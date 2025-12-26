НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир В Telegram произошел массовый сбой: зайти в приложение не получается

В Telegram произошел массовый сбой: зайти в приложение не получается

Мессенджер не работает во многих городах России

240
В мессенджере не получается отправлять сообщения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ мессенджере не получается отправлять сообщения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В мессенджере не получается отправлять сообщения

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Неприятная новость для миллионов пользователей Telegram: популярный мессенджер столкнулся с серьёзными техническими проблемами. По данным сервиса downdetector, пользователи по всей стране жалуются на серьёзные неполадки в работе сервиса.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи:

  • не загружается веб-версия мессенджера;

  • не отправляются сообщения;

  • не работают боты;

  • возникают сбои в мобильном приложении.

Источник: downdetectorИсточник: downdetector
Источник:

downdetector

Особенно остро проблема проявляется в нескольких регионах страны. Больше всего жалоб поступает из Москвы, а также из Курской, Ивановской и Ленинградской областей.

Пока неизвестно, когда именно технические специалисты смогут устранить неполадки и вернуть сервису полноценную работу. Пользователям остаётся только ждать, когда ситуация стабилизируется.

А у вас работает Telegram?

Да, всё хорошо
Работает с перебоями
Вообще не работает

Ранее Роскомнадзор сообщил «Городским медиа», что некоторые мессенджеры в России блокируют из-за распространения мошенничества.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан» — передали в ведомстве.

При этом 12 декабря в Роскомнадзоре заявили, что не применяют новых ограничений к Telegram, в нем заблокированы лишь звонки. В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский предрек Telegram судьбу WhatsApp, если мессенджер не встроят в правовую систему РФ.

Почитайте, какие бесплатные сервисы на данный момент доступны для звонков.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
