Девочка из русской глубинки со звездами Голливуда. Кто такая Настя Федько, которая за разговор с Ди Каприо получила матерный нагоняй

От TikTok до «Золотого глобуса» — история успеха Анастасии Федько Источник: настенька федько / T.me, niolymediagroup.com

В январе русскоязычное комьюнити неожиданно заявило о себе в самом сердце Голливуда. Поводом для шумихи стало появление блогерши и актрисы Анастасии Федько на закрытой вечеринке BAFTA Tea Party, где уроженка Тольятти оказалась рядом с одной из главных звезд мирового кино — Леонардо Ди Каприо. Совместные кадры мгновенно разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений, — от восторга до скепсиса.

Что дала Анастасии эта внезапная вспышка внимания, как блогер из провинциального города ворвалась в глобальную голливудскую повестку и кто стоит за стремительным продвижением молодой актрисы — разбираемся в материале 63.RU.

Источник: Городские медиа

Блеск славы

Как оказалось, встреча с Леонардо Ди Каприо стала для уроженки Тольятти лишь одним из эпизодов того вечера. Позже Анастасия Федько также пересеклась с Диланом О’Брайеном, Гвинет Пэлтроу и Одессой Эзайон. А потом появилась и на церемонии вручения престижной кинопремии «Золотой глобус» (второй по значимости в США после «Оскара»). Там ей удалось пообщаться с Селеной Гомес, Амандой Сэйфрид, Тимоти Шаламе и другими голливудскими звездами.

Наша звездочка из Тольятти вместе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо Источник: TikTok «nfedkoo»

Однако главным событием стало не столько появление Насти среди голливудских звезд, сколько реакция аудитории. Видео с участием Анастасии Федько набрали феноменальные просмотры на официальных аккаунтах премии «Золотой глобус» — 11,2 миллиона просмотров на момент публикации. Для сравнения: ролик с Леонардо Ди Каприо на той же площадке собрал 1,8 миллиона просмотров.

Пользователи TikTok решительно настроены сделать видео с Анастасией самым популярным по числу просмотров, лайков и комментариев в аккаунте премии Источник: TikTok «Golden Globes»

В комментариях под видео с Анастасией — более 270 тысяч сообщений, подавляющее большинство из них оставлены русскоязычной аудиторией. Пользователи писали, что впервые узнали о существовании премии «Золотой глобус» именно после появления на ней Федько, поддерживали актрису и отмечали эффект сплочения, который возник вокруг этой истории.

Вот лишь некоторые из комментариев:

«Давайте сделаем это видео самым популярным на их аккаунте»;

«Нашинская»;

«Впервые поверила в силу интернета»;

«Вот сначала идет Настя, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага и другие»;

«Голливудские звезды, когда увидели, что у Насти больше просмотров и лайков, чем у них»;

«Русские в коммах: здорова, православные».

Фотография с вечеринки BAFTA Tea Party Источник: телеграм-канал «настенька федько»

Сама Анастасия призналась, что не ожидала такой реакции. Со слезами на глазах она записала обращение к подписчикам в своих соцсетях.

«Когда мне скажут, что что-то невозможно, я покажу им свою аудиторию, которая за ночь сделала пост со мной самым популярным за всю историю „Золотого глобуса“. Вы сотворили историю», — поделилась Анастасия в TikTok.

На фоне этого всплеска внимания аудитория блогерши начала стремительно расти. Если на момент начала хайпа у Анастасии Федько было около 3 миллионов подписчиков, то сейчас их число приближается к 4 миллионам.

Тень популярности

«Золотой глобус» — это престижная американская кино- и телепремия, вручаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), считающаяся второй по инновациям после «Оскара» Источник: телеграм-канал «настенька федько»

Но не всё так радужно. В первые часы и даже сутки после появления Анастасии Федько на голливудских мероприятиях тон обсуждений был исключительно позитивным: аудитория искренне радовалась за девушку, которой удалось из российской глубинки попасть на красные дорожки мировых кинопремий.

Однако уже на второй день ажиотажа появились и критические голоса. Часть русскоязычной аудитории начала высказывать недовольство тем, что об Анастасии говорят буквально «из каждого утюга». В комментариях всё чаще звучало мнение, что происходящее больше похоже на масштабную PR-кампанию, чем на спонтанную и трогательную историю исполнения мечты.

Параллельно пользователи засомневались, что Анастасия попала на закрытые мероприятия «случайно». Они начали задаваться вопросом, могла ли Федько приобрести билет на церемонию или доступ к светским событиям, а также стали внимательно разбирать ее карьеру. Выяснилось, что на данный момент Анастасия снялась лишь в одном кинопроекте «Новенькие» от российского онлайн-кинотеатра «Старт» и относительно недавно перебралась в Соединенные Штаты.

