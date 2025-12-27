Морозы до -32 против оттепелей до +2: какая погода будет в вашем городе в новогоднюю ночь. Прогноз

Во многие регионы придут снегопады Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Сразу в нескольких российских регионах в новогоднюю ночь ударят 30-градусные морозы. В других же, наоборот, потеплеет до 0. Подробнее о том, какая погода будет в праздник, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первое, что бросается в глаза, — это однотипность погоды в новогоднюю ночь для большинства областей», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

На Дальнем Востоке в Анадыре в ночь на 1 января ожидается -20 градусов, в Чите — -25, а в Хабаровске и Якутске температура составит -30…-32. В Петропавловске-Камчатском и Магадане будет около -2…-4 и -6…-8.

В регионах Сибири разброс температур не такой выраженный. Так, в Иркутске температура будет держаться на уровне -15, в Красноярске — -2…-4, а в Новосибирске — около 0 с осадками.

Похожая картина и на Урале. В Екатеринбурге ожидается около -14…-16, в Тюмени — -15…-17 градусов, а в Оренбурге будет -4…-6 градусов.

«Жителей центрально-европейской части нашей страны до Нового года ждут несколько дней со снегопадами и метелями, после которых вырастут настоящие сугробы высотой до 15–20 см. И на каникулах мы просто-напросто забудем об оттепелях. На смену заступят умеренные и уверенные в себе морозы от 10 до 15 градусов. Словом, раздолье лыжам, санкам и снеговикам», — рассказал Александр Шувалов AVM Media.

В Поволжье, по словам синоптика, погода будет довольно мягкой. В Астрахани ожидается -5, а в Самаре и Казани — до -10 со снегом. В Черноземье, а именно в Воронеже и Тамбове, будет -6…-8 градусов, в Курске — -8…-10.

В городах средней полосы температура будет держаться ближе к -10 и сопровождаться снегом. В Нижнем Новгороде ожидается около -10…-12, в Рязани и Смоленске — -8…-10, в Твери — -11…-13 градусов. В Москве будет в районе -10.

На севере, по данным синоптика, погода будет неравномерной. Так, в Воркуте ожидается до -30 градусов. В Сыктывкаре будет теплее — -12…-14, в Архангельске — около -15, в Мурманске — -10.