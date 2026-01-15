До 90 ездил на велосипеде. Ветеран отпраздновал 100-летний юбилей и раскрыл секреты долгой жизни

Петр Иванович отметил 100 лет 16 декабря Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Папа, ты жив там? — после попыток докричаться до папы, шутя зовет его Наталья.

Петр Иванович выходит из комнаты и своей горячей рукой берет мою ладонь. Выслушивает поздравления и громко начинает исполнять гимн СССР: «Союз нерушимый республик свободных!» Наталья говорит, что папа вообще любит стихи и часто читает их наизусть.

Петру Ивановичу Елесину исполнилось 100 лет. В юбилей наши коллеги из 72.RU у него в гостях.

Петр Иванович встретил нас и громко прочитал стихотворение Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Не паниковать, а только идти вперед»

Возле Петра Ивановича его младшая дочка Наталья. Сегодня она помогает общаться с папой: он плохо слышит. И иногда дополняет истории подробностями. Про дочку Петр Иванович гостям говорит так: «Наталья Петровна у меня и воспитатель, и учитель! Она у меня целиком и полностью может править правительством».

Петр Иванович родился в 1925 году в деревне Демьянке Уватского района Тюменской области. В 17 лет ему пришла повестка. Из Тобольска до тюменского военкомата он шел пешком. Там Петра Ивановича отправили на военный минометный завод, где изготавливали снаряды для фронта.

— Всю войну я работал там. Меня поставили на токарный станок, я стоял на резке металла. Без человека станок не работает, — рассказывает Петр Иванович.

Петр Иванович с дочкой Натальей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вспоминает, что в 50-х в качестве ссуды взял 10 тысяч рублей на заводе и вместе с приятелем построил дом.

— Сами навалили лес, наняли еще троих человек и построили дом, — говорит пенсионер.

В этот же период Петр Иванович встретил свою жену Екатерину. Первый сын родился у пары в 1950-м. Всего в семье было пятеро детей.

Со своей возлюбленной Петр Иванович прожил всю жизнь. — У меня была подруга Катя. Она меня спасала, — трепетно говорит о жене пенсионер Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Петр Иванович плохо слышит, но понимает и отвечает на каждый вопрос Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В Тюмени до 60 лет работал в «Гипротюменнефтегаз» и оттуда ушел на пенсию.

— Как дожить до 100? Это непростое дело. Вся моя жизнь — борьба. Нужно бороться за здоровый образ жизни. Терпение и еще раз терпение. Нужно не паниковать, а только идти вперед. Только так ты добьешься своего. Нужно каждому человеку не сдаваться, бороться. Если мы будем паниковать, ничего не будет, — говорит наш герой.

На пенсии Петр Иванович работал на даче, до 90 лет ездил на велосипеде. Полгода назад появилось новое увлечение: стал делать деревянные скамейки.

Сотрудники администрации и соцзащиты приходили поздравить тюменца. Подарили ему самовар, и юбиляр прокомментировал: — Это ж до скольки мне еще прожить надо! Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«У него ЗОЖ строжайший»

Наталья говорит, что папа всегда был «жизнерадостным и строгим». И при возможности есть всё избирательно относился к продуктам.

— Во-первых, он ничего лишнего не ест. У него ЗОЖ строжайший. Он выбирает продукты: не есть с ГМО. Он как-то их чует. К примеру, что-то распаковываешь — он отказывается. Ему нужна каша рисовая, супчик жиденький. Отварная морковь — это его козырь. Иногда ест одну морковь, — говорит Наталья

Наталья добавляет, что если папа приболел, может целый день голодать.

— Он не пьет и не курит. Я его пьяным никогда не видела. Единственное, я его видела во время застолья, когда он рюмочку просто держал, как микрофон. И ставил обратно, — рассказывает дочь долгожителя. — Каждое утро делал и делает зарядку. К примеру, я на дачу его привожу, копаю грядки. А он разминку делает.

Внучка приготовила дедушке торт Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В день рождения к имениннику один за другим приходили гости — родные так и не сосчитали сколько всего внуков у дедушки.

Желаем Петру Ивановичу еще много-много лет жизни!

Петр Иванович любит жизнь Источник: Ирина Шарова / 72.RU