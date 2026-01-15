НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

3 м/c,

вос.

 762мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,57
EUR 92,20
ПСБ: главные события года
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Закрылась старейшая пиццерия
Программа Кубка России по биатлону
Приговор за сгоревшие авто
Что со складом «Вайлдберриз»
Страна и мир Мессенджер WhatsApp* полностью заблокируют в России: в Госдуме назвали сроки, когда это случится

Мессенджер WhatsApp* полностью заблокируют в России: в Госдуме назвали сроки, когда это случится

У многих пользователей давно не получается зайти в приложение

275
В Госдуме считают, что жесткие меры по поводу мессенджера в год выборов будут абсолютно обоснованными | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Госдуме считают, что жесткие меры по поводу мессенджера в год выборов будут абсолютно обоснованными | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Госдуме считают, что жесткие меры по поводу мессенджера в год выборов будут абсолютно обоснованными

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В этом году мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) окончательно заблокируют на территории России. Подробности об этом решении рассказал заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

Работа мессенджера уже давно перестала быть стабильной. С конца 2025 года пользователи массово жалуются на многократные задержки в отправке сообщений и медиафайлов, которые произошли после поэтапных ограничений Роскомнадзора. На данный момент в ведомстве пока не видят оснований для снятия этих ограничений, передает ТАСС.

На фоне нестабильной работы мессенджера вопрос о его безопасности возникает довольно часто. Узнайте, насколько защищены ваши переписки сегодня, в этом материале.

Почитайте, какие бесплатные сервисы на данный момент доступны для звонков.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мессенджер Блокировка WhatsApp Роскомнадзор Госдума Мошенник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
21 минута
В Иране вообще Интернет отключили.
Гость
14 минут
Всё равно Мех ставить не буду.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем