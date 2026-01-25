«Она много лет гнила в гараже»: путешественник из России доехал до Африки на старой «девятке»

Машину он нашел в гараже родственников Источник: shak_tm / Instagram* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

Казанец Тимур Шакуров в одиночку добрался из столицы Татарстана в Африку на старом автомобиле ВАЗ‑2109. Это было еще в 2019 году, но завирусилась история только в 2025-м. Спустя шесть лет новые подписчики попросили Тимура повторить челлендж. Блог растет с каждым днем, а 38-летний путешественник готовится к новому туру по Америке на той самой «девятке». Редакция 116.RU узнала, во сколько обходятся такие автотрипы и почему в попутчики он взял только плюшевого мишку.

Тимур мечтал отправиться в подобное путешествие с самого детства. Он любит водить и уверенно чувствует себя за рулем, поэтому решиться на такое приключение не составило труда. Тем более что прежде у него уже был опыт автомобильного туризма и даже поездки в евротур.

— Как будто бы интересная затея, и даже немного авантюра. И да, до этого были подобные поездки в Европу, практически всю Европу объехал. По России тоже были, ездил до Байкала, тоже на отечественной машине, — рассказал путешественник.

«Каждый нашел отговорки, чтоб не ехать»

Поехать на старой «девятке» Тимур решил вовсе не для того, чтобы усложнить себе путешествие или выделиться. Просто она стояла в гараже его родственников без дела с 2003 года и наконец дождалась своего часа.

— Много лет ей никто не пользовался, она стояла в гараже, гнила и зарастала пылью. Поэтому я решил именно на ней поехать, так как знал, что она всё равно никому не нужна. И обратный путь я на ней не планировал совершать. Поэтому дешевая машина была самым идеальным вариантом для меня, — объяснил Тимур свой выбор транспорта.

Казанец пытался найти попутчиков в дорогу и в соцсетях, и среди друзей и знакомых, и даже среди подписчиков. В результате в поездку он отправился с плюшевым мишкой, которого нашел в мусорке на выезде из города.

— Каждый тогда нашел какие-то отговорки, чтобы не поехать, — вспоминает Тимур.

Медвежонок пересек с автомобилистом много стран

Своего плюшевого попутчика он высадил в Африке

«Я никуда не торопился»

Весь путь, начиная с выезда из Казани, занял 30 дней. Цели поскорее добраться до пункта назначения у автомобилиста не было, поэтому у него была возможность изучать новые места и делать фотографии, которыми он потом делился в соцсетях. В своем путешествии Тимур проехал через 13 стран.

Его путь пролегал сперва через Кавказский регион, затем Балканский полуостров и Европу. Добравшись до Пиренейского полуострова, водитель попал в северную часть Африки через Гибралтарский пролив. Несмотря на то что Тимур проехал в общей сложности более 8 тысяч километров, он не считает проделанный путь сложным для себя.

— Я ехал в комфортном для себя режиме и никуда не торопился. Если были какие-то красивые места, то я спокойно останавливался. Если мне нужно было покушать, отдохнуть или заправиться, делал такие остановки. Проблем с заправками, с местами, где можно отдохнуть, поесть, конечно же, не было, потому что большая часть моего маршрута проходила по европейским странам.

В своем блоге Тимур делился с подписчиками красивыми видами

«Спал в палатке на крыше, в кемпинги заезжал принять душ»

Бюджет у путешественника был небольшой. На питание, бензин, ремонт машины и сопутствующие мелкие расходы он потратил 2 тысячи долларов. По сегодняшнему курсу это примерно 155,8 тысячи рублей. На гостиницы не тратился — ставил специальную палатку прямо на крыше авто и спал в ней. К счастью для казанца, теплая летняя погода позволяла. Единственным некомфортным моментом было отсутствие кондиционера в «девятке».

С погодой Тимуру повезло

— Заезжал только в кемпинги, чтобы принять душ, и пару раз делал большую стирку, но на ночь не оставался. Кстати, климатические условия на мой путь почти не влияли, поскольку в России, Турции, Европе и Марокко была практически одинаковая теплая летняя погода. А так в целом каких-то серьезных сложностей не было, — пожал плечами Тимур.

