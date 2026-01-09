«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит

Атмосфера странная. Тоннель и ковровая дорожка. Показываем, куда она ведет Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Центр Москвы, шумят машины, бегут по делам пешеходы. А внизу — целый город. Секретный когда-то, но сегодня открытый. Наша коллега, главный редактор 29.RU Елена Ионайтис заглянула в советский бункер — что можно увидеть и узнать на огромной глубине, читайте в ее колонке.

Решила сходить в музей «Бункер-42», который находится в центре Москвы, на Таганке, и представляет собой небольшой городок на глубине 65 метров под землей. Его еще называют бункером Сталина.

Город этот строили тайно в 50-е годы, в одно время с ветками метро. Уже внизу слышно, как с разных сторон шумят поезда. Внешнее сходство со станциями тут есть: круглые тоннели, лестницы, даже перила встречаются подобные.

Пропускной пункт. Случайных людей, когда объект действовал, тут, конечно, не было Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Спустились мы сюда по ступенькам. Шли долго, по винтовой лестнице, и некоторым гостям музея даже понадобилась пауза: закружилась голова.

Гид сказал, что глубину можно сравнить с высотой 16-этажного дома. Только вглубь.

Фотографировать всем разрешили, но с оговоркой, что по пути будут ограничения на съемку Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Наш сопровождающий говорит с порога, что романтизировать такие места не стоит.

Да, в такой атмосфере снято много фильмов: есть тут секретность, риск, эхо прошлого, которое пересекается с тревогой о будущем. Есть чем пощекотать нервы, и даже предусмотрены развлекательные экскурсии…

Однако надо помнить, что подземный город строили как стратегический объект на случай худшего сценария. И последствия в случае применения ресурсов были бы непоправимыми и ужасающими по своим масштабам.

Контрасты в бункере, который создавали на фоне ядерной угрозы Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Этот бункер — бывший секретный Запасной Командный Пункт Дальней Авиации СССР.

Именно здесь принимались бы глобальные военные решения, в том числе о ядерных ударах по вражеским государствам.

Зал для переговоров Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Макет первого аналогового ядерного чемодана Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Ядерный чемодан представляет собой средство связи для лиц высшего командного состава, передающее информацию кодированными аудиосигналами. Серая кнопка — сброс команд. Синяя верхняя — рекомендация ввода. Синяя нижняя — подтверждение ввода. Оранжевые кнопки — связь с обладателями таких же чемоданов или с ядерной триадой (ВМФ, ВВС и РВСН). Оранжевая кнопка справа — передача команд.

Ядерная триада России Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

В голове невольно выстраивается связь с актуальной ситуацией в мире, однако тут говорят только о прошлом, о том, что с недавних пор рассекречено, что касается Карибского кризиса, холодной войны и командования стратегическими силами в тот период.

Тут же можно увидеть подлинное оборудование командного пункта и артефакты ядерной эпохи.

Внизу: «Обнаружено 00 ядерных взрывов» Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Карта с основными базами США Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Модели объектов дальней авиации, которая могла нанести ядерный удар Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

«Реактивный двигатель Сталина» — так называли эту бомбу Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

РДС-1 — первая советская атомная бомба имплозивного типа с плутонием. Мощность бомбы — 22 килотонны. Длина — 3,7 м. Диаметр — 1,5 м. Масса — 4,6 т. Испытание РДС-1 было первым ядерным испытанием СССР, первым испытанием на Семипалатинском испытательном полигоне, первым наземным ядерным взрывом СССР. Для реализации советского атомного проекта было принято решение идти путем приближения к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. Научно-техническая информация об американских атомных бомбах была получена разведывательным путем. Первой атомной бомбе дали обозначение РДС-1. Это название произошло от правительственного постановления, где атомная бомба была зашифрована как «реактивный двигатель специальный», сокращенно РДС. Интерпретации были разные, например «реактивный двигатель Сталина» или «Россия делает сама».

Для общего кругозора побывать тут любопытно. Экскурсия понятная, ориентирована не только на взрослых, но даже на детей… Им всё в диковину, они радостно бегут в каждое новое помещение вперед всех, трогают всё, что разрешили трогать.

Всё завершается семейным интерактивом: можно пройтись в темноте по закрытому тоннелю в сопровождении орущих сирен и грохота. Ситуация, имитирующая ядерный удар.

В такие моменты страшно не от оглушающих спецэффектов, а от того, как громко звучит сегодня эхо того периода.

Вышла я из музея в смешанных чувствах. Была рада свежему воздуху, пасмурному московскому небу, мелкому сырому снегу. Потом путь в аэропорт: через нарядную Красную площадь, через новогодние сияющие улицы…

Смотрела на красоту вечерних огней и думала не про бункер. Вспоминала Музей космонавтики, который как-то посещала в одну из таких поездок. Там меня до слез тронул масштаб достижений СССР. Я чувствовала мощь, я гордилась первым человеком, который полетел к звездам. Весь мир завидовал нам. А мы как никогда были едины.

Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

