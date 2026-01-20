Пропавшую туристку так и не нашли: что будет с айс-флоатингом по стране после трагедии в Заполярье

Веру Курляндчик искали опытные спасатели, но так и не нашли Источник: Александра Балаба / 51.RU

В Мурманской области завершена активная фаза поисковой операции по пропавшей туристке из Белоруссии Вере Курляндчик. Женщину искали с начала января, однако поиски не дали результата. Трагедия за Полярным кругом стала не только личной драмой одной семьи, но и поводом для серьезного разговора о безопасности, ответственности организаторов и отсутствии четких правил в новой туристической индустрии. Подробности — в материале наших коллег из 51.RU.

Что произошло

Веру Курляндчик, 57-летнюю туристку из Белоруссии, больше недели искали спасатели и волонтеры. Они обследовали десятки километров береговой линии и русла реки, проходя участок за участком. ЧП произошло на реке Туломе — одной из самых опасных рек Мурманской области.

Тулома известна сильными подводными течениями и тем, что не замерзает даже при морозах до минус 30 градусов. Именно здесь Вера участвовала в айс-флоатинге, во время которого ее унесло течением. Поиски осложняли суровые северные условия — сильные морозы и полярная ночь. Несмотря на масштаб операции, туристку найти пока не удалось.

Красивая картинка и скрытые риски

Зимняя забава закрепилась в Заполярье относительно недавно Источник: Александра Балаба / 51.RU

Айс-флоатинг — относительно новое для России развлечение, пришедшее из Скандинавии. Его часто представляют как безопасный и даже расслабляющий формат отдыха: участники в специальных герметичных костюмах лежат на поверхности воды среди льдин, наблюдают за небом и северной природой.

Однако трагедия на Туломе показала, что за эффектной картинкой и популярностью в соцсетях нередко скрываются халатность и пренебрежение базовыми правилами безопасности.

Экстремальный тур был найден через популярный сайт объявлений. Стоимость — 4 тысячи рублей с человека, оплата наличными. Туристам не выдавали ни чеков, ни договора об оказании услуг. Инструктаж отсутствовал: гид сразу предложил надеть экипировку и отправиться к месту заплыва. Об этом сообщили в издании «РЕН-ТВ».

Заплыв без страховки

Туристов привезли на Первомайский пляж Мурманска. На месте не оказалось ни спасательных постов, ни буйков в акватории. Во время развлечения участники лежат на спине, плавая среди льдин. Самостоятельно выбраться из воды в таком костюме крайне сложно.

За группой из пяти и более человек следил всего один инструктор, находившийся в воде. Эксперты подчеркивают: в случае экстренной ситуации этого может быть недостаточно.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил изданию «РЕН ТВ», что для проведения подобных мероприятий необходимо заранее изучать акваторию и обеспечивать полноценную систему безопасности. Без подготовки инструкторы физически не смогут оперативно помочь человеку в воде.

Уголовное дело

Гид Андрей Спиридонов, выпустивший туристов в реку Тулому, стал фигурантом уголовного дела. Журналисты 51.RU связались с ним по телефону, но он отказался от любых комментариев.

Никаких комментариев давать я не буду. Андрей Спиридонов гид

На сайте uslugi.yandex.ru можно найти объявления с услугами Андрея Спиридонова. В описании заявлено: он опытный, дипломированный гид с десятилетним стажем работы.

Источник: uslugi.yandex.ru Источник: uslugi.yandex.ru

Следствие установило, что гидрокостюмы, которые он предлагал туристам, не проходили обязательное ежегодное освидетельствование. Использовать их было запрещено.

Что известно про Веру Курляндчик

По информации издания «РЕН-ТВ», Вере Курляндчик было 57 лет. В Белоруссии она работала медсестрой в больнице. У нее остались две взрослые дочери. По словам родных и коллег, Вера много путешествовала, каталась на лыжах, ходила в походы и любила активный отдых.

