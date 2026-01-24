«Замедлять никто не собирается»: в Госдуме объяснили, как могут полностью разблокировать WhatsApp* и Telegram

В Госдуме отметили, что в развитие Telegram-каналов СМИ и представители власти вложили много сил Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мессенджеры WhatsApp* и Telegram в России не намерены блокировать просто «из вредности». Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, сервисы должны соблюдать российское законодательство.

«Ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp*, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025-го было решено деградировать их голосовые вызовы», — сказал Боярский в интервью «Комсомольской правде».

Депутат объяснил, что пока Telegram не собираются полностью отключать, так как это «большая соцсеть», которой пользуются многие россияне и представители власти.

«В нее вложены огромные силы наших граждан и СМИ, они ведут там свои каналы. Посмотрим, как они будут переезжать в МАХ. Я свой там завел. Но в Telegram у меня тоже канал остался», — отметил Боярский.

Он также добавил, что в России не планируют запрещать пользоваться VPN, ограничения вводят только на рекламу этих сервисов.

Напомним, WhatsApp* начали блокировать в ноябре 2025 года из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят.