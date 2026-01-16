Роскомнадзор еще сильнее ограничил работу Telegram: что попало под новую волну частичной блокировки

Россияне столкнулись с проблемами при загрузке видео и замедлением работы Telegram. Эти сбои объясняют тем, что Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе мессенджера с начала этого года.
«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — уточнил источник издания «Москва 24».
По данным сервиса сбоев Detector, больше всего жалоб поступает на работу мобильного приложения. В основном сбои фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Однако о полной блокировке Telegram речи не идет. Сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ответил, что пользователям не стоит беспокоиться на этот счет.
Он считает, что мессенджер эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией.
«Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли Telegram работать в России.
В будущем мы вряд ли сможем пользоваться WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Мессенджер могут заблокировать на территории РФ уже в этом году.
К тому же в Роскомнадзоре пока не видят оснований для снятия ограничений с мессенджера, поэтому у пользователей он работает нестабильно. На фоне этой нестабильности вопрос о безопасности WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) возникает довольно часто. Узнайте, насколько защищены ваши переписки сегодня, в этом материале.