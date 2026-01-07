НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Власти без согласия получат доступ к биометрии — за кем будут следить. Что известно о планах правительства

Проработку нововведений должны завершить в сентябре

153
В Госдуму проект об обработке данных хотят внести в 2027 году | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Госдуму проект об обработке данных хотят внести в 2027 году | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Госдуму проект об обработке данных хотят внести в 2027 году

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России хотят разрешить обрабатывать биометрические данные лиц, причастных к преступлениям, без получения их согласия. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в 2027 году.

Биометрия — это технология, которая использует уникальные физические или поведенческие характеристики человека для идентификации личности. К ним относятся, например: черты лица, отпечатки пальцев, голос, стиль письма и движения. 

Правительство РФ утвердило план, согласно которому будет разработан законопроект, разрешающий обработку биометрических данных без согласия следующих категорий лиц:

  • подозреваемые в совершении преступлений;

  • обвиняемых;

  • осужденных.

Ответственными за разработку документа назначены Министерство юстиции и другие профильные ведомства. Представить проработанный документ в кабинет министров они должны будут в сентябре, пишет ТАСС. 

Ранее в Госдуму уже вносился законопроект, позволяющий с помощью «умных» камер следить по биометрии за бывшими заключенными без их согласия. Как пояснял автор инициативы, зампредседателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный, главная цель таких мер — предотвращение новых преступлений.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
26 минут
Да, все новые остановки оснащены двумя камерами, одна камера следит за другой камерой.
