«Безобидная» таблетка от температуры оказалась опаснее болезни: что не так с парацетамолом. Новости 3 февраля

Получить передозировку этого препарата очень легко Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 февраля.

В космосе впервые из куколки появилась бабочка

Ученые впервые в истории провели успешный эксперимент по полному циклу развития живого организма в космосе: на орбите из куколки появилась бабочка. Опыт провели специалисты Чунцинского университета, доказав возможность прохождения сложных биологических процессов в условиях микрогравитации.

Куколку поместили в компактный герметичный модуль с собственной замкнутой экосистемой, где растения вырабатывали кислород, а микроорганизмы перерабатывали отходы. Этот контейнер весом 8,3 килограмма запустили на ракете Kuaizhou-11 13 декабря 2025 года. После вылупления бабочка смогла свободно двигаться и махать крыльями в невесомости.

Разработчики проекта отмечают, что успех эксперимента — это важный шаг в подтверждении возможности работы сложных систем жизнеобеспечения для долгосрочного пребывания человека за пределами Земли. В дальнейшем команда планирует исследовать устойчивость такой системы при длительной работе на орбите.

Врач перечислил внешние признаки, которые могут указывать на серьезные болезни

Постоянная сухость кожи, ломкость ногтей, покраснение глаз и даже сутулость могут быть не косметическими дефектами или привычками, а внешними признаками серьезных заболеваний. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.

Специалист пояснил, что шелушение кожи часто говорит о дефиците железа, витаминов или проблемах с щитовидной железой, желтоватый оттенок — повод проверить печень, а бледность и высыпания у взрослых могут указывать на анемию или гормональный сбой. Ломкость ногтей и выпадение волос нередко сигнализируют о нехватке железа или витамина D, а покраснение глаз без инфекции — о возможных аутоиммунных нарушениях.

Также, по словам врача, на проблемы со здоровьем могут указывать сутулость, скованность движений и шаткая походка, которые бывают признаками хронической боли, депрессии или неврологических нарушений.

В каком возрасте у людей появляется рак

Люди в РФ заболевают раком в среднем в 65 лет, этот показатель незначительно вырос за последние годы. Об этом рассказал врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов.

«Средний возраст за последние годы заболеваемости онкологическими заболеваниями увеличился не так сильно, примерно на год, и он сейчас составляет порядка 65 лет», — приводит слова Мудунова ТАСС.

Конституционный суд разрешил регистрацию в апартаментах

Конституционный суд России разрешил собственникам апартаментов регистрировать в них себя и близких. Решение, обязательное для исполнения с 3 февраля, касается регистрации по месту пребывания (временной прописки) для личных и семейных нужд.

Однако суд сохранил ключевое ограничение: постоянная прописка (регистрация по месту жительства) в нежилых помещениях, к которым относятся апартаменты, по-прежнему невозможна. Юридически они остаются нежилым фондом, а для оформления временной регистрации застройщик, как и прежде, должен иметь статус гостиницы («отельного оператора»), через которого и проводится процедура.

Поводом для обращения в КС стал отказ полиции зарегистрировать в петербургских апартаментах Викторию Пиунову, супругу собственника. Суд признал, что невозможность регистрации в апартаментах ограничивает конституционные права, и поручил законодателям внести изменения в законы.

Когда опоздание на работу может стать поводом для увольнения

Опоздание на работу может привести к увольнению, если сотрудника нет на месте дольше четырех часов. Такое отсутствие считается прогулом, который является законным основанием для расторжения трудового договора. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров.

«Опоздание на срок до четырех часов не может быть причиной увольнения. Однако если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что за регулярные опоздания работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор.

Машаров подчеркнул, что Трудовой кодекс РФ прямо запрещает штрафовать сотрудников. Единственными законными мерами являются дисциплинарные взыскания. Работодатель может лишить премии (депремировать), только если это предусмотрено внутренними документами компании.