«Вера Владимировна была таким человеком, что отдавала отчет своим действиям и поступкам», — отметила коллега Ольга Альферович. Сестра Веры Татьяна добавляет: «Я считаю, что организация вот этого всего туристического мероприятия абсолютно отвратительная, это ужасно просто. Человек-инструктор не вошел в воду, не было ни лодки спасательной, ни веревок обычных».

Нет лицензии — нет правил

Сегодня для организации айс-флоатинга в России не требуется лицензия. Чаще всего организаторами становятся гиды, прошедшие лишь базовые курсы подготовки. При этом единых федеральных стандартов безопасности для этого вида отдыха не существует.

После трагедии в Мурманской области власти региона начали работу над мерами по повышению безопасности айс-флоатинга. По инициативе Министерства туризма и предпринимательства была проведена межведомственная встреча с участием представителей правительства области, МЧС, транспортной полиции, муниципалитетов, туристического сообщества и компаний, работающих с этим форматом.

Сегодня в России просто нет единых правил для организации айс-флоатинга. Мы будем вместе искать, как правильно всё отрегулировать. В первую очередь айс-флоатинг должен быть безопасным. Марта Говор министр туризма и предпринимательства Мурманской области

Власти региона рассчитывают, что выработанные меры помогут сохранить туристическую привлекательность Мурманской области и снизить возможные риски для любителей экстремального отдыха.

Где проходит граница между форматом и риском

Айс-флоатинг в Мурманской области существует в разных форматах, и между ними есть принципиальная разница.

В регионе работают операторы, предлагающие структурированные программы с инструктажем, контролем и сопровождением. Один из известных примеров — Arctic Safari, организующий групповой айс-флоатинг в Кольском заливе. Программа включает инструктаж, переодевание в герметичный костюм, купание под контролем инструктора и горячий чай после выхода из воды. Общая длительность — около 2 часов, стоимость — в среднем от 4900 до 5500 рублей . Такой формат часто выбирают туристы, которые хотят получить яркий опыт без сложной логистики.

Существуют и короткие городские форматы — айс-флоатинг у берега Мурманска. Это быстрые погружения без экскурсионной части, но с экипировкой и сопровождением инструктора, цена — 4000 рублей . Подобные варианты нередко выбирают те, кто хочет попробовать формат в черте города.

Кроме того, сезонно появляются авторские туры, которые публикуются на туристических агрегаторах. Обычно они предполагают купание у оборудованного участка берега, сопровождение инструктора и пребывание в воде от 30 до 60 минут. Стоимость таких программ составляет около 4000 рублей за человека.

Отдельное направление — проекты, специализирующиеся именно на айс-флоатинге. Например, Ice Float Teriberka предлагает купание в Баренцевом море в герметичных костюмах продолжительностью около часа, стоимость — от 4000 рублей.

«Это кайф, а не страх»

Своим опытом безопасного айс-флоатинга поделилась Анна Павлова, окружной представитель по СЗФО сообщества молодых предпринимателей Росмолодежи. Она дважды пробовала этот формат в Мурманске, на Прибрежке, в зоне мелководья.

По ее словам, участники были в герметичных спасательных костюмах, использующихся на судах, и все были привязаны страховочными тросами к берегу. В воде постоянно находился инструктор в специальном костюме, который контролировал время и состояние группы. Анна ярко описывает свои ощущения:

Я не ощущала холодной воды, было реально комфортно. Костюм герметичный, привязка к берегу — и понимаешь, что в безопасности. Можно полежать на воде, посмотреть на небо, повеселиться, подвигаться — и это кайф, а не страх. Анна Павлова окружной представитель по СЗФО сообщества молодых предпринимателей Росмолодежи

Ключевыми факторами безопасности, по ее словам, стали именно страховка, близость к берегу и постоянный контроль инструкторов.

«Все думают, что их унесет в море»

Руководитель по спасательной подготовке, бывший офицер ВМФ Тихон Николаев рассказал, почему теперь безопасный арктический релакс оказался под угрозой исчезновения.

