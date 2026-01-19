Опасный тюнинг: за прокачку авто предлагают лишать прав. Новости 19 января

Увеличить штрафы за это предлагают в 60 раз Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 января.

Работников предупредили о сокращении зарплаты

Зарплату могут сократить до двух третей от оклада, если человек не вышел на работу из-за непогоды. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Если сотрудника в этом случае перевели на удаленку, то оплата труда осуществляется в обычном порядке — в соответствии с Трудовым кодексом (ТК) России и локальными нормативными актами.

«Если работа фактически не выполнялась, и замена не была организована, возможны два варианта: сохранение заработной платы по решению работодателя; оформление простоя по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, с оплатой не менее двух третей оклада или тарифной ставки пропорционально времени простоя», — сказала эксперт в разговоре с ТАСС.

Голубева пояснила, что в ТК нет закрытого перечня уважительных причин отсутствия на работе. Это в том числе связано с погодными условиями.

В каждой конкретной ситуации работодатель индивидуально оценивает обстоятельства. Он учитывает характер работы, возможности дистанционного формата и фактические условия, в которых оказался сотрудник.

По словам Голубевой, работодателю рекомендовано не лишать сотрудника зарплаты из-за неявки, которая была вызвана погодными условиями и отсутствием технической возможности добраться до работы. Эта практика несет за собой высокие судебные риски для работодателя — от взыскания заработной платы и процентов за задержку до компенсации морального вреда.

Детские сады предложили переводить на новый график работы

Многие родители не успевают вовремя забирать детей из детского сада из-за своего рабочего графика. В Общественной палате (ОП РФ) предложили пересмотреть часы работы детских садов, об этом рассказала заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

«Сад должен работать до восьми часов (вечера. — Прим. ред.) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — сказала Москвитина.

По ее словам, проблема режима работы детских садов сейчас крайне актуальна, потому что их график «сильно устарел». Часто учреждения закрываются раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около 19:00 требуется время на дорогу.

«Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая временная зона, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию», — добавила эксперт в разговоре с РИА Новости.

Москвитина подчеркнула, что расхождение графиков работы детских садов и родителей негативно сказывается на демографической ситуации. Те, кто воспитывает одного ребенка и обременен ипотечными платежами, вынуждены полностью посвящать себя работе и домашним обязанностям. Из-за этого многие не рассматривают рождение второго ребенка.

Школьникам придется учиться по новому единому учебнику

Русское географическое общество (РГО) разрабатывает новый учебник по географии для 5–11-х классов. От традиционных пособий он будет отличаться тем, что его курс будет сосредоточен на изучении России.

«В учебнике фокус на изучении России и современных технологий. <…> В учебнике географии должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность», — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

По его словам, в новых учебниках будут использоваться новые технологии: задания с использованием ИИ и цифровых карт. Кроме того, в комплекте с учебниками также будут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.

Учебник станет единым для всех школ — от Калининграда до Владивостока. РГО совместно с Минпросвещения проводит опросы среди учителей, родителей и самих школьников. Их мнение обещают учесть при создании учебника. Президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что разработку пособия планируют завершить к 2028 году.

Штрафы для мигрантов вырастут в 12 раз

Госдума предложила ужесточить ответственность за отказ от медосвидетельствования для иностранцев. Штрафы увеличатся с 2–4 тысяч рублей до 25–50 тысяч рублей, а также возможно выдворение.

За неуплату штраф только удвоится. Срок медосвидетельствования сократится до 30 дней для тех, кто находится в России более 90 дней, с ежегодным обновлением результатов.

При выявлении опасных инфекций или употребления наркотиков иностранцам могут отказать в работе, ВНЖ или аннулировать документы. Обследование будет платным, и проходить его мигранты будут за свой счет. Результаты будут оформлять электронно.

За нарушения предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, пишут «Ведомости».

Пассажиры начнут летать на старых самолетах

Российские авиакомпании начнут возвращать в эксплуатацию 12 ранее законсервированных самолетов, включая девять воздушных судов Ту-204, Ту-214, одного Ан-148 и двух Ил-96. Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых воздушных бортах.

Также на маршруты хотят возвратить несколько двухпалубных Boeing 747, которые находились на хранении с периода пандемии. Лайнеры уже проходят реконструкцию.

Программа восстановления продлена до 2027 года. Расконсервацию проводят из-за нехватки самолетов и необходимости быстро нарастить перелетные мощности.

Восстановление потребует значительных затрат на ремонт и сертификацию. К началу года 10 из 12 самолетов уже эксплуатируются, оставшиеся два будут переданы в 2026–2027 годах.