С собой путешественник взял только самое необходимое

Хорватские автослесари помогли починить машину

Как и в любой поездке, не обошлось в пути и без поломок. Тимур к таким событиям, конечно, был готов, учитывая возраст машины. Один раз он пробил колесо — это случилось в Марокко. А в горах в карбюратор попала пыль, и мотор машины стал барахлить. Путешественнику помогли работники автосервиса в Хорватии, обожающие российские машины.

— Я два дня не мог понять, в чем дело. В Хорватии мне помогли ребята из местного автосервиса. Они оказались фанатами наших отечественных машин. У владельца сервиса даже была целая коллекция «Жигулей». Еще была одна поломка в какой-то момент, казалось, что серьезная. Порвался ремень ГРМ (газораспределительного механизма), но вот мне в комментариях подписчики многие пишут, что для такой машины, как у меня, это закономерность, — поделился блогер.

Первое свое путешествие на авто в Крым он совершил в 2012 году

«На севере я был, а по югу не ездил»

Близкие люди и родители поддерживают Тимура в его необычном увлечении, ведь за рулем он уже не первый год. Автомобилист уже исколесил северную часть Европы, поэтому, выбирая маршрут, держал путь строго на юг.

— Изначально они были насторожены, но, грубо говоря, после первой поездки… Первая поездка была в Крым в 2012 году. И после этой поездки уже ни у кого никаких вопросов не возникало. Все знали, что путешествия — это моя страсть, — отметил автомобилист.

Если не считать путешествий, блогер прожил в Казани всю жизнь

— А маршрут в Африку я выбрал неслучайно. На севере страны я был, а по южной не ездил, по Балканам — нет. В этих странах я не был, как и в Греции, и было очень интересно проехать именно через них, — пояснил Тимур.

Слава пришла через шесть лет

Становиться блогером Тимур не планировал и изначально делился моментами из своей жизни и поездок понемногу, для себя. Но тогда это почему-то не вызывало особого интереса у аудитории в Сети.

Неожиданное внимание и отклик от зрителей пришли к путешественнику намного позже, спустя шесть лет после автотрипа. Видео и фото со старой «девяткой» на фоне разных стран разлетелись по интернету. Тимур признался, что для него это стало неожиданностью.

Сейчас на него подписано уже более 6 тысяч фолловеров, блог продолжает расти. Его поддерживают не только словами, но и финансово, через донаты, ожидая нового путешествия. Совсем недавно Тимур создал еще и Telegram-канал, чтобы быть на связи со зрителями. Теперь неугомонный автомобилист собирается отправиться в поездку по Америке.

О путешествии Тимура заговорили только спустя шесть лет

К будущему путешествию Тимур готовится совершенно иначе — взвешенно и основательно. Чтобы снова отправиться в путь на «девятке», ее нужно будет забрать со стоянки в аэропорту Касабланки, где она простояла шесть лет. Поскольку переплыть море на машине физически невозможно, блогер планирует переправить машину на корабле до Америки (это обойдется примерно в 2 тысячи долларов). Сам Тимур хочет отправиться туда самолетом.

«Подписчик нашел мою машину в Африке»

— В связи с таким большим интересом пришла идея дать этой «девятке» новую жизнь. Мою машину в аэропорту [в Марокко] обнаружил один из подписчиков. Она до сих пор там стоит, хотя я был уверен, что ее давным-давно уже утилизировали или пустили на металлолом, — рассказал он.

Про конкретные штаты и города Америки, которые он собирается посетить, Тимур пока молчит. Тем более что он всё еще ведет переговоры, чтобы забрать машину с африканской парковки. Сколько займет путь и каким будет маршрут, пока тоже неясно.

Чтобы забрать машину, блогеру придется оплатить всё время ее парковки

— Такую авантюру с переправкой машины из Марокко в США я еще не проворачивал. Нужно будет и ремонтировать ее, и к путешествию готовить. Это уже совершенно другой бюджет, конечно, чем у моей поездки из Казани в Африку, — прикинул блогер.

Чтобы «девятку» пропустили в США, нужно будет потратиться еще и на новые американские номера для нее. Их Тимур после путешествия обещает разыграть среди своих самых активных подписчиков.