Пугают очередями и вопросами о деньгах: истории туристов о переходе границы Таиланда

Важно заполнить карту прибытия в Таиланд за 72 часа до вылета Источник: читательница Ольга

В декабре в соцсетях стали появляться истории о том, что Таиланд ужесточил паспортный контроль и кого-то могут не впустить в страну. А с собой, кроме заполненной анкеты, нужно иметь определенную сумму денег. В этом материале NGS.RU рассказывает, сколько денег с собой нужно брать и как паспортный контроль проходили россияне.

Турагент, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналисту НГС, что и ранее существовала рекомендация по финансам с собой, но никто не спрашивал о деньгах на границе. Теперь же стали появляться сообщения о таких вопросах. Туристы должны иметь при себе финансовое обеспечение на весь срок поездки. Рекомендуемая сумма — 20 000 тайских батов на одного (около 700 долларов США) на человека.

Это же обсуждают и в разных чатах, где переписываются любители Таиланда. В группах среди русских, живущих в Таиланде, тоже примерно с середины декабря распространяется информация о том, что есть случаи, когда туристов не впустили в страну. Но при этом не уточняется, были ли у них необходимая сумма денег, заполненная анкета на въезд, действующий в течение полгода загранпаспорт, обратный билет и информация о проживании.

Кроме того, сообщают об очередях на паспортный контроль в аэропорту Бангкока.

Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин говорит, что среди их туристов таких случаев не было зафиксировано, но всё зависит от нескольких факторов: как долго туристы были ранее в Таиланде, как часто туда летают, путешествуют самостоятельно или в туре.

«Обычно наличные денежные средства требуют предъявить от потенциальных зимовщиков, у которых нет обратных билетов, нет ваучеров на отель, много штампов в паспорте и тому подобное», — объясняет Антон Захаркин.

«Мы заранее заполнили TDAC»

Читательница Марина с семьей отдыхала на Пхукете с 7 по 20 декабря. Путешественники самостоятельно приобретали билеты и бронировали отель. Накануне вылета заполнили цифровую карту прибытия в Таиланд (Thailand Digital Arrival Card — TDAC), в которой указали информацию о себе, авиабилетах и месте размещения.

По прилете на стойке паспортного контроля Марина хотела показать письмо с QR-кодом цифровой карты, которое пришло в ответ на регистрацию в системе, но сотрудник пограничного контроля сказал, что данные отображаются в системе.

На Пхукете Марина с семьей быстро прошла контроль Источник: читательница Марина

«И далее без каких-либо дополнительных вопросов мы спокойно прошли в зону выдачи багажа. Возможно, то, что мы заранее заполнили TDAC, соблюдая правила въезда в страну, позволило без каких-либо проблем пройти зону паспортного контроля, может быть, потому что путешествуем с маленьким ребенком, а, может, нам просто повезло в этой поездке не столкнуться с бюрократическими сложностями», — говорит Марина.

У Натальи тоже ничего дополнительно не спросили Источник: читательница Наталья

Читательница Наталья тоже ездила самостоятельно, не туром. В аэропорту Бангкока их везде направляли в очередь с детьми.

«Прошли паспортный контроль быстро, ничего не спрашивали: ни бронь гостиницы, ни обратные билеты, ни финансовые гарантии. Были три паспорта сроком на 10 лет и один на 5 лет. Все прошло без вопросов».

Большая часть новосибирцев прошла контроль спокойно Источник: читательница Наталья

По словам читателя Дмитрия Слезкина на Пхукете, у него и его семьи тоже не спросили о деньгах.

Читатель с семьей на месте съемок фильма «Пляж» с Ди Каприо Источник: Дима Слезкин

Читательница Ольга вылетала из Новосибирска 15 декабря.

«Никаких сложностей с документами не возникло. Спросили, когда обратно, но билеты не попросили показать», — добавляет она.

У Ольги спросили, когда летит обратно Источник: читательница Ольга

Ксения прилетела в аэропорт Паттайи, и тоже все прошло хорошо — в очереди на контроль она простояла минут 40.

Ольга вылетала из Новосибирска 15 декабря Источник: читательница Ольга

Читательница Марина Т. столкнулась с очередью на паспортный контроль в аэропорту Бангкока, которая заняла больше часа.

«Когда мы бронировали трансфер, нас предупредили, что сейчас возможны очереди при прохождении паспортного контроля. У нас изучили заполненную анкету и отсканировали отпечатки пальцев. О том, что могут спросить о деньгах, нас предупреждали, но в итоге такого вопроса не было».