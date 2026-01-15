Мессенджер WhatsApp* полностью заблокируют в России: в Госдуме назвали сроки, когда это случится

В Госдуме считают, что жесткие меры по поводу мессенджера в год выборов будут абсолютно обоснованными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В этом году мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) окончательно заблокируют на территории России. Подробности об этом решении рассказал заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

Работа мессенджера уже давно перестала быть стабильной. С конца 2025 года пользователи массово жалуются на многократные задержки в отправке сообщений и медиафайлов, которые произошли после поэтапных ограничений Роскомнадзора. На данный момент в ведомстве пока не видят оснований для снятия этих ограничений, передает ТАСС.

