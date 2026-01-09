Робинзон по собственному желанию: как Мауро Моранди 32 года прожил на необитаемом острове

Бывшему учителю физкультуры Мауро Моранди было 50 лет, когда он устал от ежедневной рутины и общения и решил стать отшельником. Идеально для этого подошел маленький остров Буделли архипелага Ла-Маддалена в Средиземном море. Итальянец стал хранителем острова с уникальным розовым песком на пляже. Он перестроил старенькую хижину, установил солнечные панели, чтобы было электричество, со временем у него появился даже интернет, и Мауро зарегистрировался в соцсетях, где постил красоты моря и острова. Первые годы хранителю острова даже платили зарплату за то, что он гонял незваных туристов и поддерживал на Буделли чистоту, а когда компания разорилась, отшельник остался исполнять свои обязанности бесплатно. Так было, пока остров не включили в состав национального парка Ла-Маддалены, что сделало проживание Мауро там незаконным. Несколько лет он и десятки тысяч его подписчиков пытались отстоять право Моранди остаться на Буделли, но в 2021-м его выселили с острова.