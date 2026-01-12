В Telegram теперь лучше не ссориться: россиянка попала под статью за голосовое сообщение в мессенджере. Новости 12 января

За голосовые сообщения с оскорблениями в мессенджере можно получить штраф Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 января.

В Хабаровске жители остались без горячей воды и отопления в лютый мороз

Жители Хабаровского края остались без горячей воды и отопления в 35-градусный мороз. Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

«В Верхнебуреинском районе прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией. <…> В настоящее время выполняются ремонтно-восстановительные работы, ход которых находится на контроле прокуратуры Вернебуреинского района», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

После аварийной ситуации температура воздуха в поселке опустилась до -37 градусов. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные мероприятия.

Во время проверки прокуратура уделит особое внимание вопросам перерасчета платежей за услуги, оказанные с нарушением установленных стандартов качества.

В Мурманской области произошел крупный разлив бензина

Аварийная утечка нефтепродуктов случилась в Оленегорске. По информации МЧС, причиной аварии стала техническая неисправность трубопровода, подключенного к бензиновому резервуару.

«Была нарушена герметичность трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки вытекло около 80 тонн бензина АИ-95», — сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

После этого подачу топлива оперативно прекратили.

Разлив локализован — горючее скопилось в специальных улавливающих системах, что позволило избежать выхода за пределы территории. Ситуация находится под постоянным контролем профильных служб.

Россиянка едва не погибла, спасаясь от насильника в Египте

Российская туристка получила травмы, спасаясь от насильника в Каире. По данным Cairo 24, женщина спрыгнула с балкона второго этажа, чтобы сбежать от мужчины, который пытался ее изнасиловать.

Это случилось в жилом доме в Новом Каире. Мужчина ворвался в квартиру, где находились три россиянки, и напал на одну из них. Известно, что дверь в квартиру оказалась не заперта.

После нападения подруги россиянки вызвали полицию. Злоумышленника задержали. В МВД Египта подтвердили информацию об инциденте, добавив, что мужчина также пытался ограбить девушек и ранил ножницами одну из туристок.

Четыре страны хотят открыть безвиз для туристов из РФ

В ближайшее время может расшириться список стран, которые россиянам разрешат посещать без виз. Власти рассматривают возможность отмены визового режима с рядом африканских государств, включая Зимбабве, Замбию, Мозамбик и Эсватини.

По информации Госдумы, Африка пока не является массовым туристическим направлением для россиян, однако интерес к поездкам на континент стабильно сохраняется, передает «Московский комсомолец».

Работодателей обяжут ежегодно поднимать зарплаты сотрудникам

В Госдуму внесли законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат. Председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что документ установит сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции предыдущего года).

«Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — заявил Нилов.

Изменения планируют внести в статью 134 Трудового кодекса, которая сейчас обязывает работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию, но не определяет сроки и периодичность. Для бюджетников индексация уже проводится ежегодно.

По словам Нилова, у бизнеса нет четких обязательств по индексации зарплат, что часто приводит к отсутствию повышения доходов сотрудников на протяжении многих лет.

Однако есть способ даже при низком доходе накопить себе на достойную пенсию. Чтобы рассчитать, сколько денег нужно откладывать каждый месяц для заметного увеличения выплат, сначала нужно установить срок накоплений. Подробнее об этом рассказали здесь.

Сотрудников начнут отправлять к психиатру

С 1 марта 2026 года российские работодатели смогут отправлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков психического расстройства по результатам медосмотра. Об этом сообщила доцент Пироговского университета Мария Соловьева.

Это нововведение позволит гибко реагировать на изменения состояния психического здоровья работников. По результатам освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять некоторые виды работы. Освидетельствование включает осмотр врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также психопатологическое обследование, передает РИА Новости.

Цены на вторичку вырастут в феврале

В России с февраля 2026 года подорожают на 3–5% вторичные квартиры. Такой прогноз озвучил генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«За 2025 год средний рост цен на вторичное жилье составил около 4–6%. По моему мнению, в январе–феврале 2026 года цены могут увеличиться на 3–5% по сравнению с концом 2025 года, что обусловлено продолжающейся инфляцией и спросом на жилье. По моим наблюдениям, средние цены на вторичное жилье в Москве по состоянию на конец 2025 года составляли: однушка (не в центре) — около 7–8 млн рублей, двушка (не в центре) — 12–14 млн рублей, трешка (не в центре) — 20–25 млн рублей», — поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт подчеркнул, что в регионах цены ниже примерно в 1,5 раза. По его информации, в этом году можно ожидать, что стоимость квартир в Москве (не в центре) будет примерно такой: однушки за 7,5–9 млн рублей, двушки за 13–15 млн рублей, трешки за 22–26 млн рублей.

В ближайшей перспективе покупка жилья остается выгодной инвестицией, так как позволяет не только обеспечить себя жильем, но и выступает как актив, который со временем может дорожать. В условиях инфляции стоимость недвижимости обычно растет быстрее, чем стоимость аренды, что делает покупку более выгодной стратегией, считает эксперт.

Виноградов сослался на прогноз, согласно которому инфляция в 2026 году может снизиться до 5%. В феврале 2026 года уровень инфляции, возможно, будет чуть ниже, чем в январе, поскольку инфляционные процессы замедляются под воздействием мер монетарной политики и стабилизации экономики.

В Перми сократят время продажи алкоголя

В Пермском крае время продажи алкогольных напитков сократят на час с 1 марта. Купить спиртное можно будет с 08:00 до 22:00. В краевом правительстве отметили, что эта мера направлена на снижение употребления алкоголя.

Сейчас розничная продажа алкоголя в Пермском крае разрешена с 08:00 до 23:00, а с 1 марта — только до 22:00.

«Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе краевого правительства РИА Новости.

Москвичка получила первый в России штраф за голосовое сообщение в мессенджере

Теперь голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере может привести к наказанию в РФ по статье КоАП «Оскорбление». За это даже предусмотрен штраф.

Впервые такой случай произошел с жительницей Москвы. Женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за отправку собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания в Telegram.