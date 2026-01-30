Шансов на примирение — ноль: как проходят переговоры и чем закончится конфликт. Главные новости СВО за неделю

Президент Украины не готов ехать в Москву Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

За последнюю неделю дипломатический прогресс на переговорах в Абу-Даби и объявленное временное прекращение огня сочетались с эскалацией ударов по гражданской инфраструктуре. Аналитики рассматривают три возможных варианта дальнейшего развития событий. Расскажем о происходящем на СВО и политических решениях за последние семь дней.

Удары по России и Украине

На территории России силы ПВО уничтожили украинскую зенитную ракету С-200 над Клинцовским районом Брянской области. Ее фрагменты упали на жилой сектор: губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадала женщина, которую доставили в больницу. По его данным, четыре частных дома разрушили полностью, а более 50 частных домов и два многоквартирных дома повредили.

В Белгородской области украинские беспилотники атаковали несколько целей. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ударил по территории больницы в Грайвороне, в результате чего погиб водитель местной ЦРБ. Там же дрон атаковал автомобиль, в котором пострадала супружеская пара. В Волоконовском округе FPV-дрон обстрелял движущуюся машину, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

В Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников упали на Славянск-на-Кубани. В результате падения обломков пострадали семь домов. В трех из них выбили окна, а в одном также повредили кровлю. В остальных четырех случаях обломки обнаружили на территории домовладений: в одном доме повредили навес и разбили стекла в окнах, а еще в двух фрагменты упали во дворах, не задев строений.

В Крыму ВСУ предприняли две попытки атаковать Севастополь дронами. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что силам ПВО удалось сбить 10 БПЛА, но осколки повредили несколько домов, а осколочное ранение ноги получил рабочий, находившийся на улице.

На новых территориях украинские силы прицельно атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что вся бригада медиков погибла. Она подчеркнула, что оператор дрона видел медицинскую маркировку, и назвала произошедшее осознанным террористическим актом, запрещенным международным правом.

Однако планы не заканчивались Россией. Как заявил, депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в эфире телеканала БелТА, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассматривал возможность наступления ВСУ на территорию Белоруссии с целью эскалации.

На подконтрольной украинским властям территории в части многоэтажек отключили горячую воду. Киевская горадминистрация объяснила это необходимостью высвободить тепловую мощность для восстановления поврежденных сетей.

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов. Среди них Старица, Терноватое и Купянск-Узловой в Харьковской области, Бересток в ДНР и Новояковлевка в Запорожской области.

Помощь Украине

В рамках обсуждения будущего урегулирования некоторые страны ЕС выступили против планов присоединения Украины к союзу в 2027 году, как о том пишут Politico и Financial Times. Издания сообщают, что этот срок фигурировал в первоначальном американском плане, но вызвал возражения. Politico отмечает, что в распространенном перед саммитом ЕС документе присоединение Киева тесно увязали с планом восстановления страны стоимостью 800 млрд долларов, что обеспокоило некоторых европейских политиков.

Как передает AFP, Украина также получила партию французских беспилотников Rodeur. Они способны преодолевать до 500 км и находиться в воздухе пять часов.

Обмен пленными

Несмотря на продолжающиеся удары, Россия и Украина возобновили обмен телами погибших. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Москва передала Киеву 1000 погибших, а получила обратно 38. Предыдущий обмен состоялся 20 ноября 2025 года. Президент Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном особо отметил вклад Эмиратов в организацию обменов удерживаемыми лицами и проведение контактов по урегулированию.

Мирные переговоры

Ход и результаты

Основные события недели связаны с переговорами в Абу-Даби. Представитель Владимира Зеленского в беседе с Associated Press рассказал, что делегации России, Украины и США обсуждают урегулирование в разных форматах: отдельно, вместе и в рабочих группах. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что стороны достигли самого большого прогресса за четыре года, особенно по территориальному вопросу, а соглашения о гарантиях безопасности и «процветании» Украины во многом завершили. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала переговоры историческими.

