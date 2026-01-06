Повысят пенсии и штрафы: главные изменения в России в 2026 году

Новый год — новые законы. С 1 января в России вырастут пенсии, коммунальные платежи и ставка НДС. Что поменяется в нашей жизни, рассказываем в небольшом видеоролике. Далее — ключевые изменения в законах в 2026 году.
Налоговая система
повышение НДС: ставка повышена с 20 до 22%, кроме льготных товаров;
новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми.
Коммунальные услуги
оплата счетов ЖКХ перенесена на период с 5-го по 15-е число месяца;
тарифы индексированы дважды: с 1 января (+1,7%) и с 1 октября (разный процент по регионам).
Социальные выплаты
пенсии проиндексируют дважды: январь (+7,6%) и апрель (+6,8%);
выплаты матерям увеличатся: минимальное пособие — до 10 837 руб., максимальное — до 83 021 руб;
материнский капитал вырос до 737 тыс. рублей за первого ребенка и до 974 тыс. рублей за второго.
Недвижимость
отмена обязательного согласия банков на выделение долей в жилье, приобретенном с использованием маткапитала;
в семейной ипотеке должны участвовать оба супруга;
возможность покупки жилья по льготной ипотеке расширяется на регионы Дальнего Востока и Арктики;
допускается заключение сделок с недвижимостью дистанционно с применением биометрии.
Армия
круглогодичный медицинский осмотр призывников;
постоянные штрафы за отсутствие уведомления военкоматов о переезде;
планируются специальные военные сборы для резервистов.