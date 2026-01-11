Трамп испугался, что Гренландию захватят другие государства, — причем тут Китай и Россия?

Трамп нацелился на Гренландию из-за ее стратегического месторождения Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует присоединить Гренландию к Америке. Как отметил глава Белого дома, он опасается, что, если остров не будет находиться под контролем Вашингтона, власть на нем захватят другие государства. Чего боится американский лидер и при чем тут Россия и Китай, читайте в материале. Рассказываем всё, что известно об этой ситуации.

Планы США в отношении Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил разработать план по захвату Гренландии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

«Президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это будет незаконно и он не получит поддержки конгресса», — говорится в материале.

Тем не менее во время встречи с руководителями крупных нефтедобывающих компаний Дональд Трамп отметил, что Вашингтон не допустит, чтобы Россия или Китай присутствовали в Гренландии. По его словам, США готовы принять меры в отношении датского острова, даже без согласия ее жителей.

«Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — заявил республиканец.

Позиция Гренландии и Европейских государств на заявления Трампа

После заявлений президента США Дональда Трампа о возможности аннексировать остров пять политических партий Гренландии опубликовали совместное заявление с требованием положить конец «пренебрежительному отношению» со стороны руководителя Белого дома.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», — сообщает местная газета Sermitsiaq.

Политики подчеркнули, что будущее Гренландии должны определять ее граждане без внешнего вмешательства.

Высказывание Дональда Трампа также взволновало и лидеров Европейских государств. Так, Британия обсуждает с союзными странами вариант размещения в Гренландии сил НАТО для защиты острова от США.

«Даунинг-стрит ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику от (президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа», — сообщает газета Telegraph.

Издание отмечает, что британские официальные лица уже встретились с французскими и немецкими чиновниками для начала подготовки этого плана.

Для чего Трампу Гренландия

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении сделать Гренландию своей частью. По его словам, остров носит стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира».

Однако политики Гренландии настаивают на суверенитете острова и выступают против присоединения к США. Несмотря на то что с 2009 года территория получила автономию с возможностью самоуправления, Гренландия остается частью Датского королевства.

Еще одна причина, по которой США нацелились на Гренландию, — это природные ресурсы. В недрах острова находятся большие запасы нефти, газа и редкоземельных металлов.

Помимо этого, активное освоение Арктики Россией и растущее экономическое присутствие Китая в регионе (проекты «Ледового Шелкового пути») воспринимаются Вашингтоном как прямая угроза. Контроль над Гренландией позволил бы США доминировать в Северной Атлантике и существенно ограничить возможности конкурентов.