Начальник Главного управления Генштаба России адмирал Игорь Костюков, возглавлявший российскую группу, в беседе с «Российской газетой» отметил, что общение с украинской делегацией шло на русском языке.

Позиции и спорные вопросы

Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто, а список спорных вопросов сократился до одного — территориального. Следующий раунд переговоров будет двусторонним между Россией и Украиной. Глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью «Европейской правде» уточнил, что будущее соглашение представляет собой 20-пунктовый документ, который Москва и Киев отдельно подпишут с США. Он подчеркнул, что все пункты должны получить согласие европейских союзников. Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии Reuters усомнился, что территориальный вопрос — единственное препятствие для соглашения.

Москва настаивает на выводе украинских войск с территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признании их, а также Крыма, частью России. Владимир Путин неоднократно заявлял, что эти территории перейдут под контроль России в любом случае. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина не готова к компромиссам и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. Он также отметил, что предложение США о свободной экономической зоне на этих территориях Киев не устраивает.

Американское издание The Wall Street Journal, основываясь на оценке переговорного процесса и интервью с экспертами, предложило три возможных сценария развития ситуации в 2026 году. По мнению аналитиков, и Москва, и Киев опасаются резкой реакции президента США Дональда Трампа, если переговоры зайдут в тупик, поскольку обе стороны уязвимы для давления со стороны Вашингтона.

Сценарий 1 : Продолжение конфликта на истощение — наиболее вероятный путь. Он предполагает, что 2026 год станет пятым годом затяжного противостояния, в то время как дипломатические усилия будут «ходить по кругу». Эксперты отмечают, что у обеих сторон еще есть ресурсы — живая сила, оружие и деньги — для продолжения противостояния. Администрация Трампа рассчитывает, что контроль над Донбассом может удовлетворить Россию, в то время как Кремль делает ставку на истощение украинской армии.

Сценарий 2 : Военное истощение Украины — второй возможный вариант. Издание указывает на критическую нехватку личного состава в украинской армии, проблемы с мотивацией новобранцев и дезертирство. Попытки компенсировать это активным использованием дронов нивелируются тем, что Россия догнала противника в этой области. В таком случае, если ресурсы Украины будут исчерпаны, ей, возможно, придется принять тяжелую сделку, включающую территориальные уступки, ограничения для своей армии и лишь слабые гарантии безопасности от США.

Сценарий 3 : Ослабление России — рассматривается как наименее вероятный. В его основе — предположение о растущем экономическом и военном давлении на Москву: стагнация экономики, снижение нефтяных доходов, удары по нефтеперерабатывающим заводам и меры Запада против так называемого «теневого флота». Однако, как подчеркивает WSJ, большинство наблюдателей не верят в реализацию этого сценария, поскольку Москва продолжает делать ставку на свою победу.

Временное прекращение огня и следующие шаги

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично просил Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели из-за сильных морозов, и получил согласие. Позже он заявил, что Россия приостановила удары после американского обращения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

«Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров… Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа», — сказал Песков журналистам.

Он пояснил, что Россия согласилась на просьбу воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. В Киеве, как сообщил в X журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на чиновников, об инициативе Трампа узнали из его выступления и не получали от Москвы прямых сигналов о «энергетическом перемирии».

Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко упомянул, что Россию просят отказаться от ударов по объектам инфраструктуры Украины, которые используют для нужд ВСУ. Дрозденко высказался за необходимость таких ударов. На что Путин ответил утвердительно, но добавил: «Нас просят этого не делать».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший в Кремле на встрече с президентом ОАЭ, публично высказался против любых переговоров с Киевом. Он заявил, что противостояние нужно довести до конца.

Владимир Зеленский подчеркнул, что не намерен встречаться с Владимиром Путиным в Москве, но готов публично пригласить его в Киев. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что Путин уже направлял такое приглашение, но в Москву, и гарантировал безопасность.