Уже с 1 марта. В России изменят правила авиаперелетов: что надо знать

Семьям с детьми станет чуть проще летать Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В России уже с 1 марта изменят правила авиаперелетов. С этого срока авиаперевозчики будут обязаны заранее предоставлять пассажирам информацию об условиях перелета, порядке изменения билета, а также о том, как отказаться от полета и вернуть деньги.

«С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России № 341. Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Отдельный блок изменений касается семей с детьми. Теперь авиакомпании будут обязаны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места. За это отныне не надо будет доплачивать.

«Устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов», — отметил эксперт.

Депутат считает, что эти изменения четко зафиксируют обязанности авиакомпаний и защитят пассажиров.