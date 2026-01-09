НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, снег

ощущается как -18

0 м/c,

 746мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
В Ярославле снесут парк
«Умные решения»
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Как сложилась жизнь сироты после шоу
Чек-лист важных обследований
Афиша развлечений на 9 января
Сколько зарабатывают художники
Страна и мир Робинзон по собственному желанию: как Мауро Моранди 32 года прожил на необитаемом острове

Робинзон по собственному желанию: как Мауро Моранди 32 года прожил на необитаемом острове

Видеоистория отшельника, покинувшего цивилизацию ради жизни на природе

179

Городские медиа

Бывшему учителю физкультуры Мауро Моранди было 50 лет, когда он устал от ежедневной рутины и общения и решил стать отшельником. Идеально для этого подошел маленький остров Буделли архипелага Ла-Маддалена в Средиземном море. Итальянец стал хранителем острова с уникальным розовым песком на пляже. Он перестроил старенькую хижину, установил солнечные панели, чтобы было электричество, со временем у него появился даже интернет, и Мауро зарегистрировался в соцсетях, где постил красоты моря и острова. Первые годы хранителю острова даже платили зарплату за то, что он гонял незваных туристов и поддерживал на Буделли чистоту, а когда компания разорилась, отшельник остался исполнять свои обязанности бесплатно. Так было, пока остров не включили в состав национального парка Ла-Маддалены, что сделало проживание Мауро там незаконным. Несколько лет он и десятки тысяч его подписчиков пытались отстоять право Моранди остаться на Буделли, но в 2021-м его выселили с острова.

Мауро купил маленькую квартирку на соседнем обжитом острове, постепенно обратно привык к обществу, но в 2024 году упал и повредил позвоночник. Знаменитого отшельника не стало в январе 2025 года. Его друзья развеяли пепел бывшего хранителя на Буделли, чтобы больше никто не смог изгнать его с любимого острова.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Отшельник Остров
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем