иммунного ускользания. В России он не выявлен.

Сейчас ученые ведут активный молекулярно-генетический мониторинг возбудителей коронавируса. В национальную базу VGARus загружено уже более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, в том числе 368 тысяч геномов SARS-CoV-2.

Вакцина от аллергии появится в 2026 году

Временную регистрацию в России вакцины от аллергии планируют во втором квартале 2026 года. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Мы ожидаем временную регистрацию во II квартале текущего года, параллельно сейчас завершается набор больных для третьей фазы клинических исследований. После сезона пыления 2026 года мы надеемся уже дать на постоянную регистрацию эту вакцину», — рассказала руководитель ФМБА в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Во время сезона пыления березы в прошлом году препарат показал высокую эффективность. Закончена первая и вторая фаза клинических исследований. Несмотря на то, что прошлый пылевой сезон был аномально высоким, у 25% привитых вообще не было признаков аллергии, у остальных в шесть раз снизилась выраженность аллергической реакции.

Риелтор раскрыл секрет экономии на аренде квартиры

В последнее время стоимость квартир растет, поэтому многие просто не думают об ипотеке и снимают жилье. Однако и за аренду квартир цены подскочили. О том, как на этом сэкономить, рассказал генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев.

Риелтор отметил, что стоимость аренды зависит от времени года. Самыми выгодными из них считаются:

конец декабря — начало февраля (примерно с 20 декабря до начала февраля);

конец апреля (с 20‑го по 30‑е число);

конец июня — конец июля.

В эти промежутки некоторые арендодатели готовы снижать стоимость аренды жилья, так как простой может длиться до нескольких месяцев, что невыгодно для собственника.

Штрафы за нарушения в сфере ЖКХ хотят ужесточить

В Госдуме предложили увеличить штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он отметил, что люди часто обращаются с жалобами к властям на работу сферы ЖКХ. Такая ситуация присутствует практически в каждом регионе страны.

«Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия. Поэтому мы давно предлагаем существенно усилить административную ответственность. В частности, увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ — с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 50 тысяч рублей», — сказал депутат.

Также парламентарий призвал увеличить с 5 тысяч до 30 тысяч рублей штрафы для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

«Данные меры направлены на повышение персональной ответственности руководства управляющих организаций и РСО. Они позволят не только стимулировать более качественное предоставление услуг и оперативное реагирование на проблемы граждан, но и обеспечат более полное и достоверное наполнение ГИС ЖКХ, что в свою очередь повысит прозрачность», — заключил Кошелев в разговоре с РИА Новости.

Юрист объяснила, почему переписки в мессенджерах дорого вам обойдутся

За сообщения в Telegram и других мессенджерах можно получить штраф, включая голосовые сообщения. Адвокат Нина Еременко поделилась советами о том, как избежать проблем в переписке.

Юрист рекомендует быть внимательными к формулировкам как в личных сообщениях, так и в групповых чатах. Она отмечает, что правовые нормы не всегда совпадают с эмоциональным восприятием, и оскорбительные слова могут повлечь ответственность.

В статье 5.61 КоАП РФ оскорбление определяется как унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной или другой форме, противоречащей моральным нормам. Часто сложно отличить оскорбление от эмоционально окрашенного высказывания: отправитель может считать его допустимым, а получатель — обидным.

Еременко также упомянула о возможности проведения экспертизы в спорных случаях для оценки смысла, формы и контекста сообщений. Важно учитывать обстоятельства общения, так как слова могут быть восприняты по-разному в зависимости от ситуации.

Мошенники оформляют на жертв дорогие покупки на маркетплейсах

Аферисты добрались и до маркетплейсов: они придумали способ оформлять на жертв дорогие покупки. Люди при этом остаются без заказа и с большими долгами.

МВД предупреждает: злоумышленники активно распространяют в соцсетях предложения о «заработке» через участие в партнерских программах. Цель мошенников — получить доступ к учетным записям пользователей, чтобы оформлять дорогие покупки в рассрочку и сплит.

Сплит — это способ оплаты, при котором стоимость товара делится на несколько частей. В отличие от рассрочки, сплит — не кредит, а сервис от маркетплейса или платежного провайдера. Кредитный договор не заключается, а данные в Бюро кредитных историй не передаются.

Аферисты убеждают жертв совершать тестовые покупки, обещая вознаграждение, и затем оформляют заказы на дорогую технику. Мошенники получают товар, а финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта. Для этого они используют фишинговые сайты и вредоносное ПО.

В МВД рекомендовали несколько способов, чтобы обезопасить себя от обмана:

Установите самозапрет на кредиты. Хотя эта мера не гарантирует полной защиты (так как сплит‑покупки не считаются кредитными продуктами), в большинстве случаев она блокирует оформление займов. Включите двухфакторную аутентификацию. Это существенно усложнит мошенникам доступ к вашему аккаунту. Соблюдайте базовые правила кибербезопасности: не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные данные и данные аккаунтов на незнакомых сайтах, проверяйте подлинность страниц авторизации, не делитесь логинами и паролями с посторонними.

Родителей школьников предлагают обеспечить дополнительными выходными

Работающим родителям школьников предлагают предоставить три оплачиваемых выходных дня в год для посещения детских мероприятий. Эту инициативу главе Минтруда Антону Котякову направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Данные дни могут быть использованы для посещения родительских собраний, утренников, спортивных праздников, творческих конкурсов, дней открытых дверей и иных значимых событий в жизни школьника, предусмотренных образовательной программой или планом воспитательной работы школы», — цитирует обращение «Лента.ру».

Чернышов считает, что участие родителей в школьной жизни ребенка является ключевым фактором его успеваемости, социальной адаптации и эмоционального благополучия. Однако для этого многие россияне вынуждены использовать дни отпуска за свой счет или брать отгулы. Из-за этого у них могут возникнуть проблемы на работе, вплоть до потери части зарплаты.

В группах детских садов и начальных классах решили сократить количество детей

Число детей в группах детских садов, а также в начальных классах предлагают сократить. Количество детей не должно превышать 25. Так считает замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Очень важный вопрос по количеству детей в группах и в начальной школе. Считаю, что надо рекомендовать ограничивать это число двадцатью пятью. Максимальная цифра — не более 28, и нарушать это правило нельзя», — сказал Гриб в разговоре с ТАСС.

По его словам, в детских садах и в начальной школе детям требуется повышенное внимание. Общественник отмечает, что чем больше детей, тем меньше внимания уделяется каждому ребенку.

Сейчас для детсадов и для школ не существует предельной численности воспитанников в группе или в классе. Число детей определяется из расчета площади групповой (игровой) комнаты. По СанПиН с 2021 года стоит ограничение, связанное с метражом помещения: для детей в возрасте до 3 лет требуется 2,5 кв. м на человека, для детей от 3 до 7 лет — не менее 2 кв. м.

Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 кв. м на ребенка, для детей от 3 до 7 лет — не менее 2,0 кв. м. Спортивный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 кв. м.

В туалете екатеринбургской школы скончался девятиклассник

В одной из школ Екатеринбурга скончался подросток. Он зашел в туалет после урока физкультуры и сразу же потерял сознание.

«Он зашел со всеми поздороваться и упал. Просто упал. Умер на руках у одноклассника, у него были проблемы с сердцем», — рассказала одна из учениц.

По информации администрации школы, погибший ученик состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга.

«Подросток почувствовал себя плохо во время перемены, находясь в уборной. В 09:37 на станцию скорой помощи поступил звонок от одноклассника. В 09:38 выехала реанимационная бригада. Прибытие бригады в школу зафиксировано в 09:47. Повторные обращения администрации были в 09:41 и 09:46, когда скорая уже была в пути», — сообщили в пресс-службе мэрии порталу E1.RU.

До этого в соцсетях начала распространяться информация, что подросток покурил перед тем, как упал в обморок. Однако это не подтвердили ни дети, которые в этот момент были с подростком, ни медики реанимационной бригады.

Когда ученику стало плохо, дети сразу позвали на помощь учителей и школьного медика. До приезда скорой подростку оказывали первую помощь. Потом врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они не принесли результатов.

Жительница Хабаровского края «заминировала» подъезд

В Хабаровском крае женщина позвонила в полицию и сообщила о «бомбе». Так она хотела угомонить шумных соседей. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД Комсомольска-на-Амуре.

50-летняя жительница рассказала полицейским, что под ее дверью лежит опасное устройство. Правоохранители выехали на место, тщательно обыскали подъезд, но ничего подозрительного не нашли.

После этого они задержали женщину за ложный вызов и доставили в отдел внутренних дел. Она сразу во всём призналась. По словам жительницы дома, шум от соседей этажом выше вывел ее из себя. О «бомбе» она солгала, чтобы полиция поторопилась.