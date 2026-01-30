В Госдуме передумали блокировать WhatsApp* и Telegram: что предлагают теперь

Депутаты предлагают использовать менее радикальные подходы к мессенджерам Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Блокировку социальных сетей и мессенджеров для широкого круга пользователей хотят запретить в России. Соответствующую инициативу планируют внести в Госдуму 30 января. Предложение касается в том числе таких сервисов, как Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Авторами документа выступили 17 депутатов во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной. Они предлагают внести поправки в законы «Об информации…» и «О связи».

Целью законопроекта, как сообщил Сергей Обухов в беседе с RTVI, является ослабление общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан и предотвращение «цифровых локдаунов». По мнению авторов, блокировки соцсетей и замедление их работы граждане справедливо воспринимают как ограничение прав, гарантированных 29-й статьей Конституции (гарантирует свободу мысли и слова).

В пояснительной записке депутаты указывают на отсутствие официальных разъяснений и решений со стороны профильных ведомств при ограничении работы сервисов. В качестве примеров приводятся замедление работы Telegram и ограничение функций WhatsApp*. При этом отмечается, что Генпрокуратура признала экстремистской организацией владельца мессенджера — компанию Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), но не сам сервис.

Законопроект предлагает законодательно урегулировать действия технических исполнителей, запретив блокировку самих платформ, но сохранив за надзорными органами право ограничивать доступ к конкретной запрещенной информации внутри них. Это, по замыслу авторов, позволит обеспечить баланс между информационной безопасностью и правами граждан.

WhatsApp* начали блокировать в ноябре 2025 года из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме не исключили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

Существует мнение, что Telegram станет следующей после WhatsApp* платформой, которую заблокируют в России. Масла в огонь подливает то, что с августа 2025-го через мессенджер нельзя совершать звонки.