Роскомнадзор еще сильнее ограничил работу Telegram: что попало под новую волну частичной блокировки

Россияне столкнулись с проблемами при загрузке видео и замедлением работы Telegram. Эти сбои объясняют тем, что Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе мессенджера с начала этого года.

«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — уточнил источник издания «Москва 24».

По данным сервиса сбоев Detector, больше всего жалоб поступает на работу мобильного приложения. В основном сбои фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Однако о полной блокировке Telegram речи не идет. Сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ответил, что пользователям не стоит беспокоиться на этот счет.

Он считает, что мессенджер эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией.

«Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли Telegram работать в России.

В будущем мы вряд ли сможем пользоваться WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Мессенджер могут заблокировать на территории РФ уже в этом году.