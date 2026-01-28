НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Моряков с захваченного танкера Marinera отправили в Россию

Моряков с захваченного танкера Marinera отправили в Россию

Работа по возвращению россиян домой проходит под руководством МИД РФ

115
Судно захватили в начале января под предлогом санкций | Источник: U.S. European Command / XСудно захватили в начале января под предлогом санкций | Источник: U.S. European Command / X

Судно захватили в начале января под предлогом санкций

Источник:

U.S. European Command / X

Двух российских моряков из состава экипажа танкера Marinera отпустили. Подробности рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Двух российских моряков с танкера „Маринера“ отпустили на свободу — они находятся на пути в Россию», — прокомментировала Захарова.

США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом, в Северной Атлантике 7 января. Судно задержали из-за нарушения санкций против Венесуэлы. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.

Пресс-секретарь Белого дома Левитт не исключила, что экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности. По информации Штатов, судно, изначально названное Bella 1, сменило название на Marinera после попытки досмотра в декабре и заявило о переходе под юрисдикцию России.

После этого МИД России назвал действия США нарушением международного права и потребовал освободить танкер и обеспечить возвращение экипажа на родину.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
