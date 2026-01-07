Власти без согласия получат доступ к биометрии — за кем будут следить. Что известно о планах правительства

В России хотят разрешить обрабатывать биометрические данные лиц, причастных к преступлениям, без получения их согласия. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в 2027 году.
Биометрия — это технология, которая использует уникальные физические или поведенческие характеристики человека для идентификации личности. К ним относятся, например: черты лица, отпечатки пальцев, голос, стиль письма и движения.
Правительство РФ утвердило план, согласно которому будет разработан законопроект, разрешающий обработку биометрических данных без согласия следующих категорий лиц:
подозреваемые в совершении преступлений;
обвиняемых;
осужденных.
Ответственными за разработку документа назначены Министерство юстиции и другие профильные ведомства. Представить проработанный документ в кабинет министров они должны будут в сентябре, пишет ТАСС.
Ранее в Госдуму уже вносился законопроект, позволяющий с помощью «умных» камер следить по биометрии за бывшими заключенными без их согласия. Как пояснял автор инициативы, зампредседателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный, главная цель таких мер — предотвращение новых преступлений.