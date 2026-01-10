100 миллиардов одних штрафов. Кого и на сколько будут наказывать в 2026 году

На 47 млрд рублей полиция планирует оштрафовать автомобилистов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Полиции и другим надзорным органам в наступившем году в бюджете на 2026 год предписано наложить более 33,5 млн штрафов на почти сто миллиардов рублей. Основными «донорами» выбраны автомобилисты, в первую очередь дальнобойщики. А грозой бизнеса будут Федеральная антимонопольная служба и налоговая, которая только пеней и штрафов собирается собрать 95 миллиардов.

В совокупности доходы от административных взысканий не превышают 0,28% общих поступлений в федеральный бюджет. Многие правонарушители отделываются «легким испугом» (предупреждением), тогда как порой неопасные и сомнительные проступки караются многомиллионными санкциями.

Нестрогая Фемида

Суды рассматривают относительно мизерное количество дел об административных правонарушениях. Так, за первую половину 2025 года служители Фемиды привлекли к ответственности 1,8 млн граждан, 120 тысяч компаний, а также 413 тысяч их руководителей и индивидуальных предпринимателей.

В абсолютном измерении наибольший доход (15 млрд рублей) принесли граждане, уклоняющиеся от уплаты ранее наложенных санкций. Вторую строчку занимают нетрезвые водители, которые, кроме лишения прав, уплачивают 45-тысячный штраф. Еще 1,3 млрд заплатили отечественные компании, незаконно нанявшие на работу мигрантов.

Однако рекордсменами по размеру штрафов остаются коррупционные проступки. За попытку коммерческого подкупа (незаконное вознаграждение в крупном размере) мировые судьи оштрафовали 51 компанию в среднем на 6,2 млн рублей.

По «политическим статьям» (экстремизм, митинги, дискредитация армии и пр.) к административной ответственности за шесть месяцев было привлечено чуть больше 4 тысяч лиц, общая сумма штрафов — около 32 млн рублей (менее 0,3% общего «улова»).

Проверка на дорогах

Цифры совсем другого масштаба фигурируют в финансовых отчетах профильных ведомств. Так, по выявленным МВД России правонарушениям за десять месяцев минувшего года было уплачено 44,5 млрд рублей.

Подавляющее большинство оштрафованных — владельцы транспортных средств. Ожидается, что по итогам года, которые будут подведены позже, штрафы за нарушения правил дорожного движения достигнут 46 млрд рублей. Исходя из этой практики сформированы и планы на 2026 год: автоинспекция должна зафиксировать почти 29 млн правонарушений в области дорожного движения и собрать более 47 млрд рублей штрафов.

Но куда больше федеральный бюджет планирует заработать на большегрузных автомобилях. Только непосредственно плата за проезд (компенсация причиняемого дорогам вреда) превысит 62,6 млрд рублей. Кроме того, Ространснадзор должен выявить в этой сфере почти 1,4 млн нарушений и оштрафовать грузоперевозчиков на 20 млрд. Плюс пошлины за выдачу разрешений и иные платежи.

Большинство проступков на автодорогах выявляется работающими в автоматическом режиме камерами. В 2025 году Верховный суд России подтвердил очень опасную для автомобилистов практику применения нескольких штрафов за правонарушения, зафиксированные на небольшом участке дороги или даже в одном месте. При том, что, например, каждое превышение массы, габаритов или нагрузки на ось большегруза обойдется его владельцу в 450–600 тысяч рублей.

В поисках опасной любви

В других сферах деятельность правоохранителей будет не менее активна, но не принесет казне такой выгоды. Например, сотрудникам полиции предписывается лично (!) выявить более 268 тысяч случаев пропаганды нетрадиционных отношений и потребления наркотиков иностранцами. Согласно официальному расчету Минфина, средний штраф за такие деяния составит около 900 рублей.

В сфере миграции органы МВД России должны будут наложить 178 тысяч штрафов, доходы бюджета оцениваются в 8 млрд рублей. Еще два миллиарда рублей принесут почти два миллиона разных мелких проступков (штрафы за хулиганство, участие в несанкционированных митингах и прочие).

Бизнес и ничего личного

Крупнейшие штрафы — в среднем по 841 тысяче рублей — будет применять Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В наступившем году она намерена выявить 5,4 тысячи нарушений законодательства о рекламе, госзаказе, конкуренции и в иных подведомственных ей сферах. В отличие от большинства других надзорных органов, «антимонопольщики» существенно сократили ожидания как по количеству проступков, так и размеру санкций.

Фискальные органы планируют обнаружить около 120 тысяч административных и два миллиона непосредственно налоговых правонарушений. Совокупный «улов» — 6,8 млрд рублей (средний штраф — примерно 3,2 тысячи). Вместе с тем почти 95 миллиардов (!) ожидается получить за счет взимания пеней и процентов за несвоевременную уплату налогов. Формально они являются не наказанием, а компенсацией ущерба бюджету от обесценивания денег. Налоговые пени и проценты привязаны к ключевой ставке Банка России, но, несмотря на ее уже состоявшееся и ожидаемое дальнейшее снижение, совокупный объем поступлений должен вырасти.

Куда большие хлопоты бухгалтерам, мировым судьям и самому себе принесет Социальный фонд России: в 2026 году за несвоевременную сдачу отчетности планируется оштрафовать более 473 тысяч должностных лиц компаний. При том, что максимальное наказание составляет всего 500 рублей, дела на основании составляемых чиновниками актов и протоколов рассматриваются судьями в общем порядке (в заседаниях и с вызовом сторон), а почти четверть правонарушителей отделывается устным порицанием (предупреждением).

Все на благо человека

В полтора раза намерена сократить активность и Государственная трудовая инспекция: в рамках плановых проверок и по жалобам сотрудников планируется оштрафовать 36 тысяч работодателей в сумме на 1,1 млрд рублей. Прогнозы на минувший год составляли 50 тысяч штрафов на 1,5 млрд.

Более жесткую политику обещает проводить Роспотребнадзор. В 2026 году планируется оштрафовать более 17 тысяч компаний и предпринимателей, нарушающих права частных покупателей и клиентов. Это в четыре раза больше, чем в минувшем году. Однако, несмотря на увеличение санкций, средний размер применяемых за нарушения прав потребителей штрафов, согласно официальному прогнозу, сократится почти в три раза, а совокупный сбор — примерно в два.