Квартиры начнут раздавать почти бесплатно или помогут накопить на нее

Немногие россияне могут оформить семейную ипотеку, поэтому в Госдуме предлагают альтернативы для доступного жилья. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал разработать новые механизмы без участия банков.

«Я искренне надеюсь на то, что всеми ведомствами и структурами наконец-то будут услышаны слова президента нашей страны Владимира Путина о том, что семейные программы ипотеки должны помогать родителям и подстегивать демографию, а не губить ее», — отметил Аксененко.

Он отметил, что текущая ипотека выгодна только банкам, а не семьям. А повышение ставок по ипотеке на недоступное жилье ударит не только по демографии, но и строительной отрасли.

В случае решения проблемы Аксененко предложил рассмотреть два варианта:

Жилье социального найма: госпрограмма, по которой нуждающимся предоставляются квартиры в пользование, но не в собственность. Жилье нельзя продать или сдать в аренду. Стройсберкасса: система, где человек сначала копит средства, а затем получает льготный кредит на жилье под более низкий процент. Накопление подтверждает платежную дисциплину, а кредит предоставляется обычно при поддержке государства.

Долина прервала отпуск из-за потери элитной квартиры

Певица Лариса Долина на фоне скандала с элитной квартирой в Хамовниках на день раньше вернулась в Россию из ОАЭ. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин.

По его словам, народная артистка уже в России, хотя должна была прилететь 20 января. Пудовкин отметил, что звезда вернулась на родину из-за климата, так как ей стало очень жарко.

«Там же очень жарко, там летом невозможно жить», — пояснил он причину.

С сегодняшнего дня певица больше не живет в квартире за 112 миллионов. Покупательница Полина Лурье наконец получила ключи и теперь является законной собственницей элитного жилья.

Это случилось после того, как сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приехали вместе с адвокатом Лурье Светланой Свириденко в квартиру звезды, чтобы проверить, остались ли там вещи певицы. Они составили опись имущества, чтобы не было претензий.

По словам Свириденко, Долину и ее родственников сняли с регистрационного учета. А выселение из квартиры происходило без участия артистки, так как она еще была за границей вместе с дочерью и внучкой.

Умер режиссер «Короля Льва»

В возрасте 76 лет скончался Роджер Аллерс, известный режиссер мультфильма «Король Лев». Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на заявление режиссера Дэйва Боссерта. Подробности о причинах смерти пока не разглашаются.

Боссерт охарактеризовал Аллерса как талантливого художника и режиссера, который сыграл ключевую роль в возрождении студии Disney.

Роджер Аллерс родился в 1949 году в городе Рай, штат Нью-Йорк. Его режиссерский дебют состоялся с мультфильмом «Король Лев», однако до этого он уже много лет работал в сфере анимации.

Аллерс активно участвовал в разработке сценариев для студии Disney, включая такие проекты, как «Русалочка», «Принц и нищий», «Спасатели в Австралии» и «Алладин».

За свою карьеру он внес значительный вклад в создание множества культовых мультфильмов студии Disney, среди которых «Король Лев», «Алладин» и «Похождения императора».

Роскомнадзор начнет блокировать интернет-ресурсы в России с помощью ИИ

В этом году Роскомнадзор планирует запустить систему фильтрации интернет-трафика на основе машинного обучения. Об этом сообщает Forbes.

На проект выделено 2,27 миллиарда рублей, план представили еще 26 декабря 2025 года. Однако официально дополнительная информация по этому поводу от ведомства пока не поступала.

«Мы не можем ничего нового сказать по теме», — заявили изданию в Роскомнадзоре.

Источник, близкий к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пояснил, что с прошлого года госорганы обязаны отчитываться о проектах с ИИ. Роскомнадзор может использовать машинное обучение для выявления незаконного контента и VPN, но вопрос реализуемости и экономической целесообразности остается открытым.

Сейчас фильтрацию интернет-трафика осуществляют ТСПУ на сетях операторов связи, а также действует реестр заблокированных сайтов.

Водителей предложили лишать прав за ксенон и стоп-сигналы

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД. В обращении, которое направил вице-президент НАС Антон Шапарин, перечислены ксеноновые фары, мигающие стоп-сигналы и модифицированные выхлопные системы.

НАС утверждает, что ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы представляют опасность для безопасности дорожного движения из-за своего яркого света, который мешает водителям пользоваться зеркалами заднего вида, а также ослепляет встречные автомобили. Модифицированные выхлопные системы, по мнению союза, создают избыточный шум, неприятный запах и увеличивают выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Сейчас за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инициатива НАС предполагает увеличение этого штрафа в 60 раз, до 30 тысяч рублей, а также возможность лишения водительских прав за подобные правонарушения.