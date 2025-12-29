НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Возраст для принесения присяги снизили: зачем это нужно

Возраст для принесения присяги снизили: зачем это нужно

Президент подписал новый закон

284
Путин одобрил проект для новых граждан РФ

Путин одобрил проект для новых граждан РФ

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Присяга — это обещание соблюдать законы страны, исполнять ее обязанности, защищать свободу и независимость, быть верным России и уважать ее культуру, историю и традиции. 

В данном законе речь идет о снижении возраста для тех, кто приобретает российское гражданство, а не поступает на военную службу. Во втором случае остаются прежние условия.

Ранее при вступлении в гражданство России присягу должны были приносить только совершеннолетние. Данная мера вводится для повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

Помимо этого, нововведение уточняет случаи, когда прием в гражданство признаётся недействительным:

  1. Если человек отказался от присяги. 

  2. Если он не явился на нее в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.

  3. Если человек умер до принесения присяги.

Помимо этого, Владимир Путин подписал еще ряд важных законов. Они коснутся автовладельцев, осужденных и отношений с другими странами. Подробнее со списком можно ознакомиться по ссылке.

holdfast
52 минуты
одновременно можно будет по более жестким статьями маршрутизировать детей, которых обманули заграничные злодеи
Гость
52 минуты
Инженер тутошний с картинкой суицидника должен присягу принести, а то он орёт всё про скрепы, калометанием занимается, болезный. Постоянно в дурке лежит -- мозгов так и не нажил.