«Конечно, спрос изменился. Конечно, стало больше вопросов. А желающих — меньше. Теперь все думают, что их унесет в море», — говорит Тихон.

По его словам, раньше айс-флоатинг активно включали в туристические программы как формат необычного релакса. Однако после трагедии турфирмы одна за другой начали отказываться от этой активности.

Никто не хочет брать на себя ответственность после такого резонанса. Тихон Николаев руководитель по спасательной подготовке, бывший офицер военно-морского флота

Сценарий Териберки: проще исключить, чем объяснять

Ситуацию с айс-флоатингом Тихон сравнивает с поездками в Териберку, которые турфирмы всё чаще убирают из программ из-за постоянных перекрытий дороги.

«Даже при небольшом ветре дорогу закрывают, часто без предупреждения. Туристы недовольны, планы рушатся, и виноватой в итоге оказывается турфирма. Поэтому многие просто исключают Териберку, чтобы не было скандалов. С айс-флоатингом сейчас происходит то же самое», — отмечает наш собеседник.

По мнению инструктора, неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы доверие туристов восстановилось.

«Вы что, не знаете, людей уносит?»

Людей, погружающихся в воду, должны страховать веревками Источник: Александра Балаба / 51.RU

Чтобы снова привлечь туристов, по мнению Тихона, потребуется рекламировать услугу как безопасный способ релакса, но в текущей ситуации делать это сложно. Даже публикация фотографий счастливых клиентов вызывает негативные комментарии.

«Вы что, не знаете, людей уносит? Вы там заведомо хотите погубить людей?» — приводит комментарии людей инструктор.

Тихон добавил, что местные жители Мурманска, возможно, раньше хотели попробовать айс-флоатинг, но теперь стали осторожнее. Среди туристов же остаются те, кто вообще не знает о произошедшей трагедии.

«Сейчас почти вообще до конца замерз Кольский залив, там, где мы купаемся, там везде лед, везде кругом. Соответственно, мы долбим лед, и во льду уже люди лежат и кайфуют, и тепло, хорошо им там, наслаждаются вот этим релакс-эффектом в арктических водах».

Безопасность — главный приоритет

Вода — самая непредсказуемая стихия Источник: Александра Балаба / 51.RU

Все инструкторы работают вместе, находятся в воде в гидрокостюмах и следят за туристами. Наш собеседник отметил, что появились недобросовестные исполнители, которые предлагают низкую цену, но игнорируют меры безопасности, просто переодевая туристов и отправляя их в воду.

Чтобы всё организовать безопасно и качественно, нужно достаточно серьезно вложиться. Тихон Николаев руководитель по спасательной подготовке, бывший офицер военно-морского флота

«У меня теплый вагончик, освещение, дополнительные непромокаемые костюмы, носки, перчатки, шапочки. Есть веревки, спасательные круги. Сам я также в гидротермокостюме. Делаем фото, разогреваемся, танцуем. И потом идем и ложимся в воду», — рассказал Тихон.

Из-за высокой стоимости организации безопасного айс-флоатинга заказов стало меньше, и турфирмы продолжают быть осторожными с включением этой услуги в свои программы.

Кому айс-флоатинг противопоказан

Даже при соблюдении всех мер безопасности айс-флоатинг подходит не всем. Плавание в ледяной воде не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая гипертонию и гипотонию, а также беременным женщинам.

Людям с эпилепсией такой формат противопоказан из-за риска приступов в холодной воде. Участвовать в айс-флоатинге могут только совершеннолетние: костюмы рассчитаны на взрослых. В случае участия несовершеннолетних требуется согласие родителей, однако на практике такие случаи крайне ограничены.

Эксперты сходятся во мнении: риск присутствует в любой сфере жизни, но он не должен становиться следствием безответственности. Пока айс-флоатинг в Мурманской области остается в серой зоне без единых стандартов безопасности, которые властям региона предстоит разработать, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.