В Telegram произошел массовый сбой: зайти в приложение не получается

Неприятная новость для миллионов пользователей Telegram: популярный мессенджер столкнулся с серьёзными техническими проблемами. По данным сервиса downdetector, пользователи по всей стране жалуются на серьёзные неполадки в работе сервиса.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи:
не загружается веб-версия мессенджера;
не отправляются сообщения;
не работают боты;
возникают сбои в мобильном приложении.
Особенно остро проблема проявляется в нескольких регионах страны. Больше всего жалоб поступает из Москвы, а также из Курской, Ивановской и Ленинградской областей.
Пока неизвестно, когда именно технические специалисты смогут устранить неполадки и вернуть сервису полноценную работу. Пользователям остаётся только ждать, когда ситуация стабилизируется.
А у вас работает Telegram?
Ранее Роскомнадзор сообщил «Городским медиа», что некоторые мессенджеры в России блокируют из-за распространения мошенничества.
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан» — передали в ведомстве.
При этом 12 декабря в Роскомнадзоре заявили, что не применяют новых ограничений к Telegram, в нем заблокированы лишь звонки. В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский предрек Telegram судьбу WhatsApp, если мессенджер не встроят в правовую систему РФ.
* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.