Гонконгский грипп станет еще опаснее — врачи бьют тревогу. Новости 27 декабря

Вирус может изменить антигенную структуру, что приведет к новым штаммам Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 декабря.

Размер маткапитала увеличат с 2026 года

В следующем году маткапитал на первого ребенка составит 737 тысяч рублей и около 974 тысяч рублей на второго, если денежные средства за первого получены не были. Подробности об этом рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго — 974 189 рублей», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Говырин напомнил, что деньги можно направить на покупку или строительство жилья, а также социальную адаптацию детей с инвалидностью. Кроме того, с помощью маткапитала можно оплатить образование или направить его на накопительную часть пенсии родителя.

В вузах хотят увеличить число бюджетных мест

В России следует увеличить количество бюджетных мест в вузах в соответствии с сокращением платных мест. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, число бесплатных мест в вузах сейчас практически не растет.

«В этом учебном году было 619 тысяч мест, на следующий запланировано 620,5 тысячи. Число бюджетных мест должно увеличиваться соразмерно уменьшению платных», — сказал политик ТАСС.

Парламентарий призвал увеличить набор студентов по дефицитным направлениям. Миронов подчеркнул, что в России не хватает медицинских работников, преподавателей. По его мнению, стране также нужны инженеры различных профилей и ученые.

«Наша партия давно настаивает: обучение необходимым государству специальностям и в вузах, и в колледжах должно быть бесплатным», — заключил парламентарий.

Власти продлили запрет на экспорт бензина

Временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлили в России. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Правительства РФ.

Ограничения ввели до 26 февраля 2026 года. Запрет будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей.

Тем не менее, согласно сообщению, запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей не коснется непосредственно производителей этих нефтепродуктов.

Россиянам станет сложнее выезжать за границу

С 20 января 2026 года выезжать и заезжать в Россию несовершеннолетним можно будет только по загранпаспорту. Об этом россиянам напомнили в Telegram-канале миграционной службы МВД.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — отметили в ведомстве.

Чтобы избежать проблем на границе, МВД советует заранее сделать заграничный паспорт для детей.

В ведомстве также напомнили, что дети старше 14 лет и взрослые могут выезжать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по российскому паспорту.

Мошенники стали прикрываться «Тайным Сантой»

В преддверии Нового года мошенники используют игру «Тайный Санта» для обмана. Они предлагают перевести небольшую сумму на «подарок незнакомцу» в обмен на шанс получить более крупный приз.

«Потенциальным жертвам предлагают перевести 1000 рублей „на подарок незнакомцу“, чтобы получить шанс выиграть 5000. Или внести 5000 ради возможности получить новый айфон последней модели. Кажется, что это почти благотворительность, да еще и с бонусом, но на деле деньги просто отправляются в никуда», — сообщил руководитель центра экспертизы Сергей Кузьменко.

После ввода данных карты появляется форма для «подтверждения операции», где просят ввести код из СМС от банка. Люди часто не читают сообщения и автоматически подтверждают операцию, что приводит к списанию гораздо большей суммы.

Эксперт советует быть бдительными, не доверять подозрительным предложениям в соцсетях и проверять информацию на официальных сайтах компаний.

Следующая рабочая неделя будет экстремально короткой

Уже после этих выходных россиян ожидает самая короткая рабочая неделя перед новогодними праздниками. Трудиться предстоит всего два дня, после чего начнутся праздничные каникулы. Это подтверждается производственным календарем.

Понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря, будут рабочими днями. Важно отметить, что последний рабочий день перед праздниками не будет сокращенным, поскольку он не приходится на предпраздничную дату.

С 31 декабря россияне отправятся на длинные новогодние каникулы, которые станут самыми продолжительными более чем за десять последних лет. Отдыхать можно будет целых 12 дней, до воскресенья, 11 января, включительно.

Удлинение каникул стало возможным благодаря переносу некоторых выходных дней. Например, 31 декабря 2025 года и 9 января 2026 года не будут рабочими благодаря тому, что субботы и воскресенья, 3 и 4 января, будут перенесены.

В Белоруссии перевернулся автобус с россиянами

Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве России в республике.

Авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением. Из-за этого автобус перевернулся.

«По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом Брест — Москва в Витебской области пострадали пятеро граждан России», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в отделения хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1 для оказания медицинской помощи. Всего пострадали 13 человек. Одна женщина погибла.

В Следственном комитете Белоруссии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Информацию об этом сообщил СК в Telegram-канале.

В Якутии после провала машины под лед погибли два человека

Автомобиль ушел под лед на реке Лене. 23-летний водитель был междугородним таксистом и вез пассажиров в село Чурапча.

Портал 14.RU сообщает, что в салоне машины находились 7 человек, 5 из которых смогли выбраться самостоятельно. Однако двое, среди которых 11-летняя девочка осталась в автомобиле, их спасти не удалось.

Выжили пять человек, все они находятся в ожоговом центре республиканской больницы № 2. Врачи оценивают состояние двух мужчин как тяжелое. Еще один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Трагедия случилась утром в микрорайоне Промышленном Якутска. Автомобиль выехал на лед в месте слива сточных вод. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело.

Автомобиль с телом ребенка вытащили из воды Источник: Служба Спасения / Telegram

Гонконгский грипп может стать еще опаснее

Гонконгский грипп активизировался, и медики опасаются, что вирус может изменить свою антигенную структуру, что приведет к появлению новых штаммов. Об этом заявила доктор медицинских наук, вирусолог и инфекционист Елена Малинникова.

«На сегодняшний день гонконгский вирус активизировался, и, конечно же, есть причина для беспокойства, что этот вирус может изменить свою антигенную структуру. Поэтому единственная специфическая защита, которая предохранит от появления нового пандемичного варианта вируса гриппа, — это вакцинация», — рассказала врач в разговоре с РИА Новости.