Массовые протесты и закрытие компаний: что происходит в США

Протесты в Штатах вышли на федеральный уровень Источник: Reuters

Второй за время нынешнего президентского срока Дональда Трампа шатдаун начался в США. Правительство страны приостановило работу на два дня, а протесты вышли на федеральный уровень. Рассказываем, что происходит в стране и как эта ситуация скажется на экономике Штатов.

Что такое шатдаун

Шатдаун (от англ. shutdown — «отключение») — это принудительная остановка работы многих госучреждений США из-за того, что политики не успели вовремя согласовать и принять федеральный бюджет. Обычно шатдаун не приводит к остановке всей работы правительства, а касается только части — как правило, не более четверти федеральных расходов, которые должны быть одобрены конгрессом.

Такая ситуация в Штатах происходит из-за особенностей бюджетной системы страны. По закону, все государственные органы не могут тратить деньги, если Конгресс не утвердил бюджет. Это правило прописано в Конституции США.

Во время шатдауна многих государственных служащих отправляют в неоплачиваемый отпуск, и они не могут работать или использовать служебное оборудование. Кроме того, закрываются национальные парки и музеи, а в государственных научных и медицинских институтах приостанавливаются исследовательские проекты.

Также некоторые государственные органы прекращают проведение проверок и инспекций, включая налоговые. Временно прекращается выдача новых паспортов и виз. Малый бизнес и стартапы не получают государственные кредиты. Подрядчики федеральных ведомств, такие как охранники и уборщики, остаются без оплаты.

Почему начался шатдаун

Накануне сенат США утвердил пять бюджетных законопроектов и договорился о временном — на две недели — финансировании министерства внутренней безопасности. Именно из-за этого начались разногласия между законодателями.

В первую очередь споры связаны с работой иммиграционной и таможенной службы (ICE), действия которой вызвали массовые протесты. По этой статье расходов компромисс пока так и не найден.

Реакция Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временного выделения средств Министерству внутренней безопасности в обмен на утверждение бюджета для остальных министерств и ведомств, пишет CNN. Бюджетная программа включает 12 компонентов, из которых половина уже одобрена Конгрессом и подписана Трампом. Оставшиеся шесть разделов прошли рассмотрение в Палате представителей и ожидают утверждения Сенатом.

Республиканцы, имеющие большинство в верхней палате (53 места против 47 у демократов), не могут самостоятельно утвердить бюджет, так как для этого требуется 60 голосов. На прошлой неделе вероятность достижения соглашения о финансировании правительства выглядела весьма оптимистично. Однако инцидент в Миннеаполисе, где погиб человек от действий федеральных агентов, привел к другому. После этого случая демократы заявили, что законопроект не будет поддержан без введения ограничений и контроля за деятельностью Министерства внутренней безопасности.

На этом фоне известный американский журналист Такер Карлсон предупредил о возможном распаде страны.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны», — цитирует журналиста РИА Новости.

По его словам, во время прошлого шатдауна администрация американского лидера нашла деньги лишь на зарплаты военным.

«Главный вывод из этого — страна развалится. Это гражданская война. Таково ее определение. У вас есть регионы и штаты с внутренним управлением, которые не признают федеральную власть. И тогда мы будем иметь дело с повсеместным насилием, затем с массовыми убийствами, затем с гражданской войной», — добавил журналист.

Массовые протесты против действий ICE распространились на федеральный уровень Штатов

Волна протестов против действий (ICE) нарастает. Начавшиеся в Миннеаполисе митинги уже распространились на другие штаты. В Калифорнии тысячи американцев вышли на улицы, выражая недовольство работой миграционной службы.

Эти акции протеста уже достигли федерального уровня, отмечает РЕН ТВ. Против действий сотрудников ICE в Лос-Анджелесе выступили уже несколько тысяч человек. Протесты быстро переросли в ожесточенные столкновения с представителями правоохранительных органов и погромы, заставив полицию отступить.

Несмотря на низкие температуры — около 20 градусов, в Миннеаполисе протесты продолжаются уже месяц. Там митингующие требуют полного вывода миграционной полиции из города. У здания суда находится множество людей с транспарантами.

Полиция усиливает свое присутствие в городе, выставляя баррикады и перекрывая улицы. Однако обстановка всё равно остается напряженной.

Вторую неделю продолжаются протесты в Миннесоте. Там всё началось из-за убийств двух жителей федеральными агентами. Накануне по всей стране в ресторанах пустовали столики, а витрины магазинов закрыли из-за забастовок.

«В то время как администрация [американского лидера Дональда] Трампа пытается сдержать волну возмущения по поводу стрельбы в Миннесоте, она вызвала новую волну протестов со стороны защитников свободы слова и свободы прессы в связи с арестом в пятницу бывшего ведущего CNN Дона Лемона и независимой журналистки Джорджии Форт», — говорится в материале CNN.

+2