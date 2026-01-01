«Никто не украдет и не обидит»: путешественник из России объехал весь Афганистан на велосипеде и развеял мифы об этой стране

Местные охотно шли на контакт с путешественниками из другой страны Источник: Егор Ковальчук

Для кого-то эта страна напрямую связана с оружием и терроризмом, а некоторые считают, что любой христианин, который ступит на землю талибов, тут же лишится головы. Путешественник Егор Ковальчук из Томска проехал по Афганистану более тысячи километров на велосипеде. За это время он успел изучить культуру и быт страны, а с NGS70.RU поделился своими наблюдениями.

Досье Ковальчук Егор, 36 лет, женат, есть ребенок. Тренер, писатель, спортсмен, член РГО. Проехал в путешествиях и экспедициях более 130 тысяч километров на велосипеде по 60 странам. Читает лекции, проводит волонтерские уроки в школе, написал и издал пять книг. Основные проекты и достижения: пробежал вокруг озера Иссык-Куль, 458 км, 10 дней;

пробежал по Ликии в Турции 479 км за 8 дней 5 часов;

вокруг света на велосипеде — 2014–2016 (53 772 км);

ТрансАфрика на велосипеде — 2019–2020 (15 000 км);

Red Bull Trans Siberian Extreme 2017;

Афганистан на велосипеде (дважды — 2013, 2025);

экспедиция в Якутии при −52 на велосипеде, 3478 км;

Зимний Памирский тракт, 2000 км (дважды);

пересек по льду Байкал с юга на север, 700 км (дважды);

Саянское кольцо: шоссейный рекорд, 1200 км, 78,50 часа;

семейное путешествие на велосипеде тандем по Кавказу, Алтаю, Монголии, 3000 км.

Если ты христианин, то тебе отрежут голову

Бытует мнение, что афганцы воинственно настроены к так называемым неверным — людям, которые исповедуют не ислам, а, например, буддизм или христианство. За такое инакомыслие вас будут осуждать, бить или даже отрежут голову.

Афганец со своим ослом Источник: Егор Ковальчук

Егор рассказал, что головы христианам в Афганистане никто не отрезает. Но там порицается трусость по отношению к собственной вере.

— В Афганистане один из самых частых вопросов, который получаешь, — это «какого ты вероисповедания?» Чаще тебя спрашивают только «откуда ты?» Поэтому ответ на этот вопрос должен быть утвердительным. Без философии, размышлений и диалога. Скрывать не нужно, врать тоже. Если будешь стесняться своей веры и оправдываться, это покажет тебя не с лучшей стороны. К тому же афганцы хорошо умеют считывать людей по физиогномике из-за особенностей своего этнокода, поэтому сразу поймут, что ты стыдишься своей веры. Путешественникам-христианам в этой стране ничего не грозит.

Все афганцы ходят с оружием

Считается, что из-за большого количества военных конфликтов, в которых участвовал народ Афганистана, у каждого афганца дома стоит ящик с оружием, а по местным улочкам бегают детишки с «калашами» наперевес. Это, по наблюдениям Егора, не так.

По его словам, в Афганистане с оружием ходят только военные, полицейские и постовые. За редким исключением — пастухи в горах. Официальные лица с оружием могут быть как в гражданской одежде, так и в форме. Детей с «калашами» вы там тоже не встретите, да и купить автомат, по словам Егора, там невозможно.

— На лекции мне задали вопрос: «Где там черный рынок и где можно купить оружие?» Да нигде ты его не купишь. Да и вообще за какое-либо оружие могут быть проблемы.

Не все местные вооружены до зубов Источник: Егор Ковальчук

— Я когда путешествовал по Афганистану, в Сети опубликовал фотографию, на которой на рюкзаке моего велосипеда лежит большая американская винтовка. Один из читателей подумал, что я поехал воевать в Афганистан. На самом деле это просто остановился талиб, чтобы узнать, откуда я, и мы сфотографировались, а винтовку он положил, чтобы поправить свою одежду. В противовес оружию я бы сказал, что люди Афганистана очень дружелюбные и гостеприимные. Я это говорю как путешественник, который побывал в более чем 60 странах.

