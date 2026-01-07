Власти без согласия получат доступ к биометрии — за кем будут следить. Что известно о планах правительства

В Госдуму проект об обработке данных хотят внести в 2027 году Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В России хотят разрешить обрабатывать биометрические данные лиц, причастных к преступлениям, без получения их согласия. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в 2027 году.

Биометрия — это технология, которая использует уникальные физические или поведенческие характеристики человека для идентификации личности. К ним относятся, например: черты лица, отпечатки пальцев, голос, стиль письма и движения.

Правительство РФ утвердило план, согласно которому будет разработан законопроект, разрешающий обработку биометрических данных без согласия следующих категорий лиц:

подозреваемые в совершении преступлений;

обвиняемых;

осужденных.

Ответственными за разработку документа назначены Министерство юстиции и другие профильные ведомства. Представить проработанный документ в кабинет министров они должны будут в сентябре, пишет ТАСС.