Водителей предостерегли от опасной ошибки, а мессенджеры в России оказались на грани блокировки: главные новости прошедшей недели

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Дизайн тысячерублевой купюры изменили

Центральный банк России представил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Когда она появится в обороте, пока не известно.

Главной изюминкой обновленной купюры стало изображение речного теплохода «Метеор» на Волге и раскинувшийся через нее Саратовский мост — один из самых длинных в Европе.

За более чем 30 лет существования тысячерублевка неоднократно меняла свой облик. Это уже четвертое обновление дизайна банкноты с момента ее первого выпуска в марте 1992 года.

Россиян ждет самая короткая неделя в году

После этих выходных россиян ждет самая короткая рабочая неделя перед Новым годом. Поработать придется всего два дня перед праздничными каникулами.

Рабочими днями будут только понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря. При этом последний трудовой день перед отдыхом не будет сокращенным, так как эта дата не считается предпраздничной.

А уже с 31 декабря для россиян начнутся длинные новогодние каникулы. Они продлятся целых 12 дней.

Как будут отдыхать школьники

Долгожданные новогодние каникулы наступят в России совсем скоро. Их даты устанавливает Минпросвещения. Школы имеют право самостоятельно менять сроки отдыха. Главное, чтобы они вписыаалис в рекомендательные нормы:

общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

по федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

Большинство школьников будет отдыхать даже больше. Дети насладятся праздниками наравне со взрослыми — 11 дней. Каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Кому нужно срочно заменить водительские права

Необходимо заранее заменить водительские права, если их срок действия истекает в новогодние праздники. С 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления данных документов.

Рисковать и ездить с просроченными правами не стоит. За это нарушение предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей.

Для обновления документов водителю нужно будет пройти ряд процедур. Среди них:

медицинское обследование;

подтверждение своей личности;

оформление заявления на получение нового удостоверения через «Госуслуги» или в ГИБДД;

оплата государственной пошлины.

Тем, у кого действие удостоверения заканчивается раньше, повезло чуть больше. Если дата попала в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, то документы автоматически продлевают на три года.

Правила получения нового водительского удостоверения изменят

В России изменят правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Нововведения коснутся сроков испытаний по вождению, а также медицинской комиссии.

Практический экзамен на права после сдачи теории будут назначать в течение (но не позднее) 60 календарных дней. По действующим правилам экзамен может быть проведен в течение полугода.

Желающие сдать экзамен и получить права при подаче заявлений на портале «Госуслуги» могут не предъявлять медицинскую справку. Это связано с тем, что с 1 марта 2027 года все документы, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре, к которому будет иметь доступ МВД.

Какая погода будет в Новый год

Сразу в нескольких российских регионах в новогоднюю ночь ударят 30-градусные морозы. В других же, наоборот, потеплеет до 0. Подробнее о том, какая погода будет в праздник, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На Дальнем Востоке в Анадыре в ночь на 1 января ожидается -20 градусов, в Чите — -25, а в Хабаровске и Якутске температура составит -30…-32. В Петропавловске-Камчатском и Магадане будет около -2…-4 и -6…-8.

В регионах Сибири разброс температур не такой выраженный. Так, в Иркутске температура будет держаться на уровне -15, в Красноярске — -2…-4, а в Новосибирске — около 0 с осадками.

Похожая картина и на Урале. В Екатеринбурге ожидается около -14…-16, в Тюмени — -15…-17 градусов, а в Оренбурге будет -4…-6 градусов.

Жителей центрально-европейской части России ждут снегопады. На смену оттепели придут умеренные и уверенные в себе морозы от — 10 до -15 градусов.

Какие выплаты вырастут в 2026 году

Уже с начала 2026 года в России начнется повышение всевозможных выплат и пенсий россиянам. Это произойдет автоматически.

Пенсии станут больше:

С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. Базовая часть пенсии составит 9 584 рубля. Средняя страховая пенсия по старости достигнет 27 000 рублей.

Материнский капитал вырастет:

На первого ребёнка — 737 204 рубля;

На второго ребёнка (если за первого средства не получались) — 974 189 рублей;

На второго (если получали на первенца) — 236 983 рубля.

Подробнее об изменениях рассказали в нашем материале.