Сотрудник, с которого незаконно удержали деньги за опоздание, вправе требовать их возврата через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. За введение таких санкций на работодателя может быть наложен административный штраф:

от 30 до 50 тысяч рублей для юридического лица;

от 1000 до 5000 рублей для ИП;

от 1000 до 5000 рублей для должностных лиц организации-работодателя.

Банки ужесточают правила сдачи внаем ипотечных квартир

Крупные российские банки начали ужесточать условия для ипотечных клиентов. В кредитные договоры всё чаще включают согласование аренды с банком и право кредитора на внезапные проверки залогового имущества, выяснили «Известия».

Теперь большинство банков прямо требуют письменного согласия на сдачу квартиры, даже родственникам. В договорах также закрепляется право кредитных организаций на выездные проверки состояния жилья без предварительного уведомления. Особенно строгие правила действуют для квартир, купленных с использованием материнского капитала: получить разрешение на их аренду практически невозможно, так как это противоречит цели программы.

Позиции кредитных организаций различаются: одни заявляют о лояльности, другие активно ужесточают политику. Эксперты связывают эти меры с ростом доли покупателей, рассматривающих ипотечную недвижимость как источник дохода, и общим увеличением просроченной задолженности. По оценкам, около 95% всего арендного жилья в России сдается неофициально, причем значительная часть — это ипотечные квартиры. Для банков главный риск — ухудшение или потеря залога, а также проблемы с его продажей в случае выселения проживающих там арендаторов.

Нарушение новых правил грозит собственникам не только штрафами, но и требованием о досрочном погашении всего кредита. Арендаторы неофициально снимаемого жилья рискуют остаться без квартиры и компенсации, если банк изымет ее у владельца. Эксперты советуют заемщикам тщательно изучать условия договора, а арендаторам — проверять квартиру на обременения.

Семейную ипотеку предложили расширить для беременных

Программу государственной поддержки «Семейная ипотека» предложили расширить, разрешив оформление кредита с седьмого месяца беременности. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, это поможет семьям обрести жилье именно в момент самой острой необходимости — с появлением ребенка, сообщает ТАСС. Сейчас программа доступна только семьям с уже родившимися детьми.

Ключевые предложения включают два новых условия:

Доступ с седьмого месяца беременности для возможности встретить ребенка в новом жилье. Рассрочка первоначального взноса (не менее 20% от стоимости), чтобы снизить финансовую нагрузку на старте.

Для внедрения новых правил потребуется дополнительная правовая регламентация, включая порядок подтверждения беременности и механизм поэтапного внесения взноса. Сейчас ставка по «Семейной ипотеке» составляет 6%, а с 1 февраля 2026 года оба супруга обязаны выступать созаемщиками.

Школьники устроили нападения в двух российских школах

В Уфе ученик 9-го класса ворвался в школу с оружием. Он ранил учителя. Нападавшего быстро задержали. Подробнее о происшествии коллеги из UFA1.RU рассказывали в онлайн-репортаже.

В Красноярском крае девочка ранила ножом свою сверстницу. Всё произошло в школе № 4 города Кодинска. Школьница сначала пыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники.

Онколог предупредил об опасности передозировки парацетамола

Популярный обезболивающий препарат парацетамол может представлять серьезную угрозу для печени при неправильном применении. О необходимости строго соблюдать дозировку в своем Telegram-канале предупредил онколог Владимир Ивашков.

Врач отметил, что парацетамол является основной причиной острой печеночной недостаточности в развитых странах. По данным исследований, передозировка этого препарата вызывает около 50% всех случаев острого повреждения печени в США и Великобритании.

Для взрослых максимальная суточная доза — 4 грамма (8 таблеток по 500 мг) с интервалом между приемами не менее 4–6 часов. Курс без консультации врача не должен превышать 5 дней.

Повреждение печени может начаться уже при приеме 7,5–10 граммов в сутки. Для людей с заболеваниями печени, употребляющих алкоголь или истощенных, риски выше даже при меньших дозах.

Скрытая опасность в том, что парацетамол входит в состав более 600 комбинированных препаратов от простуды. Это легко приводит к случайной передозировке, если принимать несколько лекарств одновременно.