Историю ее переезда и профессионального пути в США мы подробно разобрали в отдельном материале-профайле. Теперь же главный вопрос звучит иначе: кто стоит за нынешним стремительным взлетом Анастасии Федько, девочки из многодетной семьи?

Кто помог Насте

Кто такая Полина Ниоли и при чем здесь Анастасия Федько? Источник: film.ru

Не секрет, что за стремительным продвижением Анастасии Федько стоит продюсер Полина Ниоли, о чём сама Настя рассказала в своем блоге. Ниоли — личность крайне противоречивая. О себе продюсер говорит как о молодой self‑made миллионерше, выросшей в бедности и создавшей несколько бизнесов в социальных сетях и медиа. По ее словам, она управляет системой, в которой аудитория и блогеры создают постоянный доход через просмотры, платные курсы и агентство талантов. Общая аудитория ее аккаунтов на YouTube, TikTok и других платформах, по словам самой Ниоли, превышает 6 миллионов подписчиков, а суммарный ежедневный охват достигает около 22 миллионов просмотров.

Сама Полина делит аудиторию на три категории:

Люди, которые просто смотрят контент и приносят доход через просмотры. Пользователи со средним доходом, интересующиеся соцсетями, — для них работают курсы и сервисы по продвижению. Блогеры с сотнями тысяч подписчиков, которые подключаются к агентству талантов и сотрудничают с брендами, принося доход как себе, так и продюсеру.

Эта система позволяет Полине создавать вокруг себя постоянный «хайп‑круг»: новые блогеры растут через курсы, становятся клиентами агентства, рекламируют бренды, а доход от этого возвращается в систему и финансирует новые проекты. Среди них инвестиции в кино, запуск брендов одежды и аксессуаров, а также магазины в Нью-Йорке.

Полина снялась в таких фильмах, как «Охота на ведьм» и «Пила. Джокер». В основном появлялась в кадре на 5–10 секунд Источник: телеграм-канал «Nioly, ты как?»

Однако такой успех сопровождается подозрениями и критикой. В Сети обсуждают, что часть «звездной жизни» Полины может быть постановочной: якобы билеты на красные дорожки куплены, брендовая одежда иногда оказывается подделкой, а быстрый рост популярности создается с помощью продуманного хайпа и интернет‑схем. Курсы Полины Ниоли называют «инфоцыганскими», а методы продвижения — манипулятивными. Всё это создает вокруг молодого продюсера глянцевый, но спорный образ.

Полина очень эмоциональный блогер-продюсер. В своих видео высказывается громко и не стесняется использовать нецензурную лексику в большом количестве Источник: TikTok «niolypolina»

Важная часть работы продюсера — обучение артистов вести себя на красной дорожке и публичных мероприятиях. По словам Ниоли, Анастасия Федько допустила несколько ошибок на своей первой красной дорожке: была излишне скромной, нервничала и не проявляла уверенности при общении со звездами. Продюсер критиковала блогершу за это, объясняя, что на подобных мероприятиях нужно вести себя «на равных» со знаменитостями, использовать возможности для фотографий и медийного хайпа, а не ограничиваться формальными приветствиями.

«Настя вчера натворила *** (ерунды), за которые я буду давать ей сейчас *** (по лбу). Первый косяк, который ты сделала, это у нас кто? Леонардо Ди Каприо. Эта встреча, это был полный *** (ужас). Настя к нему подходит, у нее просто трясутся руки, она в таком *** (шоке). Я зову фотографа, чтобы у нее была персональная фотография, *** (блин), с Ди Каприо! И я Лео говорю: у нас Настя — самый известный блогер кино. Настя такая: „Я из России, я тебя так люблю сильно“. Ты должна быть с ним на равных, *** (черт), с этим Ди Каприо, ты у нас Настя Федько!» — эмоционально прокомментировала Полина Ниоли появление актрисы из Тольятти перед звездой «Титаника» и «Отступников».

Такое наставничество вызывает тревогу у части блогосферы. Комментаторы предупреждают, что фотография со звездой не гарантирует серьезных ролей в Голливуде, а сотрудничество с опытным продюсером может быть палкой о двух концах: с одной стороны, оно открывает двери и обеспечивает хайп, с другой — требует строгого контроля и использования медийного образа.

Анастасия Федько совсем недавно переехала в Голливуд. Впереди у 25-летней актрисы большое будущее Источник: телеграм-канал «настенька федько»

Тем не менее, если целью контракта действительно был быстрый медийный взрыв и создание «звездной жизни» вокруг Анастасии, можно сказать, что Полина Ниоли отлично справилась: блогерша, выросшая в Самарской области, получила международное внимание, оказалась в центре обсуждений и мгновенно стала узнаваемой на фоне других русскоязычных блогеров за границей.