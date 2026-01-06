НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

1 м/c,

зап.

 761мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Сбили 13 БПЛА
«Умные решения»
Тест на истинного ярославца
Кто ездит в Переславль на выходные
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Чек-лист важных обследований
Елена Летучая рассказала, как ставить цели
Где отметить Рождество
Страна и мир Новые законы Повысят пенсии и штрафы: главные изменения в России в 2026 году

Повысят пенсии и штрафы: главные изменения в России в 2026 году

Рассказываем о новых законах, которые вступают в силу с 1 января

111

Разбираемся в нововведениях в коротком видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Новый год — новые законы. С 1 января в России вырастут пенсии, коммунальные платежи и ставка НДС. Что поменяется в нашей жизни, рассказываем в небольшом видеоролике. Далее — ключевые изменения в законах в 2026 году.

Налоговая система

  • повышение НДС: ставка повышена с 20 до 22%, кроме льготных товаров;

  • новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми.

Коммунальные услуги

  • оплата счетов ЖКХ перенесена на период с 5-го по 15-е число месяца;

  • тарифы индексированы дважды: с 1 января (+1,7%) и с 1 октября (разный процент по регионам).

Социальные выплаты

  • пенсии проиндексируют дважды: январь (+7,6%) и апрель (+6,8%);

  • выплаты матерям увеличатся: минимальное пособие — до 10 837 руб., максимальное — до 83 021 руб;

  • материнский капитал вырос до 737 тыс. рублей за первого ребенка и до 974 тыс. рублей за второго.

Недвижимость

  • отмена обязательного согласия банков на выделение долей в жилье, приобретенном с использованием маткапитала;

  • в семейной ипотеке должны участвовать оба супруга;

  • возможность покупки жилья по льготной ипотеке расширяется на регионы Дальнего Востока и Арктики;

  • допускается заключение сделок с недвижимостью дистанционно с применением биометрии.

Армия

  • круглогодичный медицинский осмотр призывников;

  • постоянные штрафы за отсутствие уведомления военкоматов о переезде;

  • планируются специальные военные сборы для резервистов.

ПО ТЕМЕ
Ирина ШутькоИрина Шутько
Ирина Шутько
Видеопродюсер E1.RU
Новый год Закон Штраф Повышение пенсии Маткапитал НДС Коммуналка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем