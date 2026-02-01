Папина дочка. Что известно о хозяйке российского модельного агентства, упомянутого в деле Эпштейна

В документах Минюста США по делу инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, который организовывал сомнительные закрытые мероприятия для мирового истеблишмента, упомянуто модельное агентство Shtorm из Краснодара. Его гендиректор Дана Борисенко заявила, что будет судиться с теми, кто распространяет недостоверную информацию о причастности Shtorm к вечеринкам Эпштейна.

Задолго до медийного скандала Борисенко утверждала в интервью и в соцсетях, что ее агентство — едва ли не единственное, где не практикуют эскорт и прочие «черные схемы». Что известно о самой Дане и откуда у нее ресурсы на собственный бизнес, открытый в 18 лет? Подробности — в материале «Фонтанки».

Где вы могли ее видеть

Дана Борисенко получила первую известность еще в шестнадцатилетнем возрасте, когда в 2007 году стала самой юной участницей шоу «Ты — супермодель!» на телеканале СТС. Незадолго до этого она выиграла конкурс красоты «Мисс Абитуриентка» в родном Краснодаре, с детства сотрудничала с одним из лучших столичных модельных агентств.

С пяти лет с подачи отца занималась кикбоксингом. Но этот спорт «портил осанку», поэтому мама настояла, чтобы дочь занялась современными танцами и моделингом. Впоследствии стала увлекаться экстремальными видами спорта, связанными с высокими скоростями — «всем, кроме мотоциклов» (которыми, судя по СПАРКу, ее отец одно время торговал в Краснодаре). Отец Даны — мастер спорта России по аквабайку и в прошлом возглавлял краснодарскую Федерацию аквабайка (на сегодняшний день эта организация ликвидирована решением ФНС). О папе девушка всегда рассказывала как об известном и уважаемом в городе предпринимателе, у которого «было много бизнесов» и чья репутация с юных лет защищала ее от непристойных предложений во время работы моделью.

Собственный бизнес

В 2011 году, едва переступив за порог совершеннолетия, Дана организовала собственное модельное агентство: «отец дал контакт программиста хорошего, мама дала контакт бухгалтера». Стартовый капитал для собственного бизнеса девушка, по ее словам, к тому времени накопила сама. А к двадцати годам «уже насобирала деньги на „Ягуар“», но отец посоветовал ей тогда вложить накопления в покупку двух участков земли, что Дана и сделала. А машину, о которой мечтала, всё же купила — спустя полтора года.

В 2013 году Борисенко засветилась в эпизодической роли в комедии Жоры Крыжовникова «Горько!». Также в съемках фильма поучаствовали 15 моделей из ее агентства. В 2014-м агентство Shtorm работало на Олимпиаде в Сочи, затем сотрудничало с «Формулой-1».

Личная жизнь

В 2015 году Дана Борисенко начала встречаться с баскетболистом Андреем Зубковым и даже переехала с ним в Москву. Спустя два года Зубков сделал девушке предложение прямо в перерыве матча Евролиги между «Химками» и турецким клубом «Анадолу Эфес». Молодые люди планировали пожениться с 2018 году в Греции, но Борисенко неожиданно расторгла помолвку, объяснив, что для семейной жизни ей нужен другой человек. Зубков недолго скучал в одиночестве, у него завязались отношения с Марией Банковой, экс-супругой Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International». А Борисенко вышла замуж и вскоре родила дочь. Со своим будущим супругом до свадьбы она встречалась всего три месяца. Но уже в 2021 году брак распался. Дана рассказывала, что «это был не ее выбор и не ее инициатива» и что после развода она на полгода погрузилась в депрессию.

А осенью 2022 года Дана Борисенко вновь вернулась на телевидение, став участницей реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ. Съемки проходили на вилле в Кейптауне, участники должны были найти себе пару, чтобы как можно дольше оставаться в игре и получить денежный приз. Победительницей Борисенко не стала, так как спортсмен Константин Белов, который поначалу предложил ей стать на проекте парой, спустя несколько выпусков променял ее на другую участницу.

Дело Эпштейна: реакция и последствия

«Фонтанка» дозвонилась до самой Даны Борисенко утром в воскресенье. «Никогда в жизни я не связывалась ни с кем из США, не отправляла туда девушек даже по модельным контрактам и не продавала их номера телефонов, — сказала Борисенко „Фонтанке“. — Это бред, из-за которого я сегодня ночь не спала».

Дана Борисенко в своих соцсетях опубликовала заявление, что ни она, ни ее агентство никак не связаны с делом Эпштейна.

«Один из краснодарских журналистов решил хайпануть на данной информации и в своем телеграм-канале написал название моего агентства! После чего другие паблики подхватили эту волну! — написала Борисенко. — А теперь я заявляю для всех, что я и мое агентство ни каким образом не связано ни с данным человеком, ни с этой ситуацией в целом! Что я могу доказать! И я буду судиться с тем, кто начал и с теми, кто после него, копирую у него информацию, распространяет это дальше!» (Орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.).

Борисенко отмечает, что в рассекреченных документах упоминается только ссылка на одну из девушек по имени Рая, которая якобы работала в Shtorm, но о ком именно идет речь, ни Борисенко, ни ее сотрудники не понимают. А модель по имени Раиса была в агентстве только в самом начале его работы, 14 лет назад (в рассекреченных документах речь идет о периоде с 2016 по 2017 год).

На какое юрлицо оформлено модельное агентство, сказать трудно. У самой Даны Борисенко, которая на сайте обозначена как его генеральный директор, есть ИП, заведенное еще в 2012 году, то есть когда ей было 19 лет. Его основной вид деятельности — «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки». Налоговая видит ее уже под другой фамилией.

Источник: Shtorm

Впрочем, само агентство заявляет, что работать начало еще в 2011 году, когда Дане было всего 18 лет. Из анализа контактных телефонов, указанных на сайте, можно сделать вывод, что как минимум на первом этапе активную деятельность в работе «Шторма» вела и мама Даны. Именно ее в своих записных книжках абоненты указывали как реального управляющего и владельца агентства.