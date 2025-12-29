Возраст для принесения присяги снизили: зачем это нужно

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Присяга — это обещание соблюдать законы страны, исполнять ее обязанности, защищать свободу и независимость, быть верным России и уважать ее культуру, историю и традиции.
В данном законе речь идет о снижении возраста для тех, кто приобретает российское гражданство, а не поступает на военную службу. Во втором случае остаются прежние условия.
Ранее при вступлении в гражданство России присягу должны были приносить только совершеннолетние. Данная мера вводится для повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Помимо этого, нововведение уточняет случаи, когда прием в гражданство признаётся недействительным:
Если человек отказался от присяги.
Если он не явился на нее в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Если человек умер до принесения присяги.
Помимо этого, Владимир Путин подписал еще ряд важных законов. Они коснутся автовладельцев, осужденных и отношений с другими странами. Подробнее со списком можно ознакомиться по ссылке.