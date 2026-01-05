НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

Когда лучше брать отпуск в 2026 году: самый выгодный месяц

Публикуем советы эксперта

6 878
В рейтинг выгодных вошли несколько месяцев | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В рейтинг выгодных вошли несколько месяцев

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Планируете отпуск на следующий год? Обратите внимание на календарь: по оценке специалиста, не все месяцы одинаково выгодны с финансовой точки зрения. Как рассказал руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин, лидером по «выгодности» станет июль 2026 года. Чуть уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в эти месяцы отпуск тоже можно брать без серьезных потерь в доходах.

В чём секрет

Всё сводится к простой арифметике. Для работников на окладе действует такое правило: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уходить в отпуск.

Разберемся, почему так:

  • ваш оклад не меняется из‑за праздничных или выходных дней — вы получаете ту же сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце;

  • отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за предыдущий период.

Чтобы понять, насколько выгоден отпуск в конкретном месяце, нужно сравнить:

  • свой дневной заработок в этом месяце (оклад, деленный на число рабочих дней);

  • среднедневной заработок, на основе которого начисляются отпускные.

Если дневной заработок выше среднедневного, отпуск невыгоден, рассказал Александр Южалин агентству РИА Новости. Вы как бы «теряете» разницу, ведь вместо полноценного рабочего дня получаете отпускные, рассчитанные по среднему.

А вот в месяцах, где эти показатели близки, отпуск не бьет по карману. Именно к таким и относятся названные экспертом периоды — особенно июль, который в 2026 году станет оптимальным выбором для отдыха.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
18 ноября 2025, 10:10
Глядя на то, что за окном, и сейчас бы уехал, месяца на 3-4
Гость
28 декабря 2025, 10:40
С детства люто ненавижу зиму. физра на лыжах была ненавистна. Простуд не было и нет-у меня довольно крепкое здоровье. тьфу тьфу. но настроения выходить из дома зимой у меня нет и не было. обязательно уезжаю на море. да,дороговато сейчас,но выбора нет. я зиму тут не переживу-свалюсь с депресняком. работа дистанционно спасает.
