НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

сев.

 742мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Работа ТЦ 31 декабря
«Умные решения»
Призыв по новым правилам
Как отметить праздники
Вопросы про парковки
Чек-лист важных обследований
Новый дизайн тысячерублевки
Что с «Озерной гривкой»
Страна и мир Морозы до -32 против оттепелей до +2: какая погода будет в вашем городе в новогоднюю ночь. Прогноз

Морозы до -32 против оттепелей до +2: какая погода будет в вашем городе в новогоднюю ночь. Прогноз

Рассказываем, каких температур ожидать

236
Во многие регионы придут снегопады | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВо многие регионы придут снегопады | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Во многие регионы придут снегопады

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Сразу в нескольких российских регионах в новогоднюю ночь ударят 30-градусные морозы. В других же, наоборот, потеплеет до 0. Подробнее о том, какая погода будет в праздник, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первое, что бросается в глаза, — это однотипность погоды в новогоднюю ночь для большинства областей», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

На Дальнем Востоке в Анадыре в ночь на 1 января ожидается -20 градусов, в Чите — -25, а в Хабаровске и Якутске температура составит -30…-32. В Петропавловске-Камчатском и Магадане будет около -2…-4 и -6…-8.

В регионах Сибири разброс температур не такой выраженный. Так, в Иркутске температура будет держаться на уровне -15, в Красноярске — -2…-4, а в Новосибирске — около 0 с осадками.

Похожая картина и на Урале. В Екатеринбурге ожидается около -14…-16, в Тюмени — -15…-17 градусов, а в Оренбурге будет -4…-6 градусов.

«Жителей центрально-европейской части нашей страны до Нового года ждут несколько дней со снегопадами и метелями, после которых вырастут настоящие сугробы высотой до 15–20 см. И на каникулах мы просто-напросто забудем об оттепелях. На смену заступят умеренные и уверенные в себе морозы от 10 до 15 градусов. Словом, раздолье лыжам, санкам и снеговикам», — рассказал Александр Шувалов AVM Media.

В Поволжье, по словам синоптика, погода будет довольно мягкой. В Астрахани ожидается -5, а в Самаре и Казани — до -10 со снегом. В Черноземье, а именно в Воронеже и Тамбове, будет -6…-8 градусов, в Курске — -8…-10.

В городах средней полосы температура будет держаться ближе к -10 и сопровождаться снегом. В Нижнем Новгороде ожидается около -10…-12, в Рязани и Смоленске — -8…-10, в Твери — -11…-13 градусов. В Москве будет в районе -10.

На севере, по данным синоптика, погода будет неравномерной. Так, в Воркуте ожидается до -30 градусов. В Сыктывкаре будет теплее — -12…-14, в Архангельске — около -15, в Мурманске — -10.

На юге температура не будет опускаться ниже -7 градусов. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Владикавказе ожидается около -5 градусов. В Севастополе от 0 до -2 градусов, а в Сочи — от 0 до +2.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Погода Зима Температура Заморозки Потепление Новый год
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем