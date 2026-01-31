Массовые протесты и закрытие компаний: что происходит в США

Второй за время нынешнего президентского срока Дональда Трампа шатдаун начался в США. Правительство страны приостановило работу на два дня, а протесты вышли на федеральный уровень. Рассказываем, что происходит в стране и как эта ситуация скажется на экономике Штатов.
Что такое шатдаун
Шатдаун (от англ. shutdown — «отключение») — это принудительная остановка работы многих госучреждений США из-за того, что политики не успели вовремя согласовать и принять федеральный бюджет. Обычно шатдаун не приводит к остановке всей работы правительства, а касается только части — как правило, не более четверти федеральных расходов, которые должны быть одобрены конгрессом.
Такая ситуация в Штатах происходит из-за особенностей бюджетной системы страны. По закону, все государственные органы не могут тратить деньги, если Конгресс не утвердил бюджет. Это правило прописано в Конституции США.
Во время шатдауна многих государственных служащих отправляют в неоплачиваемый отпуск, и они не могут работать или использовать служебное оборудование. Кроме того, закрываются национальные парки и музеи, а в государственных научных и медицинских институтах приостанавливаются исследовательские проекты.
Также некоторые государственные органы прекращают проведение проверок и инспекций, включая налоговые. Временно прекращается выдача новых паспортов и виз. Малый бизнес и стартапы не получают государственные кредиты. Подрядчики федеральных ведомств, такие как охранники и уборщики, остаются без оплаты.
Почему начался шатдаун
Накануне сенат США утвердил пять бюджетных законопроектов и договорился о временном — на две недели — финансировании министерства внутренней безопасности. Именно из-за этого начались разногласия между законодателями.
В первую очередь споры связаны с работой иммиграционной и таможенной службы (ICE), действия которой вызвали массовые протесты. По этой статье расходов компромисс пока так и не найден.
Реакция Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временного выделения средств Министерству внутренней безопасности в обмен на утверждение бюджета для остальных министерств и ведомств, пишет CNN. Бюджетная программа включает 12 компонентов, из которых половина уже одобрена Конгрессом и подписана Трампом. Оставшиеся шесть разделов прошли рассмотрение в Палате представителей и ожидают утверждения Сенатом.
Республиканцы, имеющие большинство в верхней палате (53 места против 47 у демократов), не могут самостоятельно утвердить бюджет, так как для этого требуется 60 голосов. На прошлой неделе вероятность достижения соглашения о финансировании правительства выглядела весьма оптимистично. Однако инцидент в Миннеаполисе, где погиб человек от действий федеральных агентов, привел к другому. После этого случая демократы заявили, что законопроект не будет поддержан без введения ограничений и контроля за деятельностью Министерства внутренней безопасности.
На этом фоне известный американский журналист Такер Карлсон предупредил о возможном распаде страны.
«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны», — цитирует журналиста РИА Новости.
По его словам, во время прошлого шатдауна администрация американского лидера нашла деньги лишь на зарплаты военным.
«Главный вывод из этого — страна развалится. Это гражданская война. Таково ее определение. У вас есть регионы и штаты с внутренним управлением, которые не признают федеральную власть. И тогда мы будем иметь дело с повсеместным насилием, затем с массовыми убийствами, затем с гражданской войной», — добавил журналист.
Массовые протесты против действий ICE распространились на федеральный уровень Штатов
Волна протестов против действий (ICE) нарастает. Начавшиеся в Миннеаполисе митинги уже распространились на другие штаты. В Калифорнии тысячи американцев вышли на улицы, выражая недовольство работой миграционной службы.
Эти акции протеста уже достигли федерального уровня, отмечает РЕН ТВ. Против действий сотрудников ICE в Лос-Анджелесе выступили уже несколько тысяч человек. Протесты быстро переросли в ожесточенные столкновения с представителями правоохранительных органов и погромы, заставив полицию отступить.
Несмотря на низкие температуры — около 20 градусов, в Миннеаполисе протесты продолжаются уже месяц. Там митингующие требуют полного вывода миграционной полиции из города. У здания суда находится множество людей с транспарантами.
Полиция усиливает свое присутствие в городе, выставляя баррикады и перекрывая улицы. Однако обстановка всё равно остается напряженной.
Вторую неделю продолжаются протесты в Миннесоте. Там всё началось из-за убийств двух жителей федеральными агентами. Накануне по всей стране в ресторанах пустовали столики, а витрины магазинов закрыли из-за забастовок.
«В то время как администрация [американского лидера Дональда] Трампа пытается сдержать волну возмущения по поводу стрельбы в Миннесоте, она вызвала новую волну протестов со стороны защитников свободы слова и свободы прессы в связи с арестом в пятницу бывшего ведущего CNN Дона Лемона и независимой журналистки Джорджии Форт», — говорится в материале CNN.
По информации The New York Times, ICE расширила права своих сотрудников. Теперь они вправе задерживать людей без судебного распоряжения, руководствуясь только своими подозрениями. До этого им уже разрешили проникать в частные жилища без ордера на обыск.