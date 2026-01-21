НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Гигантские черепахи и сплошная «акуна матата»: чем россиянку поразил Занзибар. Видео

Девушка поделилась впечатлениями от отдыха в экзотическом месте

96
Источник:

Городские медиа

В последнее время Африка стала набирать всё большую популярность у туристов. Жительница Нижнего Новгорода Наталья решила своими глазами увидеть, как живут люди на этом экзотическом континенте. В путешествие она отправилась в конце осени, когда в Россию пришли холода. В Занзибаре в это время стояла 30-градусная жара.

Для проживания Наталья выбрала деревню Кендва, расположенную на западном побережье острова. Выбор был не случайный: во время отливов на восточной стороне вода отступает от берега на десятки метров несколько раз в день.

Остаться незамеченным в Занзибаре почти невозможно — на туристов сразу обращают внимание местные: с интересом рассматривают, спрашивают, как дела и откуда приехал.

Чаще всего от местных можно услышать слова «джамбо» и «мамбо», что означает: «Привет, как дела?» Не менее распространена фраза: «Акуна матата» — та самая из мультфильма «Король Лев». Она переводится как «нет проблем» или «без забот», что отражает спокойный образ жизни в Восточной Африке.

Старейшая часть острова — Стоун Таун — является родиной легенды группы Queen Фредди Меркьюри. Несколько лет назад в доме, где он жил в детстве, открыли музей. Сейчас в здании находятся отель и небольшая выставка, напоминающая о прошлом певца.

Отдельно стоит выделить Призон Айленд, или тюремный остров, который находится недалеко от Занзибара. В прошлые века он использовался как карантинный. Сейчас место называют островом гигантских черепах, которые здесь обитают. В длину они достигают метра, а иногда и больше.

Впечатлениями от увиденного Наталья поделилась в видео выше.

Ирина КолобоваИрина Колобова
Ирина Колобова
Замглавного редактора NN.RU
