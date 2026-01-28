Моряков с захваченного танкера Marinera отправили в Россию

Двух российских моряков из состава экипажа танкера Marinera отпустили. Подробности рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Двух российских моряков с танкера „Маринера“ отпустили на свободу — они находятся на пути в Россию», — прокомментировала Захарова.
США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом, в Северной Атлантике 7 января. Судно задержали из-за нарушения санкций против Венесуэлы. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.
Пресс-секретарь Белого дома Левитт не исключила, что экипаж танкера могут привлечь к уголовной ответственности. По информации Штатов, судно, изначально названное Bella 1, сменило название на Marinera после попытки досмотра в декабре и заявило о переходе под юрисдикцию России.
После этого МИД России назвал действия США нарушением международного права и потребовал освободить танкер и обеспечить возвращение экипажа на родину.