Это опасная страна, где никому не рады

Из-за большого количества террористов среди выходцев из Афганистана страна снискала себе славу кровожадного народа. Вот что об этом рассказывает Егор:

— Если ты пришел к этим людям как гость и с добром, то ты встретишь отношение как к гостю, а гость для этих людей — это посланник Бога, соответственно, к тебе будут относиться очень-очень хорошо. Многие, к сожалению, не знают этого и думают, что вот ты пришел — тебя убьют. Придешь с оружием, будет к тебе соответствующее отношение. Придешь здесь строить свой мир, к тебе тоже отнесутся категорически. Придешь и будешь навязывать свое, добром не встретят. В целом, изучая источники, я сперва познакомился в теории, что афганцы очень гостеприимные, а уже потом столкнулся с этим в путешествии.

— Тут важно понимать, что в чужой монастырь со своим уставом лезть не стоит. На Афганистан это правило распространяется в первую очередь. Чтобы стать здесь желанным гостем, необходимо уважать культуру, обычаи и традиции чужой страны. Пришедший с добром здесь встретит добро. Основное, что нужно понимать, — добавил путешественник.

Все афганцы — террористы

По наблюдениям Егора, те талибы, которые правят в Афганистане сейчас, сильно отличаются от тех, которые управляли страной с 1996 по 2001 год.

— То были радикальные ребята, которые не общались с внешним миром и строили свое общество.

Вид на горную местность Источник: Егор Ковальчук

Сейчас же талибы, по словам Егора, другие. Например, они открыли для туристов 34 провинции, которые путешественники могут исследовать, а местное министерство старается создавать для них безопасные условия.

— Да, здесь много военных, много постов, но здесь нужно к этому относиться так, что о тебе все знают, что ты в этой стране. То есть по внутренним чатам передается информация, что ты едешь и ты прекрасно себя чувствуешь. С тобой ничего не случится, тебя никто не украдет и не обидит, потому что если это произойдет, то человеку, который к этому причастен, сильно попадет.

По словам путешественника, попасть в перестрелку в Афганистане практически невозможно, потому что вся оппозиция сидит глубоко в горах, а турист туда вряд ли сможет добраться (да и зачем ему это?).

Женщина не может выходить на улицу одна

Принято считать, что женщинам в Афганистане запрещено выходить из дома без сопровождения мужа или махрама (близкого родственника. — Прим. ред.), а сама она в этот момент обязательно должна быть покрытой (в хиджабе, никабе, парандже и так далее).

Местная жительница с пряжей в руках Источник: Егор Ковальчук

Егор рассказал, что изначально закрываться женщины начали еще в доисламский период, а сама традиция пришла с Востока. Исторически это демонстрирует свое отречение от мира в пользу семьи. Женщина этим показывала не свою угнетенность, как принято сейчас считать, а свое достоинство. Позже эта традиция укоренилась. С позиции исламских норм закрытая женщина защищена от других мужчин и защищает их от себя. Так как даже своим взглядом может ввести в замешательство мужчину.

— Например, в районе Вахан, провинции Бадахшан, женщины не носят паранджу и ходят с открытыми лицами. Здесь даже можно заговорить с женщиной, и она первая может с тобой заговорить. Всё очень зависит и от религиозности семьи в Афганистане, — поделился наблюдениями томич.

Но можно встретить в Афганистане и полностью покрытых женщин Источник: Егор Ковальчук

Фундамент всех бед

По мнению Егора, враждебное впечатление о стране у многих создается из-за того, что народ Афганистана много лет жил в состоянии войны с людьми, которые пришли на эту землю и попытались навязать местным свою идеологию. При этом у афганцев прописано в кодексе чести и этнокоде, что они должны сделать всё, чтобы защитить дом, семью, землю и честь от пришедших захватчиков с оружием.

И эти люди, конечно, будут защищать и воевать и сделают всё, что от них зависит. Не оттого, что они злые и воинственные. Нет. Все хотят мира. Здесь людям так же хочется спокойно жить, растить своих детей, заниматься земледелием и скотоводством и забыть о войне, которая принесла в эту страну нищету, голод, смерть и разруху. Вот уже почти 50 лет люди живут здесь в состоянии стресса и нестабильности. Вот это и есть значимый фундамент всех бед. Отсюда и появляются эти мифы, что как только в Афганистане рождается ребенок, ему сразу дают «калаш» в руки, и он воюет. Егор Ковальчук путешественник