За больничный стали платить больше

В России выросла средняя стоимость больничных листов: с 1495,57 рубля в 2024 году до 1831,91 рубля в 2025-м. Максимальная стоимость больничного в 2025 году составляет 5,7 тысячи рублей в день, в 2026-м она увеличится до 6,8 тысячи рублей, в 2027-м — до 7,9 тысячи рублей, а к 2028 году достигнет 8,5 тысячи рублей.

Рост выплат связан не с увеличением числа больничных, а с их удорожанием. Так как за девять месяцев 2025 года число выплат выросло на 11% до 26 миллионов, а расходы на пособия достигли 522 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Как изменится выплата накопительной пенсии

Система выплаты накопительных пенсий изменится со следующего года. По новым нормам, период, в течение которого будут выплачиваться средства, составит 270 месяцев. Закон вступит в силу с 1 января.

Изменения коснутся мужчин и женщин, которые достигнут пенсионного возраста в 2026 году — 60 и 55 лет соответственно. По расчетам, около 152 тысяч человек начнут получать такую пенсию. Средний размер выплат составит приблизительно 1,5 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, примерно 705 тысяч граждан получат пенсионные накопления единовременно. Право на такую выплату возникает, если рассчитанная ежемесячная сумма не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот порог составит около 439,8 тысячи рублей — при накоплениях ниже этой суммы средства будут выплачены разово. Средний размер единовременной выплаты оценивается в 68 тысяч рублей.

Новая мутация гонконгского гриппа пришла в Россию

В России выявили новый штамм гонконгского гриппа — подтип К. О нем рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Пока нет данных, что он может приводить к каким-то тяжелым осложнениям. Важно отметить, что, по сообщениям мирового медицинского сообщества, данный подтип вируса остается чувствительным к противовирусным препаратам, используемым в лечении гриппа», — сказала специалист.

Врач отметила, что новый вид гриппа, так же как и другие виды, не лечится антибактериальными препаратами или антибиотиками с самого начала заболевания. Такие лекарства уже назначает врач, если у пациента возникают осложнения на фоне заболевания, уточнила она в беседе с ТАСС.

Мессенджеры оказались под угрозой полной блокировки

Роскомнадзор продолжает вводить в отношении WhatsApp (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) ограничительные меры, так как сервис не выполняет требования российского законодательства. Подробнее о том, при каких условиях снимут все ограничения с мессенджера, рассказали в ведомстве.

«Введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено, а если WhatsApp* так и не выполнит требования российского законодательства, он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении РКН.

На этой неделе произошел масштабный сбой в работе мессенджера. Проблемы были не только у WhatsApp*, но и Telegram. Грозит ли и ему блокировка, обсудили с экспертами. Многие считают, что все зависит от позиции основателя Павла Дурова. Если предприниматель пойдет на контакт с российскими властями, мессенджеру позволят работать дальше.

Кому ждать 13-й зарплаты

Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Однако она может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами.

«13-я зарплата — это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом», — сообщили в Telegram-канале Роструда.

Поэтому стоит хорошенько разобраться в документах или уточнить у отдела кадров. Если практика 13-й зарплаты существует, то эта информация должна быть открытой. Узнать обо всех условиях получения премии можно по ссылке.

Умерла актриса Вера Алентова

На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Алентова. Причиной смерти мог стать острый инфаркт миокарда.

Она почувствовала себя плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Ее госпитализировали в состоянии клинической смерти. Алентову экстренно направили в реанимационное отделение. К сожалению, народная артистка скончалась в больнице.

Дочь народной артистки Юлия Меньшова спустя несколько часов после ухода Алентовой опубликовала ее фотографии с отцом Владимиром Меньшовым.

Вера Алентова вместе с супругом Владимиром Меньшовым Источник: ЮЛИЯ МЕНЬШОВА / Telegram

«Мамы больше нет. Теперь они вместе», — подписала она кадры.

Суд выселил Долину из квартиры

Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и решил, что певица Лариса Долина должна освободить проданную квартиру в Хамовниках. Помимо этого с регистрационного учета сняли дочь и внучку Долиной, которые были там прописаны.

Певице дали пять на то, чтобы съехать. Певица не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице.

Помимо еженедельно дайджеста мы рассказываем о главных новостях из мира шоу-бизнеса. На этой неделе молодая возлюбленная певца Григория Лепса вновь раскрыла интимные подробности их отношений. Жених телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский второй раз за год сделал ей предложение руки и сердца. Певец Shaman поругался с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Все истории из жизни звезд мы рассказали в отдельном материале.